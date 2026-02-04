SP 22.000 Dirt від Kärcher - потужний занурювальний насос для брудної води, продуктивність якого сягає 22000 л/год. Він прекрасно підходить для вирішення складних завдань дренажу, наприклад, для відкачування води з великого садового ставка, затопленого підвалу або будівельного котловану. При цьому розміри частинок бруду, що перебувають у воді, можуть досягати 30 мм. Для захисту крильчатки насоса від засмічення частинками більших розмірів передбачено інтегрований вхідний фільтр. Дуже довгий термін служби насоса забезпечується контактним кільцем ущільнювача, широко застосовуваним у насосах професійного призначення. Гарантію на насос може бути продовжено до 5 років. Дуже практичним є поплавковий вимикач, який автоматично вмикає і вимикає насос залежно від рівня води і запобігає його роботі в режимі "сухого ходу". Поплавковий вимикач переміщується по висоті для регулювання рівня і може бути також зафіксований для використання заглибного насоса в безперервному режимі, під час роботи в якому він відкачує воду до залишкового рівня 35 мм. При цьому з'єднувальний штуцер системи Quick Connect забезпечує швидке приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".