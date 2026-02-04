Рішення для випадків, що вимагають відкачувати дуже великі об'єми води: насос для брудної води SP 16.000 Dirt, максимальна продуктивність якого становить 16000 л/год, здатний надійно відкачувати воду з частками бруду розміром до 20 мм із садового ставка, затопленого підвалу і т. д. Для захисту від засмічення насоса більшим сміттям може бути встановлений вхідний фільтр (опційно). Довгий термін служби забезпечується контактним кільцем ущільнювача, широко застосовуваним у насосах професійного призначення. Для автоматичного ввімкнення і вимкнення занурювальний насос оснащено поплавковим вимикачем, встановленим на шині з можливістю переміщення у вертикальному напрямку, який дає змогу відкачувати воду до низького рівня. Мінімальний залишковий рівень води під час роботи насоса в режимі ручного керування становить лише 25 мм. З'єднувальний штуцер системи Quick Connect забезпечує швидке і легке приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".