Дренажний насос для брудної води SP 22.000 Dirt

Надійне і високопродуктивне (22000 л/год) рішення: занурювальний насос для брудної води SP 22.000 Dirt з інтегрованим вхідним фільтром і регульованим за висотою поплавковим вимикачем.

SP 22.000 Dirt від Kärcher - потужний занурювальний насос для брудної води, продуктивність якого сягає 22000 л/год. Він прекрасно підходить для вирішення складних завдань дренажу, наприклад, для відкачування води з великого садового ставка, затопленого підвалу або будівельного котловану. При цьому розміри частинок бруду, що перебувають у воді, можуть досягати 30 мм. Для захисту крильчатки насоса від засмічення частинками більших розмірів передбачено інтегрований вхідний фільтр. Дуже довгий термін служби насоса забезпечується контактним кільцем ущільнювача, широко застосовуваним у насосах професійного призначення. Гарантію на насос може бути продовжено до 5 років. Дуже практичним є поплавковий вимикач, який автоматично вмикає і вимикає насос залежно від рівня води і запобігає його роботі в режимі "сухого ходу". Поплавковий вимикач переміщується по висоті для регулювання рівня і може бути також зафіксований для використання заглибного насоса в безперервному режимі, під час роботи в якому він відкачує воду до залишкового рівня 35 мм. При цьому з'єднувальний штуцер системи Quick Connect забезпечує швидке приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".

Особливості та переваги
Дренажний насос для брудної води SP 22.000 Dirt: Керамічне ущільнювальне кільце
Керамічне ущільнювальне кільце
Для довгого терміну служби
Дренажний насос для брудної води SP 22.000 Dirt: Регульований по висоті поплавковий вимикач
Регульований по висоті поплавковий вимикач
Збільшує гнучкість при налаштуванні включення і виключення точки забору води і запобігає сухому ходу.
Дренажний насос для брудної води SP 22.000 Dirt: Система швидкого підключення Quick Connect
Система швидкого підключення Quick Connect
Різьба для швидкого і нескладного підключення 1 ", 1 1/4" і 1 1/2 "шлангів.
Призначений для брудної води
  • Надійна відкачка води з частинками бруду до 30 мм.
Можливість фіксації поплавкового вимикача
  • Для перемикання на безперервний режим роботи.
Зручна ручка для перенесення
  • Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Інтегрований фільтр із нержавіючої сталі
  • Захищає насос від надмірно сильного забруднення і, таким чином, запобігає засміченню крильчатки насоса.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 750
Макс. продуктивність (л/год) < 22000
Температура подачі (°C) макс. 35
Висота подачі (м) 8
Тиск (бар) макс. 0,8
Pозмір твердих часток (мм) макс. 30
Глибина занурення (м) макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм) 35
Залишкова висота води (мм) 35
З'єднувальна різьба G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю (м) 10
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 6,485
Вага (з упаковкою) (кг) 7,5
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 230 x 291 x 354

Комплектація

  • З'єднувальний елемент для шланга: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Оснащення

  • Зручна ручка для перенесення
  • Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
  • Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача
  • Регульований по висоті поплавковий вимикач
  • Інтегрований попередній фільтр з нержавіючої сталі
  • В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
  • При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
  • Керамічне ущільнювальне кільце
Відео

Області застосування
  • Для викачування води з садових ставків
  • Для використання в затоплених місцях
  • Осушення котлованів об'ємом до 100 м³
