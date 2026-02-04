Благодаря двум выполняемым функциям надежный погружной насос SP 16.000 Dual позволяет откачивать как чистую, так и загрязненную (содержащую частицы размером до 20 мм) воду. При этом путем простого перемещения фильтра он мгновенно переводится в режим откачки чистой воды до дна (до остаточного уровня 1 мм). Благодаря высокой производительности (макс. 16000 л/ч) насос SP 16.000 Dual прекрасно подходит для откачки воды из затопленного подвала, садового пруда или бассейна. Оснащение насоса контактным уплотнительным кольцом, широко применяемым в профессиональной технике, гарантирует долгий срок службы. Автоматическое включение и выключение насоса обеспечивается поплавковым выключателем, установленным на шине с возможностью перемещения в вертикальном направлении и позволяющим откачивать воду до низкого остаточного уровня. Соединительный штуцер системы Quick Connect позволяет быстро и легко присоединять к насосу шланги диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".