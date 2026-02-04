Дренажний насос для брудної води з відкачуванням до дна SP 16.000 Dual
Відкачує до 16000 л чистої або забрудненої води на годину: рішення "2 в 1" - надійний занурювальний насос SP 16.000 із поплавковим вимикачем, який переміщується за висотою, що дає змогу як відкачувати брудну воду, так і виконувати функцію відкачування до дна (із залишковим рівнем 1 мм).
Завдяки двом виконуваним функціям надійний занурювальний насос SP 16.000 Dual дає змогу відкачувати як чисту, так і забруднену (що містить частинки розміром до 20 мм) воду. При цьому шляхом простого переміщення фільтра він миттєво переводиться в режим відкачування чистої води до дна (до залишкового рівня 1 мм). Завдяки високій продуктивності (макс. 16000 л/год) насос SP 16.000 Dual чудово підходить для відкачування води із затопленого підвалу, садового ставка або басейну. Оснащення насоса контактним кільцем ущільнювача, широко застосовуваним у професійній техніці, гарантує довгий термін служби. Автоматичне вмикання і вимикання насоса забезпечується поплавковим вимикачем, встановленим на шині з можливістю переміщення у вертикальному напрямі, що дає змогу відкачувати воду до низького залишкового рівня. З'єднувальний штуцер системи Quick Connect дає змогу швидко і легко приєднувати до насоса шланги діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".
Особливості та переваги
Керамічне ущільнювальне кільцеДля довгого терміну служби
Рішення «2 в 1»Для брудної води і відкачування з дна до рівня 1 мм. Перемикання режимів проводиться дуже легко.
Регульований по висоті поплавковий вимикачЗбільшує гнучкість при налаштуванні включення і виключення точки забору води і запобігає сухому ходу.
Система швидкого підключення Quick Connect
- Штуцер для швидкого і легкого приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4'' і 1 1/2" або роз'єму G1.
Призначений для брудної води
- Надійне перекачування води з частинками бруду розміром до 20 мм.
Можливість фіксації поплавкового вимикача
- Для перемикання на безперервний режим роботи.
Зручна ручка для перенесення
- Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|550
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 16000
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|Висота подачі (м)
|9
|Тиск (бар)
|макс. 0,9
|Pозмір твердих часток (мм)
|макс. 20
|Глибина занурення (м)
|макс. 7
|В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм)
|1
|Залишкова висота води (мм)
|1
|З'єднувальна різьба
|G1 1/2
|Різьбове з'єднання на стороні тиску
|G1 / 2 внутрішня різьба
|Довжина кабелю (м)
|10
|Напруга (В)
|230 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,03
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,874
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|237 x 241 x 279
Комплектація
- З'єднувальний елемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Оснащення
- Зручна ручка для перенесення
- Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
- Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача
- Рішення «2 в 1»
- Регульований по висоті поплавковий вимикач
- Керамічне ущільнювальне кільце
- В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
- При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
Відео
Області застосування
- Для викачування води з садових ставків
- Для використання в затоплених місцях
- Для усунення води в будинку і підвалі (протікання пральної машинки, повінь тощо)
- Для перекачування води з басейнів
Аксесуари
Запчастини для SP 16.000 Dual
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.