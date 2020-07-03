Як вибрати насос для води: помічник по підбору насосів Kärcher
Насоси активно використовуються для організації подачі води в приватних будинках, на дачах і заміських ділянках. Автономне водопостачання дозволяє забезпечити комфортні умови проживання. Важливо правильно вибрати насос, врахувати його характеристики, щоб в майбутньому не було проблем з подачею води.
При виборі насоса необхідно звертати увагу на його експлуатаційні характеристики. При цьому потрібно врахувати основні моменти:
- куди насос буде доставляти воду;
- яким є джерело води;
- технічні характеристики самого насоса, а також наявних труб і шлангів.
Потрібно врахувати те, де планується установка обладнання. Якщо це погружной насос, то це питання неактуальне. Якщо поверхневий - потрібно вибрати відповідне місце. При цьому потрібно враховувати обмеження, пов'язані з роботою при низьких температурах. Зазвичай насоси встановлюють у приміщенні, а для наносних станцій монтують спеціальну споруду, що дозволяє знизити рівень шуму і захистити обладнання. Додатково потрібно враховувати розміри насоса, рівень шуму, ресурс роботи. Важливим критерієм є енергоспоживання, який визначає продуктивність і користь обладнання.
Занурювальні насоси
Занурювальні насоси працюють безпосередньо в воді. Їх внутрішня частина має надійну ізоляцію, що забезпечує ефективний захист від попадання всередину вологи. У таких насосів висока продуктивність, вони можуть працювати на великій глибині. Це малошумні компактні пристрої, які легко монтуються, мають великий ресурс роботи. Через свої високі експлуатаційні характеристики вони знайшли широке застосування не тільки в побуті, але і в промисловості, а також інших сферах народного господарства. Розглянемо види глибинних насосів на прикладі продукції компанії «Керхер».
Дренажні. Дренажні насоси призначені для відкачування брудної води. Вони здатні перекачувати рідину з вмістом домішок, механічних фракцій без ризику вийти з ладу. Їм не страшна іржа, пісок або інші невеликі фракції, які можуть зустрічатися у воді.
Свердловинні. Такий тип насосів використовується для роботи на великій глибині. Свердловинні насоси досить потужні і здатні подавати воду на висоту до 300 м. Також вони не дуже вимогливі до якості рідини і можуть перекачувати її навіть в разі, якщо в ній присутні невеликі механічні домішки. Так як свердловинні насоси працюють на глибині, де тиск вище, їх корпус має високу ступінь захисту внутрішніх елементів і захисту від корозії. Пристрій має форму витягнутого циліндра, занурюється в свердловину за допомогою металевого троса. Вода подається через спеціальний трубопровід або за допомогою шланга.
Колодязні. За принципом роботи схожі зі свердловинними, але призначені для роботи на меншій глибині - в колодязях. Їх експлуатаційні характеристики нижче, як і вартість. Такі пристрої застосовують для роботи на відносно невеликій глибині, коли використовувати потужний свердловинний насос недоцільно.
Для відкачування брудної води. Цей вид насосів аналогічний дренажним. Відмінність в тому, що вони використовуються для перекачування в'язких і сильно забруднених рідин. Насос для відкачування брудної води має широкий вхідний отвір, його конструкція дозволяє йому працювати з рідинами, в складі яких є фракції, які можуть пошкодити дренажні насоси для чистої води.
Водомети. Призначені для перекачування рідини з свердловин невеликої глибини. Водомети мають високу продуктивність, можуть застосовуватися для роботи з рідинами, що мають в складі механічні домішки (наприклад, пісок). У побуті використовуються для наповнення резервуарів і т. д.
Поплавкові. Такі насоси широко використовуються в побуті. Їх основна особливість в тому, що управління роботою здійснюється за допомогою поплавка. Якщо рідина піднімається до певного рівня, насос включається автоматично і відкачує її до тих пір, поки не буде досягнутий нижній граничний рівень. Також поплавкова система відключає насос, коли води в резервуарі або колодязі недостатньо. Це дозволяє виключити ризик виходу обладнання з ладу.
Поверхневі насоси
Поверхневі насоси встановлюються вище рівня рідини. Вимоги до їх надійності, герметизації корпусу нижче. Вони зручні у використанні і обслуговуванні, відносно недорогі, можуть працювати автономно. До їх недоліків можна віднести те, що вони не можуть подавати воду з великої глибини. Розглянемо види поверхневих насосів, їх особливість і сферу застосування на прикладі продукції компанії «Керхер».
Поливальні. Даний тип насосів має просту конструкцію, використовується для подачі води зі ставка або свердловини з метою поливу. Користується великою популярністю серед дачників і садівників, так як має просту конструкцію. Не вимагає особливого монтажу, вартість таких помп невисока.
Самовсмоктуючі. Використовується для подачі води з відкритих джерел води і неглибоких басейнів. Може застосовуватися для поливу, періодичної подачі води або виступати елементом системи водопостачання, забезпечуючи постійний натиск.
Відцентрові. Популярний вид насосів, особливістю якого є принцип дії. Всередині його знаходиться колесо з лопатями, що постійно обертається, і забезпечує перекачку рідини. Мають невеликі показники напору, здатні подавати воду з глибини до 7-8 метрів (деякі моделі можуть працювати з глибинами до 20 метрів). Здатні подавати великі об'єми рідини безперервно, забезпечуючи постійний тиск в системі.
Напірні. Призначені для створення постійного напору в системі. Можуть використовуватися в приватних будинках, на присадибних ділянках для поливу, створення системи зрошення або організації системи водопостачання. Такі насоси здатні створювати напір і підтримувати його постійно. Деякі моделі мобільні, їх можна пересувати з місця на місце, що дуже зручно для поливу.
Станції водопостачання. Насосні станції використовуються для створення автономної системи водопостачання. Устаткування забезпечує безперебійну подачу води і підтримує необхідний тиск в системі. Являє собою повний комплект обладнання для подачі води, ідеально підходить для тих, хто вважає за краще готове рішення. Насосна станція здатна вирішити проблему відсутності води в приватному будинку або на присадибній ділянці повністю. Вона перекачує її з колодязя або свердловини в систему, звідки її можна відбирати для різних потреб, будь то полив або побутове споживання. Управляється за допомогою автоматики. До недоліків станції можна віднести необхідність періодично контролювати роботу устаткування, середній рівень шуму при її роботі і підйом води з глибини до 8 метрів.