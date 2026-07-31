Используете ли Вы ручной пылесос WVP 10 Adv в качестве оконного пылесоса, или для очистки плитки, зеркал, витрин, прилавков или любых других гладких поверхностей - ему под силу любая задача. Решающим фактором является то, что в любой ситуации (даже при сборе влаги над головой) вам обеспечен превосходный результат очистки. Помимо всего прочего, аппарат оборудован более мощным электромотором (по сравнению с бытовой версией) и предназначен для профессиональных эксплуатационных нагрузок. Аккумуляторный, легкий и надежный аппарат отличается продуманными деталями, такими как резервуар для грязной воды емкостью 200 мл, который просто и быстро опустошается и пригоден для мойки в посудомоечной машине, а также, регулировочными роликами для очистки вплотную к краям. Версия WVP 10 Adv поставляется с дополнительной съемной батареей, быстро зарядным устройством, моющим средством и распылителем с 2 видами салфеток из микрофибры. Это позволяет WVP 10 Adv работать практически беспрерывно.