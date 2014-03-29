Дренажные насосы
Дренажные насосы: откачка до последней капли! Погружные насосы Kärcher отличаются высокой прочностью и долговечностью, что особенно важно при активном использовании в частных хозяйствах. Такие результаты достигаются благодаря проверенному и надежному керамическому кольцевому уплотнению, которое используется в профессиональном оборудовании и отличается высокой износостойкостью. Наши насосы для грязной воды способны эффективно перекачивать воду с илом, обеспечивая высокое давление и большую высоту подачи воды из одной точки в другую. Погружные насосы с плоским всасыванием могут откачивать чистую или слабо загрязненную воду до уровня всего 1 мм, позволяя после работы быстро высушить поверхность. Новая модель погружного насоса для грязной воды с плоским всасыванием эффективно выполняет обе функции.
Дренажные насосы Kärcher для сложных задач
Погружные дренажные насосы для грязной воды
Прочные и долговечные, наши погружные насосы для грязной воды прекрасно справляются со своей задачей везде, где это необходимо. Их выбирают при необходимости принятия быстрых мер в случае наводнения, а также они идеально подходят, например, для откачки воды из декоративных садовых прудов перед восстановительной чисткой.
Грязная вода может содержать частицы размером до 30 мм.
Насос для откачки с дна
Наши погружные дренажные насосы для откачки с дна могут перекачивать чистую или слегка загрязненную воду с частицами размером до 5 мм. При использовании специальной подставки воду можно откачивать до уровня 1 мм. Насосы идеально подходят для опорожнения садового бассейна или очистки подвала от воды.
Области применения
В зависимости от области применения и степени загрязнения перекачиваемой воды можно приобрести либо погружной дренажный насос для чистой воды, либо дренажный насос для грязной воды. Далнее в таблице показано, какие модели используются в зависимости от области применения.
Особенности
Мощные, надежные и очень долговечные - именно такими качествами обладают погружные дренажные насосы Kärcher. При значительной высоте подачи они способны справиться с любой задачей в доме или на приусадебном участке, какой бы сложной она ни была, и в зависимости от класса производительности они способны перекачивать до 22 000 литров воды в час. Защищенное масляной камерой керамическое уплотненительное кольцо снижает износ и значительно увеличивает срок службы погружных насосов.
Преимущества погружных насосов Kärcher
Чрезвычайно долговечны
Защищенное масляной камерой керамическое уплотнительное кольцо увеличивает срок службы погружных насосов.
Гибкая регулировка уровня
Установка уровня по высоте легко регулируется поплавковым переключателем.
Идеальная защита
Предварительный фильтр, поставляемый в интегрированном виде или как дополнительная опция, надежно защищает насос от засорения.
Автоматический запуск насоса
Датчик уровня реагирует мгновенно - даже при низком уровне воды.
Как после уборки шваброй
Возможность осушать поверхность до 1 мм. Если сложить ножки, насос может откачать воду до глубины 1 мм. В результате ваша поверхность будет такая же, как после протирания шваброй.
Индивидуальная установка уровня откачки
Уровень откачки можно плавно регулировать - просто перемещая датчик уровня.
Ручной или автоматический
Легкое переключение с ручного включения и выключения на автоматический режим.
Практичное, быстрое подключение шланга
Шланг легко и быстро может быть подсоединен к насосу благодаря соединению Quick Connect.
Дренажные насосы: как выбрать
Мастера дренажного дела
В частном доме или на садовом участке при проведении строительных или ремонтных работ рано или поздно можно столкнуться с необходимостью откачки воды. Ситуации могут быть самые разные: от откачки грунтовой воды из траншеи, вырытой под ленточный фундамент до опустошения надувного бассейна после окончания купального сезона.
Быстро и качественно с этой задачей справляются дренажные насосы Kärcher. Дренажные насосы Kärcher — это компактные агрегаты, погружаемые на дно естественного водоёма или искусственного ёмкости для оперативного откачивания или перекачки значительных объёмов воды, как чистой, так и грязной.
