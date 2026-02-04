Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 16.000 Dual

Откачивает до 16000 л чистой или загрязненной воды в час: решение «2 в 1» – надежный погружной насос SP 16.000 с перемещаемым по высоте поплавковым выключателем, позволяющий как откачивать грязную воду, так и выполнять функцию откачки до дна (с остаточным уровнем 1 мм).

Благодаря двум выполняемым функциям надежный погружной насос SP 16.000 Dual позволяет откачивать как чистую, так и загрязненную (содержащую частицы размером до 20 мм) воду. При этом путем простого перемещения фильтра он мгновенно переводится в режим откачки чистой воды до дна (до остаточного уровня 1 мм). Благодаря высокой производительности (макс. 16000 л/ч) насос SP 16.000 Dual прекрасно подходит для откачки воды из затопленного подвала, садового пруда или бассейна. Оснащение насоса контактным уплотнительным кольцом, широко применяемым в профессиональной технике, гарантирует долгий срок службы. Автоматическое включение и выключение насоса обеспечивается поплавковым выключателем, установленным на шине с возможностью перемещения в вертикальном направлении и позволяющим откачивать воду до низкого остаточного уровня. Соединительный штуцер системы Quick Connect позволяет быстро и легко присоединять к насосу шланги диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".

Особенности и преимущества
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 16.000 Dual: Керамическое торцевое уплотнение
Керамическое торцевое уплотнение
Для долгого срока службы
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 16.000 Dual: Pешение «2 в 1»
Pешение «2 в 1»
Для грязной воды и откачки со дна до уровня 1 мм. Переключение режимов производится очень легко.
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 16.000 Dual: Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.
Система быстрого подключения Quick Connect
  • Штуцер для быстрого и легкого присоединения шлангов диаметром 1", 1 1/4'' и 1 1/2" или разъема G1.
Предназначен для грязной воды
  • Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
  • Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
  • Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 550
Макс. производительность (л/ч) < 16000
Температура подачи (°C) макс. 35
Высота подачи (м) 9
Давление (бар) макс. 0,9
Pазмер твердых частиц (мм) макс. 20
Глубина погружения (м) макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная (мм) 1
Остаточная высота воды (мм) 1
Соединительная резьба G1 1/2
Соединительная резьба Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля (м) 10
Напряжение (В) 230 / 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,03
Вес (с упаковкой) (кг) 5,874
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 237 x 241 x 279

Комплектация

  • Соединительный элемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Оснащение

  • Удобная ручка для переноски
  • Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
  • Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
  • Pешение «2 в 1»
  • Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
  • Керамическое торцевое уплотнение
  • В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
  • При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 16.000 Dual
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 16.000 Dual
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 16.000 Dual
Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 16.000 Dual

Видео

Области применения
  • Для выкачивания воды с садовых прудов
  • Для использования в затопленных местах
  • Для устранения воды в доме и подвале (протекание стиральной машинки, наводнение и т.п.)
  • Для перекачки воды из бассейнов
Принадлежности
Общая информация
