Ви збираєтесь використовуєте ручний пилосос WVP 10 Adv для прибирання вікон, або для очищення плитки, дзеркал, вітрин, прилавків або будь-яких інших гладких поверхонь? Йому під силу будь-яке завдання. Вирішальним фактором є те, що в будь-якій ситуації (навіть при зборі вологи над головою) вам забезпечений чудовий результат очищення. Крім того, апарат обладнаний більш потужним електромотором (в порівнянні з побутовою версією) і призначений для професійних експлуатаційних навантажень. Акумуляторний, легкий і надійний апарат відрізняється продуманими деталями, такими як резервуар для брудної води ємністю 200 мл, який просто і швидко спустошується і придатний для миття в посудомийній машині, а також, регулювальними роликами для прибирання впритул до країв. Версія WVP 10 Adv поставляється з додатковою знімною батареєю, швидко зарядним пристроєм, миючим засобом і розпилювачем з 2 видами серветок з мікрофібри. Це дозволяє WVP 10 Adv працювати практично безперервно.