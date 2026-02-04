Дренажний насос для брудної води SP 16.000 Dirt
Рішення для швидкого відкачування або перекачування брудної води з продуктивністю до 16000 л/год: надійний насос для брудної води SP 16.000 Dirt з регульованим за висотою поплавковим вимикачем.
Рішення для випадків, що вимагають відкачувати дуже великі об'єми води: насос для брудної води SP 16.000 Dirt, максимальна продуктивність якого становить 16000 л/год, здатний надійно відкачувати воду з частками бруду розміром до 20 мм із садового ставка, затопленого підвалу і т. д. Для захисту від засмічення насоса більшим сміттям може бути встановлений вхідний фільтр (опційно). Довгий термін служби забезпечується контактним кільцем ущільнювача, широко застосовуваним у насосах професійного призначення. Для автоматичного ввімкнення і вимкнення занурювальний насос оснащено поплавковим вимикачем, встановленим на шині з можливістю переміщення у вертикальному напрямку, який дає змогу відкачувати воду до низького рівня. Мінімальний залишковий рівень води під час роботи насоса в режимі ручного керування становить лише 25 мм. З'єднувальний штуцер системи Quick Connect забезпечує швидке і легке приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".
Особливості та переваги
Керамічне ущільнювальне кільцеДля довгого терміну служби
Регульований по висоті поплавковий вимикачЗбільшує гнучкість при налаштуванні включення і виключення точки забору води і запобігає сухому ходу.
Система швидкого підключення Quick ConnectШтуцер для швидкого і легкого приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4'' і 1 1/2" або роз'єму G1.
Призначений для брудної води
- Надійне перекачування води з частинками бруду розміром до 20 мм.
Можливість фіксації поплавкового вимикача
- Для перемикання на безперервний режим роботи.
Зручна ручка для перенесення
- Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Міцний фільтр попереднього очищення в якості аксесуару
- Захищає насос від надмірно сильного забруднення і, таким чином, запобігає засміченню крильчатки насоса.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|550
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 16000
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|Висота подачі (м)
|8
|Тиск (бар)
|макс. 0,8
|Pозмір твердих часток (мм)
|макс. 20
|Глибина занурення (м)
|макс. 7
|В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм)
|25
|Залишкова висота води (мм)
|25
|З'єднувальна різьба
|G1 1/2
|Різьбове з'єднання на стороні тиску
|G1 / 2 внутрішня різьба
|Довжина кабелю (м)
|10
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,852
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,674
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|229 x 238 x 303
Комплектація
- З'єднувальний елемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Оснащення
- Зручна ручка для перенесення
- Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
- Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача
- Регульований по висоті поплавковий вимикач
- В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
- При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
- Керамічне ущільнювальне кільце
Відео
Області застосування
- Для викачування води з садових ставків
- Для використання в затоплених місцях
Аксесуари
Запчастини для SP 16.000 Dirt
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.