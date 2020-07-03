Як вибрати насос для води: помічник по підбору насосів Kärcher

Занурювальні насоси

Занурювальні насоси працюють безпосередньо в воді. Їх внутрішня частина має надійну ізоляцію, що забезпечує ефективний захист від попадання всередину вологи. У таких насосів висока продуктивність, вони можуть працювати на великій глибині. Це малошумні компактні пристрої, які легко монтуються, мають великий ресурс роботи. Через свої високі експлуатаційні характеристики вони знайшли широке застосування не тільки в побуті, але і в промисловості, а також інших сферах народного господарства. Розглянемо види глибинних насосів на прикладі продукції компанії «Керхер».

Дренажні. Дренажні насоси призначені для відкачування брудної води. Вони здатні перекачувати рідину з вмістом домішок, механічних фракцій без ризику вийти з ладу. Їм не страшна іржа, пісок або інші невеликі фракції, які можуть зустрічатися у воді.

Свердловинні. Такий тип насосів використовується для роботи на великій глибині. Свердловинні насоси досить потужні і здатні подавати воду на висоту до 300 м. Також вони не дуже вимогливі до якості рідини і можуть перекачувати її навіть в разі, якщо в ній присутні невеликі механічні домішки. Так як свердловинні насоси працюють на глибині, де тиск вище, їх корпус має високу ступінь захисту внутрішніх елементів і захисту від корозії. Пристрій має форму витягнутого циліндра, занурюється в свердловину за допомогою металевого троса. Вода подається через спеціальний трубопровід або за допомогою шланга.

Колодязні. За принципом роботи схожі зі свердловинними, але призначені для роботи на меншій глибині - в колодязях. Їх експлуатаційні характеристики нижче, як і вартість. Такі пристрої застосовують для роботи на відносно невеликій глибині, коли використовувати потужний свердловинний насос недоцільно.

Для відкачування брудної води. Цей вид насосів аналогічний дренажним. Відмінність в тому, що вони використовуються для перекачування в'язких і сильно забруднених рідин. Насос для відкачування брудної води має широкий вхідний отвір, його конструкція дозволяє йому працювати з рідинами, в складі яких є фракції, які можуть пошкодити дренажні насоси для чистої води.

Водомети. Призначені для перекачування рідини з свердловин невеликої глибини. Водомети мають високу продуктивність, можуть застосовуватися для роботи з рідинами, що мають в складі механічні домішки (наприклад, пісок). У побуті використовуються для наповнення резервуарів і т. д.

Поплавкові. Такі насоси широко використовуються в побуті. Їх основна особливість в тому, що управління роботою здійснюється за допомогою поплавка. Якщо рідина піднімається до певного рівня, насос включається автоматично і відкачує її до тих пір, поки не буде досягнутий нижній граничний рівень. Також поплавкова система відключає насос, коли води в резервуарі або колодязі недостатньо. Це дозволяє виключити ризик виходу обладнання з ладу.