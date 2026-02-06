Акумуляторний віконний пилосос WV 6 Plus
Ще зручніший у використанні акумуляторний віконний пилосос WV 6 Plus з інноваційною концепцією робочої кромки та довшим часом роботи на одному заряді акумулятора.
Компанія Kärcher вкотре вдосконалила свій акумуляторний віконний пилосос, створивши ще більш універсальну модель - WV 6 Plus з інноваційною концепцією робочої кромки і більш довгим часом роботи на одному заряді акумулятора. Нова подовжена робоча кромка здатна охопити всю поверхню за один прохід. Тривалий час роботи на одному заряді до 100 хвилин - робить апарат ще більш практичним. А дисплей з індикацією залишкового часу роботи акумулятора з точністю до хвилини дає змогу чітко планувати процес прибирання. Як і завжди, продумана комбінація розпилювача, серветки-обтяжки з мікроволокна і функції всмоктування забезпечує максимальну ефективність процесу і сяючу чистоту вікон - без смуг і залишків бруду. Крім цього, WV 6 Plus робить процес миття вікон найвищою мірою ергономічним і гігієнічним - завдяки відсутності безпосереднього контакту з брудною водою.
Особливості та переваги
Удосконалена технологія стяжокІнноваційна довга стяжка значно полегшує прибирання, особливо при митті вікон, нижній край яких знаходиться на рівні підлоги.
Дуже довгий час роботи від одного заряду акумулятораЕнергії акумулятора вистачає на 100 хвилин роботи, що дає змогу проводити прибирання без перерв на його заряджання.
Знімна стяжкаПісля прибирання стяжку можна легко зняти зі всмоктувальної насадки для очищення.
Швидке та гігієнічне спорожнення бачка
- Легке, швидке та гігієнічне спорожнення бачка для брудної води.
Низький рівень шуму
- Низький рівень шуму робить прибирання ще більш комфортним.
Відображення залишкового часу роботи на дисплеї з точністю до хвилини
- Індикатор заряду акумулятора з точністю до хвилини відображає залишковий час роботи, що полегшує планування прибирання.
Стандарт якості
- Kärcher - винахідник акумуляторних віконних пилососів, що має великий досвід і унікальні ноу-хау в цій галузі.
Утричі швидше
- Акумуляторний віконний пилосос втричі прискорює миття вікон порівняно зі звичайними методами виконання цієї роботи.
Очищення без розводів і крапель води
- Електричний всмоктувальний пристрій виключає забруднення навколишнього простору краплями брудної води, що стікають, і забезпечує сяючу чистоту скла.
Широкий спектр вирішуваних завдань
- Придатність для очищення будь-яких гладких поверхонь, наприклад керамічної плитки, дзеркал або стінок душових кабін.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина всмоктуючої насадки (мм)
|280
|Об'єм бака для брудної води (мл)
|150
|Час роботи акумулятора (хв)
|100
|Час зарядки акумулятора (хв)
|170
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|прим. 300
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса з акумулятором (кг)
|0,76
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,76
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,3
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|126 x 280 x 310
Комплектація
- Пульверизатор Extra з мікроволоконною насадкою
- Миючий засіб: Засіб для миття вікон RM 503, 20 мл
Оснащення
- Всмоктувальна насадка
- Змінна всмоктувальна насадка
Відео
Області застосування
- Гладкі поверхні
- Вікна та скляні поверхні
- Дзеркала
- Керамічна плитка
- Скляні столи
- Кахель
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для WV 6 Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.