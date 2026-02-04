Дренажный насос для грязной воды SP 22.000 Dirt

Надежное и высокопроизводительное (22000 л/ч) решение: погружной насос для грязной воды SP 22.000 Dirt с интегрированным входным фильтром и регулируемым по высоте поплавковым выключателем.

SP 22.000 Dirt от Kärcher – мощный погружной насос для грязной воды, производительность которого достигает 22000 л/ч. Он прекрасно подходит для решения сложных задач дренажа, например, для откачки воды из большого садового пруда, затопленного подвала или строительного котлована. При этом размеры находящихся в воде частиц грязи могут достигать 30 мм. Для защиты крыльчатки насоса от засорения частицами более крупных размеров предусмотрен интегрированный входной фильтр. Очень долгий срок службы насоса обеспечивается контактным уплотнительным кольцом, широко применяемым в насосах профессионального назначения. Гарантия на насос может быть продлена до 5 лет. Очень практичным является поплавковый выключатель, который автоматически включает и отключает насос в зависимости от уровня воды и предотвращает его работу в режиме «сухого хода». Поплавковый выключатель перемещается по высоте для регулировки уровня и может быть также зафиксирован для использования погружного насоса в непрерывном режиме, при работе в котором он откачивает воду до остаточного уровня 35 мм. При этом соединительный штуцер системы Quick Connect обеспечивает быстрое присоединение шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".

Особенности и преимущества
Дренажный насос для грязной воды SP 22.000 Dirt: Керамическое торцевое уплотнение
Керамическое торцевое уплотнение
Для долгого срока службы
Дренажный насос для грязной воды SP 22.000 Dirt: Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.
Дренажный насос для грязной воды SP 22.000 Dirt: Система быстрого подключения Quick Connect
Система быстрого подключения Quick Connect
Резьба для быстрого и несложного подключения 1 ", 1 1/4" и 1 1/2 "шлангов.
Предназначен для грязной воды
  • Надежная откачка воды с частицами грязи до 30 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
  • Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
  • Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Интегрированный фильтр из нержавеющей стали
  • Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 750
Макс. производительность (л/ч) < 22000
Температура подачи (°C) макс. 35
Высота подачи (м) 8
Давление (бар) макс. 0,8
Pазмер твердых частиц (мм) макс. 30
Глубина погружения (м) макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная (мм) 35
Остаточная высота воды (мм) 35
Соединительная резьба G1 1/2
Соединительная резьба Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля (м) 10
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,485
Вес (с упаковкой) (кг) 7,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 291 x 354

Комплектация

  • Соединительный элемент для шланга: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Оснащение

  • Удобная ручка для переноски
  • Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
  • Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
  • Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
  • Интегрированный предварительный фильтр из нержавейки
  • В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
  • При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
  • Керамическое торцевое уплотнение
Видео

Области применения
  • Для выкачивания воды с садовых прудов
  • Для использования в затопленных местах
  • Осушение котлованов объемом до 100 м³
Принадлежности
Запчасти для SP 22.000 Dirt

