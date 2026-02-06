Електрошвабра FC 7 Cordless
Рішення для вологого прибирання підлог без їх попереднього очищення пилососом: миюча електрошвабра FC 7 одночасно видаляє будь-які типові сухі та вологі забруднення.
Прибирання пилососом перед вологим прибиранням? Тепер у цьому немає потреби: завдяки технології 4 роликових щіток, що обертаються назустріч одна одній, акумуляторна електрошвабра для підлоги FC 7 Cordless легко і швидко видаляє з будь-яких твердих підлогових покриттів будь-які повсякденні сухі та вологі забруднення. Апарат ретельно очищає підлогу до самих стін, причому режим Boost дає змогу усувати стійкий бруд, а спеціальний фільтр - збирати навіть волосся. При цьому досягається значна економія часу (до 50 % порівняно зі звичайними методами прибирання)**, а результат прибирання на 20 % перевершує той, що забезпечується звичайною шваброю*. Одного заряду потужного акумулятора достатньо для 45 хвилин роботи бездротової електрошвабри, що відповідає прибиранню до 175 м² твердих підлогових покриттів (у т. ч. плиткових). Витрата води і швидкість обертання щіток, що автоматично зволожуються, допускають регулювання (передбачено 2 режими прибирання), а окремі бачки для чистої та брудної води виключають необхідність у перенесенні відра з водою.
Особливості та переваги
«2-в-1»: видаляє повсякденні забруднення за один прийом
- Економія часу 50 %**: технологія Duo!Move з двома парами роликових щіток, що обертаються в протилежних напрямках, дозволяє проводити ретельне вологе прибирання без виснажливого попереднього очищення пилососом.
- Ефективний збір волосся завдяки спеціальному вбудованому фільтру.
- Очищення впритул до країв.
На 20% * чистіше і значно комфортніше, ніж при прибиранні шваброю
- Система з 2 баками з Hygienic!Spin+: постійне зволоження роликових щіток з бака для чистої води, в той час як в бак для брудної води збирається бруд. Забезпечує видалення до 99,9 % бактерій***.
- Прибирання без великих зусиль: не потрібно переносити відро, протирати підлогу шваброю і вручну віджимати ганчірку.
Розкладається на 180°, легко маневрує і стійка у вертикальному положенні
- Легке прибирання навколо предметів і під меблями завдяки гнучкому поворотному шарніру і конструкції 180° Pass!Under.
- Дві пари роликових щіток Duo!Move, що обертаються в протилежних напрямках, забезпечують м'яке і легке ковзання по підлозі.
- Практичне рішення для перерв в роботі: апарат стійко стоїть у вертикальному положенні.
Дуже низький рівень шума
- Рівень шуму всього 59 дБ
Два режими прибирання і додаткова функція Boost
- Швидкість обертання щіток і витрата води налаштовуються в залежності від виду забруднення і підлогового покриття. Для видалення стійкого бруду додатково передбачена функція підвищення інтенсивності очищення.
- Призначена для прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів, включаючи паркет, ламінат, кам'яну і керамічну плитку, ПВХ і вініл.
- Низький рівень залишкової вологості дозволяє ходити по підлозі вже через дві хвилини після збирання.
До 45 хвилин роботи завдяки потужному літій-іонному акумулятору
- Максимальна свобода пересувань завдяки незалежності від електромережі.
- 3-ступінчастий світлодіодний індикатор наочно відображає поточний стан заряду акумулятора.
Просте очищення апарату за допомогою функції System!Clean
- Функція самоочищення System!Clean для швидкого промивання шлангів і роликових щіток при 400 обертах щіток на хвилину.
- Легка очистка фільтра для волосся за допомогою щітки, яка входить в комплект.
- Спорожнення бачка для брудної води без контакту з брудом і можливість його очищення в посудомийній машині.
Інтелектуальна система контролю рівня заповнення бачка
- Візуальний і звуковий сигнал при спустошенні ємності з чистою водою і заповненні ємності з брудною водою.
- Захист від переповнення: автоматичне вимкнення в разі переповнення бачка для брудної води.
Базова станція з функцією очищення
- Більш високе положення пристрою на паркувальній станції для простого зняття і сушки роликів.
- Практичне зберігання аксесуарів на станції.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність по площі (до наступної зарядки) (м²)
|прим. 175
|Об'єм бака для чистої води (мл)
|400
|Об'єм бака для брудної води (мл)
|200
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Робоча ширина роликових щіток (мм)
|300
|Час висихання очищеної підлоги (хв)
|прим. 2
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|59
|Напруга акумулятора (В)
|25
|Ємність батареї (Ач)
|2,85
|Час роботи акумулятора (хв)
|прим. 45
|Час зарядки акумулятора (год)
|4
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|310 x 230 x 1210
* Електрошвабри Kärcher забезпечують на 20% вищу ефективність прибирання порівняно зі звичайною шваброю з тканинним покриттям при протиранні підлоги. Маються на увазі результати тестів з ефективності очищення, збору бруду та очищення крайових ділянок. /
** Електрошвабри Kärcher дають змогу вдвічі скоротити час прибирання, оскільки звичайні побутові забруднення видаляються з твердих підлог за один прийом, що позбавляє від необхідності пилососити перед прибиранням. /
*** При очищенні поверхні знищується до 99,9 % всіх побутових бактерій на гладких твердих поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). Згідно з 4-польовим тестом (на основі DIN EN 16615:2015-06).
Комплектація
- Універсальна роликова щітка: 4 шт.
- Миючий засіб: Універсальний засіб для підлоги RM 536, 30 мл
- Очисна паркувальна станція
- Зарядний пристрій
- Щітки
Оснащення
- Обертання роликів і обсяг води можна відрегулювати
- Система 2 резервуарів
- Режим самоочищення
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
- Крупне сміття
- Дрібне сміття
- Сухе сміття
- Вологе сміття
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для FC 7 Cordless
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.