Внутреннее устройство дренажных насосов простое и в тоже время технологически совершенное. Беспрерывную и качественную работу дренажного насоса обеспечивает электродвигатель с долговечным лопастным колесом из армированного стекловолокном полиамида, благодаря чему он достаточно крепкий и ударопрочный. В нижней части корпуса дренажного насоса предусмотрены технологическое отверстие для полной откачки воды из резервуара. Съёмный интегрированный фильтр грубой очистки из нержавеющей стали задерживает крупные частицы грязи, препятствуя поломке рабочих механизмов агрегата. Защиту от сухого хода при слишком низком уровне воды обеспечивает регулируемый по высоте поплавковый выключатель.
Насосная братия
Погружные насосы занимают отдельную нишу среди бытовой насосной техники, доступной в широком ассортименте в розничной продаже. Их стоит отличать от:
- глубинных насосов, погружаемых в скважину для подачи питьевой воды;
- поверхностных непогружных насосов и насосных станций с гидроаккумулятором; предназначенных для садового полива и частного водоснабжения из скважины;
- мотопомп для перекачивания очень больших объёмов воды;
- фекальных насосов с измельчителем для выгребных ям и коллекторов частной канализации;
- дренажных насосов для кондиционеров и холодильной техники;
- поверхностных насосов высокого давления для мойки.
На чистой воде
Учитывая ситуации, с которыми может столкнуться владелец частного дома на своём участке, компания Kärcher разработала целую линейку дренажных насосов, предназначенных для решения разных задач. Учитывая это, потребитель сам может выбрать из предоставленного широкого ассортимента подходящий продукт, купить который можно у любого официального представителя компании Kärcher.
Иногда могут случиться непредвиденные обстоятельства, от которых никто не застрахован. Например, прорвёт водопроводную трубу от гидравлического удара, слетит хомут или потечёт стиральная машина. Для этих случаев компания Kärcher предлагает компактный насос начального класса для откачки чистой воды SP 9.000 Flat производительностью до 9000 л/ч. Этот агрегат быстро и эффективно удалит всю воду, оставив пол практически сухим. Вам нужно будет только протереть его сухим мопом. А всё благодаря способности работать при уровне воды от 1 мм. Также он отменно подходит для откачивания воды из небольшого сборно-каркасного или надувного бассейна с высоким бортом. Благодаря максимальной глубине погружения 7 м дренажный насос SP 9.000 Flat можно использовать и для забора питьевой воды из колодца. При этом стоит он недорого.
Для полива небольших клумб и немногочисленных грядок компания Kärcher разработала инновационный насос с автоматическим выключателем для полива из бочки BP 1 Barrel. Благодаря этому агрегату вы не только бережёте силы, поскольку насос эффективно заменяет садовую лейку, но и экономите средства на питьевой воде.
Работа в саду
Многие владельцы загородной недвижимости на своих участках разбивают сады, возделывают грядки, устраивают цветочные клумбы и газоны. И вся эта растительность требует влаги, лучшим источником которой служат естественные водоёмы: пруды, озёра и реки. Если таковых поблизости нет, нередко применяют искусственные резервуары для сбора дождевых осадков. Такая вода считается условно грязной, поскольку в ней присутствуют взвеси песка и донного ила. Для её откачки компания Kärcher предлагает совершенно другую технику, четыре дренажные насосы: SP 9.500 Dirt, SP 11.000 Dirt, SP 16.000 Dirt, SP 22.000 Dirt — производительностью от 9500 л/ч до 22000 л/ч, способные пропускать мелкофракционную грязь размером от 20 до 30 мм (SP 22.000 Dirt). Если вода на участке более грязная, можно дополнительно установить прочный и легко прикрепляемый наружный фильтр предварительной очистки, предлагаемый в качестве аксессуара. Он защитит крыльчатку насоса от засорения. О засорении фильтра оповещает индикатор, а автоматика блокирует забор воды.
Защита от большой воды
Если ваш участок расположен в местности с высоким уровнем грунтовых вод, подходящих к поверхности в сезон дождей и весенних паводков, существует риск, хоть и не большой, затопления подвалов и погребов. Быстро осушить помещения под силу только дренажным насосам, имеющим высокую пропускную способность. Это модели SP 16.000 Dirt (максимальная производительность 16000 л/ч) и SP 22.000 Dirt (максимальная производительность 22000 л/ч). Они также отменно подходят для осушения небольших прудов и искусственных водоёмов.
