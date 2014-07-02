Бочковий насос BP 1 Barrel Set
Інноваційний насос Kärcher з кронштейном для кріплення на краю бочки, оснащеним вбудованим вимикачем, дозволяє легко і зручно поливати сад накопиченою дощовою водою, багатою поживними речовинами. Переваги очевидні: не треба ні піднімати важку лійку, ні платити зайві гроші за водопровідну воду.
Насос для бочки BP 1 Barrel - сучасна альтернатива класичному способу поливу. Він дозволяє поливати рослини теплою, відстояною водою, але позбавляє від необхідності обходити кожну грядку з важкою лійкою. Від цього виграє не тільки ваша спина. Ваш гаманець також буде вдячний цьому насосу. Використання безкоштовної і багатою поживними речовинами дощової води з дощової бочки дозволяє економити дорогу питну воду. У комплект входить шланг PrimoFlex® 1/2 "довжиною 15 м, пістолет-розпилювач і універсальні коннектори (один з функцією Aqua Stop). Насос для бочок готовий до підключення і може бути використаний за призначенням негайно. Інноваційний кронштейн для кріплення на бочці забезпечує надійну фіксацію і гарантує ефективний полив, який швидко принесе плоди. Крім цього, кронштейн для кріплення на бочці оснащений вбудованим вимикачем для зручного включення і виключення насоса і економії часу і енергії. Поплавковий вимикач, який знаходиться у воді, регулює роботу насоса в залежності від рівня води і захищає його від сухого ходу. Завдяки гнучкому шлангу на кронштейні для кріпленню на бочці насос легко регулюється під будь-яку висоту бочки.
Особливості та переваги
Комплект готовий до підключення.Ідеальний комплект для початківців-садівників завдяки включеному набору садових шлангів.
Перемикач вкл / викл вбудований в поплавковий вимикачДля зручної роботи насоса безпосередньо на опорі.
Вбудований фільтр попереднього очищенняЗахищає насос від забруднення і тим самим збільшує термін служби і надійність функціонування.
Простий і зручний
- Ідеальна заміна лійці: використовує дощову воду і береже ваш бюджет.
Гнучкий пристрій затиску
- Ідеальне кріплення до будь-якої бочки.
Поплавковий вимикач
- Для регулювання роботи щодо рівня води і для захисту від сухого ходу.
Довжина шланга регулюється
- Ідеальна адаптація до різної глибини бочок.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|400
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 3800
|Висота подачі (м)
|11
|Тиск (бар)
|макс. 1,1
|Глибина занурення (м)
|макс. 7
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|Довжина кабелю (м)
|10
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8,753
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|135 x 170 x 520
Комплектація
- Аксесуари для поливу
Оснащення
- Зручна ручка для перенесення
- Пристосування для кріплення
- Шланг, що регулюється по довжині
- Вхідний фільтр
- Інтегрований вимикач
- Регулюючий і запірний клапан
- Просте регулювання комут. рівня: так
- Поплавковий вимикач
Відео
Області застосування
- Для поливу саду з дощових каністр
Аксесуари
Запчастини для BP 1 Barrel Set
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.