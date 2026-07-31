Професійний віконний пилосос WVP 10 Adv

Наш віконний пилосос WVP 10 Adv з живленням від акумулятора завжди під рукою, незалежно від того, чи працюєте Ви вертикально, горизонтально або догори ногами. Ідеально підходить для будь-яких гладких поверхонь, таких як вікна або плитка.

Ви збираєтесь використовуєте ручний пилосос WVP 10 Adv для прибирання вікон, або для очищення плитки, дзеркал, вітрин, прилавків або будь-яких інших гладких поверхонь? Йому під силу будь-яке завдання. Вирішальним фактором є те, що в будь-якій ситуації (навіть при зборі вологи над головою) вам забезпечений чудовий результат очищення. Крім того, апарат обладнаний більш потужним електромотором (в порівнянні з побутовою версією) і призначений для професійних експлуатаційних навантажень. Акумуляторний, легкий і надійний апарат відрізняється продуманими деталями, такими як резервуар для брудної води ємністю 200 мл, який просто і швидко спустошується і придатний для миття в посудомийній машині, а також, регулювальними роликами для прибирання впритул до країв. Версія WVP 10 Adv поставляється з додатковою знімною батареєю, швидко зарядним пристроєм, миючим засобом і розпилювачем з 2 видами серветок з мікрофібри. Це дозволяє WVP 10 Adv працювати практично безперервно.

Особливості та переваги
Професійний віконний пилосос WVP 10 Adv: Легкий, ергономічний і універсальний
Легкий, ергономічний і універсальний
Підходить для збору рідини з будь-яких гладких поверхонь, в горизонтальному, вертикальному положенні або навіть догори ногами Зручний у використанні і простий в обслуговуванні Надійне положенні в руці завдяки гумовій накладці
Професійний віконний пилосос WVP 10 Adv: З’ємний і змінний акумулятор
З’ємний і змінний акумулятор
Дозволяє заряджати знімну батарею і при цьому працювати на другій батареї Відображення рівня заряду - триступенева індикація на ручці
Професійний віконний пилосос WVP 10 Adv: Зручне очищення впритул до країв
Зручне очищення впритул до країв
Очищення без розводів впритул до країв завдяки регулювальним роликам з боків стяжки
Великий обсяг резервуара для брудної води
  • Тривалі проміжки роботи за рахунок можливості збору більшої кількості води - збільшення продуктивності
  • Оптимальне використання часу виділеного на прибирання
Версія WVP 10 Adv укомплектована швидко зарядним пристроєм
  • Швидкозарядний пристрій і 2 акумулятори забезпечують практично безперервний процес прибирання
Версія WVP 10 Adv укомплектована додатковою вузької насадкою
  • Спеціально для вузьких ділянок або поверхонь, на яких не поміщається стандартна насадка
Потужний літій-іонний акумулятор
  • Час роботи близько 30 хвилин
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина всмоктуючої насадки (мм) 280
Робоча ширина вузької всмоктуючої насадки (мм) 170
Об'єм бака для брудної води (мл) 200
Час зарядки акумулятора (хв) 50
Час роботи акумулятора (хв) 35
Тип акумулятора Зйомний літій-іонний акумулятор
Напруга акумулятора (В) 3,7
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 0,97
Вага (з упаковкою) (кг) 2,328
Маса з акумулятором (кг) 0,95
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 280 x 130 x 335

Комплектація

  • Концентрат для миття поверхонь CA 30 R (1 × 500 мл)
  • Пульверизатор (500 мл)
  • Мікроволоконна серветка: 1 x
  • Мікроволоконна обтяжка для вуличних робіт: 1 x
  • Акумулятор
  • Поставляється зі змінним акумулятором у комплекті
  • Швидкозарядна станція
  • Скребок

Оснащення

  • Ширина вскмоктуючої насадки: 280 мм, 170 мм

Відео

Області застосування
  • Будівництво
  • Роздрібна торгівля
  • Офісні приміщення
  • Готельний бізнес
  • Ресторани і кейтеринг
  • Охорона здоров'я
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