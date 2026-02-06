Прибирання пилососом перед вологим прибиранням? Тепер у цьому немає потреби: завдяки технології 4 роликових щіток, що обертаються назустріч одна одній, акумуляторна електрошвабра для підлоги FC 7 Cordless легко і швидко видаляє з будь-яких твердих підлогових покриттів будь-які повсякденні сухі та вологі забруднення. Апарат ретельно очищає підлогу до самих стін, причому режим Boost дає змогу усувати стійкий бруд, а спеціальний фільтр - збирати навіть волосся. При цьому досягається значна економія часу (до 50 % порівняно зі звичайними методами прибирання)**, а результат прибирання на 20 % перевершує той, що забезпечується звичайною шваброю*. Одного заряду потужного акумулятора достатньо для 45 хвилин роботи бездротової електрошвабри, що відповідає прибиранню до 175 м² твердих підлогових покриттів (у т. ч. плиткових). Витрата води і швидкість обертання щіток, що автоматично зволожуються, допускають регулювання (передбачено 2 режими прибирання), а окремі бачки для чистої та брудної води виключають необхідність у перенесенні відра з водою.