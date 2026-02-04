Дренажний насос для брудної води SP 16.000 Dirt

Рішення для швидкого відкачування або перекачування брудної води з продуктивністю до 16000 л/год: надійний насос для брудної води SP 16.000 Dirt з регульованим за висотою поплавковим вимикачем.

Рішення для випадків, що вимагають відкачувати дуже великі об'єми води: насос для брудної води SP 16.000 Dirt, максимальна продуктивність якого становить 16000 л/год, здатний надійно відкачувати воду з частками бруду розміром до 20 мм із садового ставка, затопленого підвалу і т. д. Для захисту від засмічення насоса більшим сміттям може бути встановлений вхідний фільтр (опційно). Довгий термін служби забезпечується контактним кільцем ущільнювача, широко застосовуваним у насосах професійного призначення. Для автоматичного ввімкнення і вимкнення занурювальний насос оснащено поплавковим вимикачем, встановленим на шині з можливістю переміщення у вертикальному напрямку, який дає змогу відкачувати воду до низького рівня. Мінімальний залишковий рівень води під час роботи насоса в режимі ручного керування становить лише 25 мм. З'єднувальний штуцер системи Quick Connect забезпечує швидке і легке приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".

Особливості та переваги
Дренажний насос для брудної води SP 16.000 Dirt: Керамічне ущільнювальне кільце
Керамічне ущільнювальне кільце
Для довгого терміну служби
Дренажний насос для брудної води SP 16.000 Dirt: Регульований по висоті поплавковий вимикач
Регульований по висоті поплавковий вимикач
Збільшує гнучкість при налаштуванні включення і виключення точки забору води і запобігає сухому ходу.
Дренажний насос для брудної води SP 16.000 Dirt: Система швидкого підключення Quick Connect
Система швидкого підключення Quick Connect
Штуцер для швидкого і легкого приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4'' і 1 1/2" або роз'єму G1.
Призначений для брудної води
  • Надійне перекачування води з частинками бруду розміром до 20 мм.
Можливість фіксації поплавкового вимикача
  • Для перемикання на безперервний режим роботи.
Зручна ручка для перенесення
  • Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Міцний фільтр попереднього очищення в якості аксесуару
  • Захищає насос від надмірно сильного забруднення і, таким чином, запобігає засміченню крильчатки насоса.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 550
Макс. продуктивність (л/год) < 16000
Температура подачі (°C) макс. 35
Висота подачі (м) 8
Тиск (бар) макс. 0,8
Pозмір твердих часток (мм) макс. 20
Глибина занурення (м) макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм) 25
Залишкова висота води (мм) 25
З'єднувальна різьба G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю (м) 10
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 4,852
Вага (з упаковкою) (кг) 5,674
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 229 x 238 x 303

Комплектація

  • З'єднувальний елемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Оснащення

  • Зручна ручка для перенесення
  • Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
  • Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача
  • Регульований по висоті поплавковий вимикач
  • В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
  • При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
  • Керамічне ущільнювальне кільце
Дренажний насос для брудної води SP 16.000 Dirt
Дренажний насос для брудної води SP 16.000 Dirt
Дренажний насос для брудної води SP 16.000 Dirt

Відео

Області застосування
  • Для викачування води з садових ставків
  • Для використання в затоплених місцях
Аксесуари
Загальна інформація
