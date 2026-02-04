Дренажний насос для брудної води з відкачуванням до дна SP 16.000 Dual

Відкачує до 16000 л чистої або забрудненої води на годину: рішення "2 в 1" - надійний занурювальний насос SP 16.000 із поплавковим вимикачем, який переміщується за висотою, що дає змогу як відкачувати брудну воду, так і виконувати функцію відкачування до дна (із залишковим рівнем 1 мм).

Завдяки двом виконуваним функціям надійний занурювальний насос SP 16.000 Dual дає змогу відкачувати як чисту, так і забруднену (що містить частинки розміром до 20 мм) воду. При цьому шляхом простого переміщення фільтра він миттєво переводиться в режим відкачування чистої води до дна (до залишкового рівня 1 мм). Завдяки високій продуктивності (макс. 16000 л/год) насос SP 16.000 Dual чудово підходить для відкачування води із затопленого підвалу, садового ставка або басейну. Оснащення насоса контактним кільцем ущільнювача, широко застосовуваним у професійній техніці, гарантує довгий термін служби. Автоматичне вмикання і вимикання насоса забезпечується поплавковим вимикачем, встановленим на шині з можливістю переміщення у вертикальному напрямі, що дає змогу відкачувати воду до низького залишкового рівня. З'єднувальний штуцер системи Quick Connect дає змогу швидко і легко приєднувати до насоса шланги діаметром 1", 1 1/4" і 1 1/2".

Особливості та переваги
Дренажний насос для брудної води з відкачуванням до дна SP 16.000 Dual: Керамічне ущільнювальне кільце
Керамічне ущільнювальне кільце
Для довгого терміну служби
Дренажний насос для брудної води з відкачуванням до дна SP 16.000 Dual: Рішення «2 в 1»
Рішення «2 в 1»
Для брудної води і відкачування з дна до рівня 1 мм. Перемикання режимів проводиться дуже легко.
Дренажний насос для брудної води з відкачуванням до дна SP 16.000 Dual: Регульований по висоті поплавковий вимикач
Регульований по висоті поплавковий вимикач
Збільшує гнучкість при налаштуванні включення і виключення точки забору води і запобігає сухому ходу.
Система швидкого підключення Quick Connect
  • Штуцер для швидкого і легкого приєднання шлангів діаметром 1", 1 1/4'' і 1 1/2" або роз'єму G1.
Призначений для брудної води
  • Надійне перекачування води з частинками бруду розміром до 20 мм.
Можливість фіксації поплавкового вимикача
  • Для перемикання на безперервний режим роботи.
Зручна ручка для перенесення
  • Зручно тримати, а також може бути використаний як трос.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 550
Макс. продуктивність (л/год) < 16000
Температура подачі (°C) макс. 35
Висота подачі (м) 9
Тиск (бар) макс. 0,9
Pозмір твердих часток (мм) макс. 20
Глибина занурення (м) макс. 7
В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи (мм) 1
Залишкова висота води (мм) 1
З'єднувальна різьба G1 1/2
Різьбове з'єднання на стороні тиску G1 / 2 внутрішня різьба
Довжина кабелю (м) 10
Напруга (В) 230 / 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 5,03
Вага (з упаковкою) (кг) 5,874
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 237 x 241 x 279

Комплектація

  • З'єднувальний елемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Оснащення

  • Зручна ручка для перенесення
  • Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга
  • Перемикання між ручною / автоматичною операціями: Фіксація поплавкового вимикача
  • Рішення «2 в 1»
  • Регульований по висоті поплавковий вимикач
  • Керамічне ущільнювальне кільце
  • В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води
  • При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води
Дренажний насос для брудної води з відкачуванням до дна SP 16.000 Dual
Дренажний насос для брудної води з відкачуванням до дна SP 16.000 Dual
Дренажний насос для брудної води з відкачуванням до дна SP 16.000 Dual
Дренажний насос для брудної води з відкачуванням до дна SP 16.000 Dual

Відео

Області застосування
  • Для викачування води з садових ставків
  • Для використання в затоплених місцях
  • Для усунення води в будинку і підвалі (протікання пральної машинки, повінь тощо)
  • Для перекачування води з басейнів
Аксесуари
Запчастини для SP 16.000 Dual

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.