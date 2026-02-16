Профессиональный оконный пылесос WVP 10
Для всех типов гладких поверхностей – от окон до плитки: ручной многофункциональный оконный пылесос WVP 10 с питанием от аккумулятора обеспечивает безупречный результат сбора влаги с любой гладкой поверхности, удобно ложится в руку и может работать даже в положении вверх ногами.
Аккумуляторный, легкий и надежный: наш ручной оконный пылесос WVP 10 отличается высококачественными компонентами, рассчитанными на длительную ежедневную эксплуатацию, например, высокоскоростной электромотор обеспечивает значительно более высокую мощность всасывания по сравнению с бытовым аппаратом. В результате Вы получаете поверхность без разводов, независимо от того, используете ли Вы его для сбора влаги со стекла или каких-либо других гладких поверхностей. Вне зависимости от того, работаете ли Вы вертикально, горизонтально или даже над головой, аппарат эргономично располагается в руке и обеспечивает постоянно хороший результаты очистки. Идеально подходят для любых поверхностей благодаря ручной регулировке отступов по краям стяжки. 200 мл резервуар для грязной воды позволяет собирать достаточное количество жидкости во время более длительного применения, легко и быстро опустошается ипригоден для мойки в посудомоечной машине. В комплект входит аккумулятор (30 минут работы), соответствующее зарядное устройство, распылитель и специальная салфетка из микрофибры.пригоден для мойки в посудомоечной машине. В комплект входит аккумулятор (30 минут работы), соответствующее зарядное устройство, распылитель и специальная салфетка из микрофибры.
Особенности и преимущества
Легкий, эргономичный и универсальныйПодходит для сбора жидкости с любых гладких поверхностей, в горизонтальном, вертикальном положении или даже вверх ногами Удобный в использовании и простой в обслуживании Надежное положении в руке благодаря резиновой накладке
Съемный и сменный аккумуляторОтображение уровня заряда - трехступенчатая индикация на ручке
Удобная очистка вплотную к краямОчистка без разводов вплотную к краям благодаря регулировочным роликам по бокам стяжки
Большой объем резервуара для грязной воды
- Длительные промежутки работы за счет возможности сбора большего количества воды - увеличение производительности
- Оптимальное использование времени выделенного на уборку
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|280
|Объем бака для грязной воды (мл)
|200
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|180
|Время работы аккумулятора (мин)
|35
|Тип аккумулятора
|Съемный литий-ионный аккумулятор
|Напряжение аккумулятора (В)
|3,7
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,97
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,008
|Масса с аккумулятором (кг)
|0,95
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|280 x 130 x 335
Комплектация
- Концентрат для мытья поверхностей CA 30 R (1 × 500 мл)
- Пульверизатор (500 мл)
- Микроволоконная салфетка: 1 x
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Скребок
Оснащение
- Ширина всасывающей насадки: 280 мм
Видео
Области применения
- Строительство
- Розничная торговля
- Офисные помещения
- Гостиничный бизнес
- Рестораны и кейтеринг
- Здравоохранение
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для WVP 10
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.