При рытье котлованов под строительство дома или другой постройки часто можно наткнуться на подходящие близко к поверхности грунтовые воды. С большими объёмами воды отлично справится дренажный насос SP 22.000 Dirt, способный пропускать мелкофракционную грязь диаметром до 30 мм. От чрезмерно сильного загрязнения спасает фильтр предварительной грубой очистки, покупаемый отдельно.
Достоинства налицо
Популярность дренажных насосов компании Kärcher объясняется отменным качеством, широким набором полезных опций, хорошим сервисом и высокими потребительскими стандартами, делающими их одними из самых востребованных продуктов на строительном рынке, и оставляющими далеко позади дренажные насосы других производителей. Перечислим только некоторые, бросающиеся в глаза достоинства погружных насосов Kärcher:
- Все модели оснащены контактным уплотнительным кольцом из керамики в масляной ванне, что сводит трение к минимуму, значительно увеличивая срок службы дренажных насосов;
- Уровень откачиваемой воды можно регулировать индивидуально, плавно перемещая датчик уровня поплавкового выключателя;
- К любому дренажному насосу можно быстро и несложно подсоединить садовый шланг малого диаметра благодаря системе Quick Connect — адаптеры и соединители надёжно фиксируют соединения шланга с насосом;
- Удобная ручка для переноса может быть использована в качестве троса;
- Насосы очень компактны: размеры самой высокопроизводительной модели SP 7 Dirt составляют всего 230 × 285 × 354 (длина × ширина × высота) мм, а вес не превышает 6,5 кг без аксессуаров;
- При отсутствии воды автоматика останавливает работу насоса, защищая его от сухого хода;
- Чтобы вода не пошла в обратном направлении при остановке двигателя, в конструкции погружного насоса предусмотрен обратный клапан;
- Встроенные и приставные фильтры грубой очистки защищают насос от засорения;
- Все погружные насосы подходят для откачивания воды температурой до 35 °С, то есть они не предназначены для работы с горячей водой;
- Их можно погружать на глубину до 7 м, что сопоставимо высоте двухэтажного дома;
- К дренажным насосам прилагается эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали и барашковым винтом для удобства закручивания без применения инструментов.
Делаем выбор
Чтобы грамотно выбрать погружную насосную технику и понять, какой дренажный насос лучше, важно детально изучить инструкцию с описанием технических характеристик интересуемого погружного агрегата, его принципом работы, спецификой эксплуатации и сервисного обслуживания.
Сначала нелишне ознакомиться в Интернете с отзывами покупателей, приобретших тот или иной погружной насос. Их комментарии помогут создать общее представление об интересующем вас продукте, его специфике применения, нюансах эксплуатации в реальных условиях, ошибках, связанных с монтажом и обслуживанием, а также о том, чем он нравится или не нравится владельцу.
- Пристальное внимание уделите максимальной потребляемой мощности дренажного насоса. Так вы сможете рассчитать расход электроэнергии, а также установить, способна ли установленная нагрузка на ваш объект принять дополнительную мощность.
- Не менее важный параметр — производительность, измеряемая в л/ч.
- Максимальная высота подачи воды (высота нагнетания, давление подачи).
- Диаметр и длину используемого шланга.
- Зная производительность, высоту нагнетания дренажного насоса и параметры шланга, а также объём ёмкости с водой, несложно вычислить напор струи и время откачки воды. Благодаря этому можно сопоставить ваши потребности, например в поливе, с возможностями той или иной модели дренажного насоса.
- Остаточная высота воды.
- Максимальный размер твёрдых частиц, который насос способен пропустить без оснащения его вспомогательным фильтром предварительной очистки.
Расчет мощности насоса
Решающими критериями здесь являются скорость потока и давление подачи (= высота подачи), которые требуются при применении дренажного насоса. Вы можете использовать вычисленные значения, чтобы выбрать наиболее подходящий насос на кривой производительности насоса.
