Акумуляторний, легкий і надійний: наш ручний віконний пилосос WVP 10 відрізняється високоякісними компонентами, розрахованими на тривалу щоденну експлуатацію, наприклад, потужний електромотор забезпечує значно вищу потужність всмоктування в порівнянні з побутовим апаратом. В результаті Ви отримуєте поверхню без розводів, незалежно від того, використовуєте Ви його для збору вологи зі скла або з будь-яких інших гладких поверхонь. Незалежно від того, чи працюєте Ви вертикально, горизонтально або навіть над головою, апарат ергономічно розташовується в руці і забезпечує постійно хороший результати очищення. Ідеально підходить для будь-яких поверхонь завдяки ручному регулюванні відступів по краях стяжки. 200 мл резервуар для брудної води дозволяє збирати достатню кількість рідини під час більш тривалого застосування, легко і швидко спорожнюється, а також підходить для миття в посудомийній машині. У комплект входить акумулятор (30 хвилин роботи), відповідний зарядний пристрій, розпилювач і спеціальна серветка з мікрофібри.