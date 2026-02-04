Завдяки двом виконуваним функціям надійний занурювальний насос SP 16.000 Dual дає змогу відкачувати як чисту, так і забруднену (що містить частинки розміром до 20 мм) воду. При цьому шляхом простого переміщення фільтра він миттєво переводиться в режим відкачування чистої води до дна (до залишкового рівня 1 мм). Завдяки високій продуктивності (макс. 16000 л/год) насос SP 16.000 Dual чудово підходить для відкачування води із затопленого підвалу, садового ставка або басейну. Оснащення насоса контактним кільцем ущільнювача, широко застосовуваним у професійній техніці, гарантує довгий термін служби. Автоматичне вмикання і вимикання насоса забезпечується поплавковим вимикачем, встановленим на шині з можливістю переміщення у вертикальному напрямі, що дає змогу відкачувати воду до низького залишкового рівня. З'єднувальний штуцер системи Quick Connect дає змогу швидко і легко приєднувати до насоса шланги діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".