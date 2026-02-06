Компанія Kärcher вкотре вдосконалила свій акумуляторний віконний пилосос, створивши ще більш універсальну модель - WV 6 Plus з інноваційною концепцією робочої кромки і більш довгим часом роботи на одному заряді акумулятора. Нова подовжена робоча кромка здатна охопити всю поверхню за один прохід. Тривалий час роботи на одному заряді до 100 хвилин - робить апарат ще більш практичним. А дисплей з індикацією залишкового часу роботи акумулятора з точністю до хвилини дає змогу чітко планувати процес прибирання. Як і завжди, продумана комбінація розпилювача, серветки-обтяжки з мікроволокна і функції всмоктування забезпечує максимальну ефективність процесу і сяючу чистоту вікон - без смуг і залишків бруду. Крім цього, WV 6 Plus робить процес миття вікон найвищою мірою ергономічним і гігієнічним - завдяки відсутності безпосереднього контакту з брудною водою.