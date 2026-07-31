Подовжувальний комплект WV Evolution
За допомогою телескопічного подовжувального комплекту для віконного пилососу або акумуляторного вібраційного очищувача ви зможете очистити навіть вікна, розташовані на висоті. Регулювання довжини від 0,6 до 1,5 м.
Тепер ви можете мити високі вікна, засклені дахи і інші важкодоступні гладкі поверхні зручно і не забираючись на сходи або драбини. Таке стало можливим завдяки телескопічному подовжувальному комплекту для віконного пилососа (склоочисника) або акумуляторного вібраційного очищувача. Комплект складається з двох подовжувальних трубок, приймального пристрою з шарніром для склоочисника і миючої насадки з мікроволоконною серветкою. Комплект забезпечує збільшення висоти до 2-х додаткових метрів, так що без зусиль можна очистити вітальні, ванні кімнати або зимові сади висотою до 4 м - навіть якщо роботу виконують люди невисокого зросту.
Особливості та переваги
Можна легко дістатися до високо розташованих вікон
Телескопічний подовжувач
Підходить для всіх віконних пилососів і акумуляторного вібропада
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,917
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,12
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|150 x 250 x 1170
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Великі, важкодоступні скляні поверхні
- Зимові сади
Запчастини для Подовжувальний комплект WV Evolution
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