Кривая производительности насоса
К ключевым параметрам, которые следует учитывать, относятся расход и давление нагнетания, необходимые для заданного применения (то есть высота подачи).
Выбор подходящего насоса можно осуществить на основе кривой его производительности, используя предварительно рассчитанные значения.
Образец расчета для выбора правильного погружного насоса:
- Выбор подходящего насоса во многом зависит от объема воды, который рассчитывается следующим образом: прямоугольная площадь: длина × ширина × средняя глубина (м) × 1000 = объем резервуара (л). Круглая площадь: диаметр × диаметр × средняя глубина (м) × 0,78 × 1000 = объем резервуара (л).
(Пример бассейна: 6 м × 3 м × 1 м × 1000 = 18 000 л)
- В зависимости от области использования и применения вы можете выбрать насос для грязной воды или насос с плоским всасыванием. Обзор областей применения, приведенный выше, поможет вам выбрать подходящий тип насоса.
(Пример: насос с плоским всасыванием)
- Посмотрите на соответствующую диаграмму и обратите внимание на кривые производительности насоса, а также на кривые производительности шланга PrimoFlex® длиной 10 м и 1« или тканевого шланга длиной 10 м и 1 1/4», в зависимости от типа шланга, который вы хотите использовать. (Пример: шланг 1" PrimoFlex®)
Результат расчета:
Теперь, находя точку пересечения кривых производительности шланга и насоса, вы можете с уверенностью определить приблизительный расход. Разделите рассчитанный ранее объем воды на расход (можно считать по горизонтальной оси). Таким образом, вы можете получить ожидаемую продолжительность работы насоса в часах.
Если при перекачивании воды вам приходится преодолевать перепад высот*, сдвиньте кривую производительности соответствующего шланга на соответствующее количество метров. (Пример: максимальный перепад высот = 1 м; кривая производительности должна быть сдвинута на 1 м вверх по вертикальной оси).
Пересечение для SP 9.000 Flat находится на уровне примерно 3100 л/ч, для SP 17.000 Flat Level Sensor - на уровне 5000 л/ч. Таким образом, продолжительность откачки для SP 9.000 Flat составляет примерно 5 ¾ часа. В то время как насоса SP 17.000 Flat потребуется всего 3 ¾ часа, и поэтому он является лучшим решением для данной задачи.
* Разница в высоте между поверхностью воды и концом шланга.
Обслуживание и ремонт
Дренажные насосы Kärcher просты в эксплуатации и неприхотливы в обслуживании, их запчасти легко заменимы, а ремонт несложный. Так, после использования насоса для откачки воды из котлована, траншеи или открытого водоёма, его желательно промыть чистой водой, чтобы удалить прилипшую к крыльчатке грязь. Без этой чистки песок и ил, высохнув, прилипают к внутренним поверхностям рабочего узла насоса, что негативно может отразиться на его долговечности. В случае использования дренажного насоса зимой, в частности для откачивания воды в дренажном колодце, важно следить, чтобы обратный клапан был расположен ниже уровня промерзания грунта, а труба была уложена с наклоном в сторону дренажного колодца.
Компания "Керхер" настолько уверена в своей технике, что предлагает 5 лет гарантийного обслуживания на все виды насосов.
Гарантия
Расширенная гарантия - 5 лет - для всех насосов Karcher.
Мы настолько уверены в качестве наших насосов, что предоставляем 5-летнюю гарантию. Это означает, что вы можете быть уверены в долговечности и надежности нашей продукции.
После покупки насоса вам следует продлить гарантийный срок на нашем сайте.
Аксессуары
К дренажным насосам Керхер предлагает широкий спектр оригинальных аксессуаров.
Практичный тканый шланг
Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали снабженный барашковым винтом для затягивания без применения инструментов.
Полная совместимость
Садовые шланги Керхер идеально подходят для соединения с любым насосом Керхер.
Простое подключение
Адаптеры и соединители для шлангов Kärcher легко и надежно фиксируют соединения шлангов с насосами.
Широкая комплектация
Съемный фильтр предварительной очистки повышает функциональную надежность погружного дренажного насоса и защищает крыльчатку от засорения.