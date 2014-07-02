Насос для бочки BP 1 Barrel - сучасна альтернатива класичному способу поливу. Він дозволяє поливати рослини теплою, відстояною водою, але позбавляє від необхідності обходити кожну грядку з важкою лійкою. Від цього виграє не тільки ваша спина. Ваш гаманець також буде вдячний цьому насосу. Використання безкоштовної і багатою поживними речовинами дощової води з дощової бочки дозволяє економити дорогу питну воду. У комплект входить шланг PrimoFlex® 1/2 "довжиною 15 м, пістолет-розпилювач і універсальні коннектори (один з функцією Aqua Stop). Насос для бочок готовий до підключення і може бути використаний за призначенням негайно. Інноваційний кронштейн для кріплення на бочці забезпечує надійну фіксацію і гарантує ефективний полив, який швидко принесе плоди. Крім цього, кронштейн для кріплення на бочці оснащений вбудованим вимикачем для зручного включення і виключення насоса і економії часу і енергії. Поплавковий вимикач, який знаходиться у воді, регулює роботу насоса в залежності від рівня води і захищає його від сухого ходу. Завдяки гнучкому шлангу на кронштейні для кріпленню на бочці насос легко регулюється під будь-яку висоту бочки.