Дренажний насос для брудної води SP 22.000 Dirt
Надійне і високопродуктивне (22000 л/год) рішення: занурювальний насос для брудної води SP 22.000 Dirt з інтегрованим вхідним фільтром і регульованим за висотою поплавковим вимикачем.
SP 22.000 Dirt від Kärcher - потужний занурювальний насос для брудної води, продуктивність якого сягає 22000 л/год. Він прекрасно підходить для вирішення складних завдань дренажу, наприклад, для відкачування води з великого садового ставка, затопленого підвалу або будівельного котловану. При цьому розміри частинок бруду, що перебувають у воді, можуть досягати 30 мм. Для захисту крильчатки насоса від засмічення частинками більших розмірів передбачено інтегрований вхідний фільтр. Дуже довгий термін служби насоса забезпечується контактним кільцем ущільнювача, широко застосовуваним у насосах професійного призначення. Гарантію на насос може бути продовжено до 5 років. Дуже практичним є поплавковий вимикач, який автоматично вмикає і вимикає насос залежно від рівня води і запобігає його роботі в режимі "сухого ходу". Поплавковий вимикач переміщується по висоті для регулювання рівня і може бути також зафіксований для використання заглибного насоса в безперервному режимі, під час роботи в якому він відкачує воду до залишкового рівня 35 мм. При цьому з'єднувальний штуцер системи Quick Connect забезпечує швидке приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".
Особливості та переваги
Керамічне ущільнювальне кільцеДля довгого терміну служби
Регульований по висоті поплавковий вимикачЗбільшує гнучкість при налаштуванні включення і виключення точки забору води і запобігає сухому ходу.
Система швидкого підключення Quick ConnectРізьба для швидкого і нескладного підключення 1 ", 1 1/4" і 1 1/2 "шлангів.
Призначений для брудної води
- Надійна відкачка води з частинками бруду до 30 мм.
Можливість фіксації поплавкового вимикача
- Для перемикання на безперервний режим роботи.
Зручна ручка для перенесення
- Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Інтегрований фільтр із нержавіючої сталі
- Захищає насос від надмірно сильного забруднення і, таким чином, запобігає засміченню крильчатки насоса.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|750
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 22000
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|Висота подачі (м)
|8
|Тиск (бар)
|макс. 0,8
|Pозмір твердих часток (мм)
|макс. 30
|Глибина занурення (м)
|макс. 7
|В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм)
|35
|Залишкова висота води (мм)
|35
|З'єднувальна різьба
|G1 1/2
|Різьбове з'єднання на стороні тиску
|G1 / 2 внутрішня різьба
|Довжина кабелю (м)
|10
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,485
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 291 x 354
Комплектація
- З'єднувальний елемент для шланга: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Оснащення
- Зручна ручка для перенесення
- Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
- Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача
- Регульований по висоті поплавковий вимикач
- Інтегрований попередній фільтр з нержавіючої сталі
- В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
- При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
- Керамічне ущільнювальне кільце
Області застосування
- Для викачування води з садових ставків
- Для використання в затоплених місцях
- Осушення котлованів об'ємом до 100 м³
Аксесуари
Запчастини для SP 22.000 Dirt
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.