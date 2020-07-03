Как выбрать насос для воды: помощник по подбору насосов Kärcher

Погружные насосы

Погружные насосы работают непосредственно в воде. Их внутренняя часть имеет надежную изоляцию, обеспечивающую эффективную защиту от попадания внутрь влаги. У таких насосов высокая производительность, они могут работать на большой глубине. Это малошумные компактные устройства, которые легко монтируются, имеют большой ресурс работы. Из-за своих высоких эксплуатационных характеристик они нашли широкое применение не только в быту, но и в промышленности, а также других сферах народного хозяйства. Рассмотрим виды погружных насосов на примере продукции компании «Керхер».

Дренажные. Дренажные насосы предназначены для откачки грязной воды. Они способны перекачивать жидкость с содержанием примесей, механических фракций без риска выйти из строя. Им не страшна ржавчина, песок или другие небольшие фракции, которые могут встречаться в воде.

Скважинные. Такой тип насосов используется для работы на большой глубине. Скважинные насосы достаточно мощные и способны подавать воду на высоту до 300 м. Также они не очень требовательны к качеству жидкости и могут перекачивать ее даже в случае, если в ней присутствуют небольшие механические примеси. Так как скважинные насосы работают на глубине, где давление выше, их корпус имеет высокую степень защиты внутренних элементов и защиты от коррозии. Устройство имеет форму вытянутого цилиндра, погружается в скважину с помощью металлического троса. Вода подается через специальный трубопровод или с помощью шланга.

Колодезные. По принципу работы схожи со скважинными, но предназначены для работы на меньшей глубине – в колодцах. Их эксплуатационные характеристики ниже, как и стоимость. Такие устройства применяют для работы на относительно небольшой глубине, когда использовать мощный скважинный насос нецелесообразно.

Для откачки грязной воды. Этот вид насосов аналогичен дренажным. Отличие в том, что они используются для перекачки вязких и сильнозагрязненных жидкостей. Насос для откачки грязной воды имеет широкое входное отверстие, его конструкция позволяет ему работать с жидкостями, в составе которых есть фракции, которые могут повредить дренажные насосы для чистой воды.

Водометы. Предназначены для перекачки жидкости из скважин небольшой глубины. Водометы имеют высокую производительность, могут применяться для работы с жидкостями, имеющими в составе механические примеси (например, песок). В быту используются для наполнения резервуаров и т. д.

Поплавковые. Такие насосы широко используются в быту. Их основная особенность в том, что управление работой осуществляется с помощью поплавка. Если жидкость поднимается до определенного уровня, насос включается автоматически и откачивает ее до тех пор, пока не будет достигнут нижний предельный уровень. Также поплавковая система отключает насос, когда воды в резервуаре или колодце недостаточно. Это позволяет исключить риск выхода оборудования из строя.