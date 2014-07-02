Бочковий насос BP 1 Barrel Set

Інноваційний насос Kärcher з кронштейном для кріплення на краю бочки, оснащеним вбудованим вимикачем, дозволяє легко і зручно поливати сад накопиченою дощовою водою, багатою поживними речовинами. Переваги очевидні: не треба ні піднімати важку лійку, ні платити зайві гроші за водопровідну воду.

Насос для бочки BP 1 Barrel - сучасна альтернатива класичному способу поливу. Він дозволяє поливати рослини теплою, відстояною водою, але позбавляє від необхідності обходити кожну грядку з важкою лійкою. Від цього виграє не тільки ваша спина. Ваш гаманець також буде вдячний цьому насосу. Використання безкоштовної і багатою поживними речовинами дощової води з дощової бочки дозволяє економити дорогу питну воду. У комплект входить шланг PrimoFlex® 1/2 "довжиною 15 м, пістолет-розпилювач і універсальні коннектори (один з функцією Aqua Stop). Насос для бочок готовий до підключення і може бути використаний за призначенням негайно. Інноваційний кронштейн для кріплення на бочці забезпечує надійну фіксацію і гарантує ефективний полив, який швидко принесе плоди. Крім цього, кронштейн для кріплення на бочці оснащений вбудованим вимикачем для зручного включення і виключення насоса і економії часу і енергії. Поплавковий вимикач, який знаходиться у воді, регулює роботу насоса в залежності від рівня води і захищає його від сухого ходу. Завдяки гнучкому шлангу на кронштейні для кріпленню на бочці насос легко регулюється під будь-яку висоту бочки.

Особливості та переваги
Комплект готовий до підключення.
Комплект готовий до підключення.
Ідеальний комплект для початківців-садівників завдяки включеному набору садових шлангів.
Перемикач вкл / викл вбудований в поплавковий вимикач
Перемикач вкл / викл вбудований в поплавковий вимикач
Для зручної роботи насоса безпосередньо на опорі.
Вбудований фільтр попереднього очищення
Вбудований фільтр попереднього очищення
Захищає насос від забруднення і тим самим збільшує термін служби і надійність функціонування.
Простий і зручний
  • Ідеальна заміна лійці: використовує дощову воду і береже ваш бюджет.
Гнучкий пристрій затиску
  • Ідеальне кріплення до будь-якої бочки.
Поплавковий вимикач
  • Для регулювання роботи щодо рівня води і для захисту від сухого ходу.
Довжина шланга регулюється
  • Ідеальна адаптація до різної глибини бочок.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 400
Макс. продуктивність (л/год) < 3800
Висота подачі (м) 11
Тиск (бар) макс. 1,1
Глибина занурення (м) макс. 7
Температура подачі (°C) макс. 35
Довжина кабелю (м) 10
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 4,6
Вага (з упаковкою) (кг) 8,753
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 135 x 170 x 520

Комплектація

  • Аксесуари для поливу

Оснащення

  • Зручна ручка для перенесення
  • Пристосування для кріплення
  • Шланг, що регулюється по довжині
  • Вхідний фільтр
  • Інтегрований вимикач
  • Регулюючий і запірний клапан
  • Просте регулювання комут. рівня: так
  • Поплавковий вимикач
Бочковий насос BP 1 Barrel Set

Відео

Області застосування
  • Для поливу саду з дощових каністр
