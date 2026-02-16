Професійний віконний пилосос WVP 10

Для всіх типів гладких поверхонь - від вікон до плитки: ручний багатофункціональний професійний віконний пилосос WVP 10 з живленням від акумулятора забезпечує бездоганний результат збору вологи з будь-яких гладких поверхонь, зручно лягає в руку і може працювати навіть в положенні догори ногами.

Акумуляторний, легкий і надійний: наш ручний віконний пилосос WVP 10 відрізняється високоякісними компонентами, розрахованими на тривалу щоденну експлуатацію, наприклад, потужний електромотор забезпечує значно вищу потужність всмоктування в порівнянні з побутовим апаратом. В результаті Ви отримуєте поверхню без розводів, незалежно від того, використовуєте Ви його для збору вологи зі скла або з будь-яких інших гладких поверхонь. Незалежно від того, чи працюєте Ви вертикально, горизонтально або навіть над головою, апарат ергономічно розташовується в руці і забезпечує постійно хороший результати очищення. Ідеально підходить для будь-яких поверхонь завдяки ручному регулюванні відступів по краях стяжки. 200 мл резервуар для брудної води дозволяє збирати достатню кількість рідини під час більш тривалого застосування, легко і швидко спорожнюється, а також підходить для миття в посудомийній машині. У комплект входить акумулятор (30 хвилин роботи), відповідний зарядний пристрій, розпилювач і спеціальна серветка з мікрофібри.ні. У комплект входить акумулятор (30 хвилин роботи), відповідний зарядний пристрій, розпилювач і спеціальна серветка з мікрофібри.

Особливості та переваги
Професійний віконний пилосос WVP 10: Легкий, ергономічний і універсальний
Легкий, ергономічний і універсальний
Підходить для збору рідини з будь-яких гладких поверхонь, в горизонтальному, вертикальному положенні або навіть догори ногами Зручний у використанні і простий в обслуговуванні Надійне положенні в руці завдяки гумовій накладці
Професійний віконний пилосос WVP 10: З’ємний і змінний акумулятор
З’ємний і змінний акумулятор
Відображення рівня заряду - триступенева індикація на ручці
Професійний віконний пилосос WVP 10: Зручне очищення впритул до країв
Зручне очищення впритул до країв
Очищення без розводів впритул до країв завдяки регулювальним роликам з боків стяжки
Великий обсяг резервуара для брудної води
  • Тривалі проміжки роботи за рахунок можливості збору більшої кількості води - збільшення продуктивності
  • Оптимальне використання часу виділеного на прибирання
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина всмоктуючої насадки (мм) 280
Об'єм бака для брудної води (мл) 200
Час зарядки акумулятора (хв) 180
Час роботи акумулятора (хв) 35
Тип акумулятора Зйомний літій-іонний акумулятор
Напруга акумулятора (В) 3,7
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 0,97
Вага (з упаковкою) (кг) 2,008
Маса з акумулятором (кг) 0,95
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 280 x 130 x 335

Комплектація

  • Концентрат для миття поверхонь CA 30 R (1 × 500 мл)
  • Пульверизатор (500 мл)
  • Мікроволоконна серветка: 1 x
  • Акумулятор
  • Зарядний пристрій
  • Скребок

Оснащення

  • Ширина вскмоктуючої насадки: 280 мм

Відео

Області застосування
  • Будівництво
  • Роздрібна торгівля
  • Офісні приміщення
  • Готельний бізнес
  • Ресторани і кейтеринг
  • Охорона здоров'я
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для WVP 10

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

