Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus

Еще более удобный в использовании аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus с инновационной концепцией рабочей кромки и более долгим временем работы на одной зарядке аккумулятора.

Компания Kärcher в очередной раз усовершенствовала свой аккумуляторный оконный пылесос, создав еще более универсальную модель – WV 6 Plus с инновационной концепцией рабочей кромки и более долгим временем работы на одной зарядке аккумулятора. Новая удлиненная рабочая кромка способна охватить всю поверхность за один проход. Долгое время работы на одной зарядке до 100 минут – делает аппарат еще более практичным. А дисплей с индикацией остаточного времени работы аккумулятора с точностью до минуты позволяет четко планировать процесс уборки. Как и всегда, продуманная комбинация распылителя, обтяжки из микроволокна и функции всасывания обеспечивает максимальную эффективность процесса и сияющую чистоту окон – без полос и остатков грязи. Кроме этого, WV 6 Plus делает процесс мойки окон в высшей степени эргономичным и гигиеничным – благодаря отсутствию непосредственного контакта с грязной водой.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus: Усовершенствованная технология стяжек
Усовершенствованная технология стяжек
Инновационная длинная стяжка значительно облегчает уборку, особенно при мойке окон, нижний край которых находится на уровне пола.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus: Очень долгое время работы от одного заряда аккумулятора
Очень долгое время работы от одного заряда аккумулятора
Энергии аккумулятора хватает на 100 минут работы, что позволяет производить уборку без перерывов на его зарядку.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus: Съемная стяжка
Съемная стяжка
После уборки стяжку можно легко снять со всасывающей насадки для очистки.
Быстрое и гигиеничное опорожнение бачка
  • Легкое, быстрое и гигиеничное опорожнение бачка для грязной воды.
Низкий уровень шума
  • Низкий уровень шума делает уборку еще более комфортной.
Отображение остаточного времени работы на дисплее с точностью до минуты
  • Индикатор заряда аккумулятора с точностью до минуты отображает остаточное время работы, что облегчает планирование уборки.
Стандарт качества
  • Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В три раза быстрее
  • Аккумуляторный оконный пылесос втрое ускоряет мойку окон в сравнении с обычными методами выполнения этой работы.
Очистка без разводов и капель воды
  • Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Широкий спектр решаемых задач
  • Пригодность для очистки любых гладких поверхностей, например керамической плитки, зеркал или стенок душевых кабин.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 280
Объем бака для грязной воды (мл) 150
Время работы аккумулятора (мин) 100
Время зарядки аккумулятора (мин) 170
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 300
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса с аккумулятором (кг) 0,76
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,76
Вес (с упаковкой) (кг) 1,3
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 126 x 280 x 310

Комплектация

  • Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл

Оснащение

  • Всасывающее сопло
  • Сменная всасывающая насадка
Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus

Видео

Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Кафель
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для WV 6 Plus

