Рішення для вологого прибирання підлог без їх попереднього очищення пилососом: миюча електрошвабра FC 7 одночасно видаляє будь-які типові сухі та вологі забруднення.

Прибирання пилососом перед вологим прибиранням? Тепер у цьому немає потреби: завдяки технології 4 роликових щіток, що обертаються назустріч одна одній, акумуляторна електрошвабра для підлоги FC 7 Cordless легко і швидко видаляє з будь-яких твердих підлогових покриттів будь-які повсякденні сухі та вологі забруднення. Апарат ретельно очищає підлогу до самих стін, причому режим Boost дає змогу усувати стійкий бруд, а спеціальний фільтр - збирати навіть волосся. При цьому досягається значна економія часу (до 50 % порівняно зі звичайними методами прибирання)**, а результат прибирання на 20 % перевершує той, що забезпечується звичайною шваброю*. Одного заряду потужного акумулятора достатньо для 45 хвилин роботи бездротової електрошвабри, що відповідає прибиранню до 175 м² твердих підлогових покриттів (у т. ч. плиткових). Витрата води і швидкість обертання щіток, що автоматично зволожуються, допускають регулювання (передбачено 2 режими прибирання), а окремі бачки для чистої та брудної води виключають необхідність у перенесенні відра з водою.

Особливості та переваги
«2-в-1»: видаляє повсякденні забруднення за один прийом
  • Економія часу 50 %**: технологія Duo!Move з двома парами роликових щіток, що обертаються в протилежних напрямках, дозволяє проводити ретельне вологе прибирання без виснажливого попереднього очищення пилососом.
  • Ефективний збір волосся завдяки спеціальному вбудованому фільтру.
  • Очищення впритул до країв.
На 20% * чистіше і значно комфортніше, ніж при прибиранні шваброю
  • Система з 2 баками з Hygienic!Spin+: постійне зволоження роликових щіток з бака для чистої води, в той час як в бак для брудної води збирається бруд. Забезпечує видалення до 99,9 % бактерій***.
  • Прибирання без великих зусиль: не потрібно переносити відро, протирати підлогу шваброю і вручну віджимати ганчірку.
Розкладається на 180°, легко маневрує і стійка у вертикальному положенні
  • Легке прибирання навколо предметів і під меблями завдяки гнучкому поворотному шарніру і конструкції 180° Pass!Under.
  • Дві пари роликових щіток Duo!Move, що обертаються в протилежних напрямках, забезпечують м'яке і легке ковзання по підлозі.
  • Практичне рішення для перерв в роботі: апарат стійко стоїть у вертикальному положенні.
Дуже низький рівень шума
  • Рівень шуму всього 59 дБ
Два режими прибирання і додаткова функція Boost
  • Швидкість обертання щіток і витрата води налаштовуються в залежності від виду забруднення і підлогового покриття. Для видалення стійкого бруду додатково передбачена функція підвищення інтенсивності очищення.
  • Призначена для прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів, включаючи паркет, ламінат, кам'яну і керамічну плитку, ПВХ і вініл.
  • Низький рівень залишкової вологості дозволяє ходити по підлозі вже через дві хвилини після збирання.
До 45 хвилин роботи завдяки потужному літій-іонному акумулятору
  • Максимальна свобода пересувань завдяки незалежності від електромережі.
  • 3-ступінчастий світлодіодний індикатор наочно відображає поточний стан заряду акумулятора.
Просте очищення апарату за допомогою функції System!Clean
  • Функція самоочищення System!Clean для швидкого промивання шлангів і роликових щіток при 400 обертах щіток на хвилину.
  • Легка очистка фільтра для волосся за допомогою щітки, яка входить в комплект.
  • Спорожнення бачка для брудної води без контакту з брудом і можливість його очищення в посудомийній машині.
Інтелектуальна система контролю рівня заповнення бачка
  • Візуальний і звуковий сигнал при спустошенні ємності з чистою водою і заповненні ємності з брудною водою.
  • Захист від переповнення: автоматичне вимкнення в разі переповнення бачка для брудної води.
Базова станція з функцією очищення
  • Більш високе положення пристрою на паркувальній станції для простого зняття і сушки роликів.
  • Практичне зберігання аксесуарів на станції.
Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність по площі (до наступної зарядки) (м²) прим. 175
Об'єм бака для чистої води (мл) 400
Об'єм бака для брудної води (мл) 200
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Робоча ширина роликових щіток (мм) 300
Час висихання очищеної підлоги (хв) прим. 2
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 59
Напруга акумулятора (В) 25
Ємність батареї (Ач) 2,85
Час роботи акумулятора (хв) прим. 45
Час зарядки акумулятора (год) 4
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 4,3
Вага (з упаковкою) (кг) 8
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 310 x 230 x 1210

* Електрошвабри Kärcher забезпечують на 20% вищу ефективність прибирання порівняно зі звичайною шваброю з тканинним покриттям при протиранні підлоги. Маються на увазі результати тестів з ефективності очищення, збору бруду та очищення крайових ділянок. /
** Електрошвабри Kärcher дають змогу вдвічі скоротити час прибирання, оскільки звичайні побутові забруднення видаляються з твердих підлог за один прийом, що позбавляє від необхідності пилососити перед прибиранням. /
*** При очищенні поверхні знищується до 99,9 % всіх побутових бактерій на гладких твердих поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). Згідно з 4-польовим тестом (на основі DIN EN 16615:2015-06).

Комплектація

  • Універсальна роликова щітка: 4 шт.
  • Миючий засіб: Універсальний засіб для підлоги RM 536, 30 мл
  • Очисна паркувальна станція
  • Зарядний пристрій
  • Щітки

Оснащення

  • Обертання роликів і обсяг води можна відрегулювати
  • Система 2 резервуарів
  • Режим самоочищення
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Навіть найскладніший бруд видаляється легко
  • Крупне сміття
  • Дрібне сміття
  • Сухе сміття
  • Вологе сміття
