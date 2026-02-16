Аккумуляторный, легкий и надежный: наш ручной оконный пылесос WVP 10 отличается высококачественными компонентами, рассчитанными на длительную ежедневную эксплуатацию, например, высокоскоростной электромотор обеспечивает значительно более высокую мощность всасывания по сравнению с бытовым аппаратом. В результате Вы получаете поверхность без разводов, независимо от того, используете ли Вы его для сбора влаги со стекла или каких-либо других гладких поверхностей. Вне зависимости от того, работаете ли Вы вертикально, горизонтально или даже над головой, аппарат эргономично располагается в руке и обеспечивает постоянно хороший результаты очистки. Идеально подходят для любых поверхностей благодаря ручной регулировке отступов по краям стяжки. 200 мл резервуар для грязной воды позволяет собирать достаточное количество жидкости во время более длительного применения, легко и быстро опустошается ипригоден для мойки в посудомоечной машине. В комплект входит аккумулятор (30 минут работы), соответствующее зарядное устройство, распылитель и специальная салфетка из микрофибры.пригоден для мойки в посудомоечной машине. В комплект входит аккумулятор (30 минут работы), соответствующее зарядное устройство, распылитель и специальная салфетка из микрофибры.