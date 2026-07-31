Теперь вы можете мыть высокие окна, застекленные крыши и другие труднодоступные гладкие поверхности удобно и не забираясь на лестницы или стремянки. Такое стало возможным благодаря телескопическому удлинительному комплекту для оконного пылесоса (стеклоочистителя) или аккумуляторного вибрационного очистителя. Комплект состоит из двух удлинительных трубок, приемного приспособления с шарниром для стеклоочистителя и моющей насадки с микроволоконной салфеткой. Комплект обеспечивает увеличение высоты до 2-х дополнительных метров, так что без усилий можно очистить гостиные, ванные комнаты или зимние сады высотой до ок. 4 м - даже если работу выполняют люди небольшого роста.