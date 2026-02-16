Професійний віконний пилосос WVP 10
Для всіх типів гладких поверхонь - від вікон до плитки: ручний багатофункціональний професійний віконний пилосос WVP 10 з живленням від акумулятора забезпечує бездоганний результат збору вологи з будь-яких гладких поверхонь, зручно лягає в руку і може працювати навіть в положенні догори ногами.
Акумуляторний, легкий і надійний: наш ручний віконний пилосос WVP 10 відрізняється високоякісними компонентами, розрахованими на тривалу щоденну експлуатацію, наприклад, потужний електромотор забезпечує значно вищу потужність всмоктування в порівнянні з побутовим апаратом. В результаті Ви отримуєте поверхню без розводів, незалежно від того, використовуєте Ви його для збору вологи зі скла або з будь-яких інших гладких поверхонь. Незалежно від того, чи працюєте Ви вертикально, горизонтально або навіть над головою, апарат ергономічно розташовується в руці і забезпечує постійно хороший результати очищення. Ідеально підходить для будь-яких поверхонь завдяки ручному регулюванні відступів по краях стяжки. 200 мл резервуар для брудної води дозволяє збирати достатню кількість рідини під час більш тривалого застосування, легко і швидко спорожнюється, а також підходить для миття в посудомийній машині. У комплект входить акумулятор (30 хвилин роботи), відповідний зарядний пристрій, розпилювач і спеціальна серветка з мікрофібри.ні. У комплект входить акумулятор (30 хвилин роботи), відповідний зарядний пристрій, розпилювач і спеціальна серветка з мікрофібри.
Особливості та переваги
Легкий, ергономічний і універсальнийПідходить для збору рідини з будь-яких гладких поверхонь, в горизонтальному, вертикальному положенні або навіть догори ногами Зручний у використанні і простий в обслуговуванні Надійне положенні в руці завдяки гумовій накладці
З’ємний і змінний акумуляторВідображення рівня заряду - триступенева індикація на ручці
Зручне очищення впритул до краївОчищення без розводів впритул до країв завдяки регулювальним роликам з боків стяжки
Великий обсяг резервуара для брудної води
- Тривалі проміжки роботи за рахунок можливості збору більшої кількості води - збільшення продуктивності
- Оптимальне використання часу виділеного на прибирання
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина всмоктуючої насадки (мм)
|280
|Об'єм бака для брудної води (мл)
|200
|Час зарядки акумулятора (хв)
|180
|Час роботи акумулятора (хв)
|35
|Тип акумулятора
|Зйомний літій-іонний акумулятор
|Напруга акумулятора (В)
|3,7
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,97
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,008
|Маса з акумулятором (кг)
|0,95
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|280 x 130 x 335
Комплектація
- Концентрат для миття поверхонь CA 30 R (1 × 500 мл)
- Пульверизатор (500 мл)
- Мікроволоконна серветка: 1 x
- Акумулятор
- Зарядний пристрій
- Скребок
Оснащення
- Ширина вскмоктуючої насадки: 280 мм
Відео
Області застосування
- Будівництво
- Роздрібна торгівля
- Офісні приміщення
- Готельний бізнес
- Ресторани і кейтеринг
- Охорона здоров'я
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для WVP 10
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.