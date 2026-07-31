Професійний віконний пилосос WVP 10 Adv
Наш віконний пилосос WVP 10 Adv з живленням від акумулятора завжди під рукою, незалежно від того, чи працюєте Ви вертикально, горизонтально або догори ногами. Ідеально підходить для будь-яких гладких поверхонь, таких як вікна або плитка.
Ви збираєтесь використовуєте ручний пилосос WVP 10 Adv для прибирання вікон, або для очищення плитки, дзеркал, вітрин, прилавків або будь-яких інших гладких поверхонь? Йому під силу будь-яке завдання. Вирішальним фактором є те, що в будь-якій ситуації (навіть при зборі вологи над головою) вам забезпечений чудовий результат очищення. Крім того, апарат обладнаний більш потужним електромотором (в порівнянні з побутовою версією) і призначений для професійних експлуатаційних навантажень. Акумуляторний, легкий і надійний апарат відрізняється продуманими деталями, такими як резервуар для брудної води ємністю 200 мл, який просто і швидко спустошується і придатний для миття в посудомийній машині, а також, регулювальними роликами для прибирання впритул до країв. Версія WVP 10 Adv поставляється з додатковою знімною батареєю, швидко зарядним пристроєм, миючим засобом і розпилювачем з 2 видами серветок з мікрофібри. Це дозволяє WVP 10 Adv працювати практично безперервно.
Особливості та переваги
Легкий, ергономічний і універсальнийПідходить для збору рідини з будь-яких гладких поверхонь, в горизонтальному, вертикальному положенні або навіть догори ногами Зручний у використанні і простий в обслуговуванні Надійне положенні в руці завдяки гумовій накладці
З’ємний і змінний акумуляторДозволяє заряджати знімну батарею і при цьому працювати на другій батареї Відображення рівня заряду - триступенева індикація на ручці
Зручне очищення впритул до краївОчищення без розводів впритул до країв завдяки регулювальним роликам з боків стяжки
Великий обсяг резервуара для брудної води
- Тривалі проміжки роботи за рахунок можливості збору більшої кількості води - збільшення продуктивності
- Оптимальне використання часу виділеного на прибирання
Версія WVP 10 Adv укомплектована швидко зарядним пристроєм
- Швидкозарядний пристрій і 2 акумулятори забезпечують практично безперервний процес прибирання
Версія WVP 10 Adv укомплектована додатковою вузької насадкою
- Спеціально для вузьких ділянок або поверхонь, на яких не поміщається стандартна насадка
Потужний літій-іонний акумулятор
- Час роботи близько 30 хвилин
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина всмоктуючої насадки (мм)
|280
|Робоча ширина вузької всмоктуючої насадки (мм)
|170
|Об'єм бака для брудної води (мл)
|200
|Час зарядки акумулятора (хв)
|50
|Час роботи акумулятора (хв)
|35
|Тип акумулятора
|Зйомний літій-іонний акумулятор
|Напруга акумулятора (В)
|3,7
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,97
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,328
|Маса з акумулятором (кг)
|0,95
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 130 x 335
Комплектація
- Концентрат для миття поверхонь CA 30 R (1 × 500 мл)
- Пульверизатор (500 мл)
- Мікроволоконна серветка: 1 x
- Мікроволоконна обтяжка для вуличних робіт: 1 x
- Акумулятор
- Поставляється зі змінним акумулятором у комплекті
- Швидкозарядна станція
- Скребок
Оснащення
- Ширина вскмоктуючої насадки: 280 мм, 170 мм
Відео
Області застосування
- Будівництво
- Роздрібна торгівля
- Офісні приміщення
- Готельний бізнес
- Ресторани і кейтеринг
- Охорона здоров'я
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для WVP 10 Adv
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