Решение для случаев, требующих откачивать очень большие объемы воды: насос для грязной воды SP 16.000 Dirt, максимальная производительность которого составляет 16000 л/ч, способен надежно откачивать воду с частицами грязи размером до 20 мм из садового пруда, затопленного подвала и т. д. Для защиты от засорения насоса более крупным мусором может быть установлен входной фильтр, предлагаемый в качестве опции. Долгий срок службы обеспечивается контактным уплотнительным кольцом, широко применяемым в насосах профессионального назначения. Для автоматического включения и выключения погружной насос оснащен поплавковым выключателем, установленным на шине с возможностью перемещения в вертикальном направлении и позволяющим откачивать воду до низкого уровня. Минимальный остаточный уровень воды при работе насоса в режиме ручного управления составляет лишь 25 мм. Соединительный штуцер системы Quick Connect обеспечивает быстрое и легкое присоединение шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".