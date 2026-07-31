Тепер ви можете мити високі вікна, засклені дахи і інші важкодоступні гладкі поверхні зручно і не забираючись на сходи або драбини. Таке стало можливим завдяки телескопічному подовжувальному комплекту для віконного пилососа (склоочисника) або акумуляторного вібраційного очищувача. Комплект складається з двох подовжувальних трубок, приймального пристрою з шарніром для склоочисника і миючої насадки з мікроволоконною серветкою. Комплект забезпечує збільшення висоти до 2-х додаткових метрів, так що без зусиль можна очистити вітальні, ванні кімнати або зимові сади висотою до 4 м - навіть якщо роботу виконують люди невисокого зросту.