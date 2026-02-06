Акумуляторний віконний пилосос WV 2 Plus NP
Зручність, економія часу та відсутність брудної води на підвіконнях і підлогах: віконний пилосос дає змогу швидко й ретельно очистити скло, не залишивши на ньому жодних смуг або розводів.
Інноваційний акумуляторний віконний пилосос Kärcher здійснив справжній переворот у сфері миття вікон: тепер ця робота виконується дуже легко, зі значною економією часу і без забруднення навколишнього простору краплями брудної води, що стікають. Продумана комбінація пульверизатора для нанесення засобу для чищення, мікроволоконної насадки для його розподілу по склу і самого склоочисника, оснащеного електричним всмоктувальним пристроєм, забезпечує сяючу чистоту скла - на ньому не залишається ніяких смуг або розводів. При цьому гарантується максимальна гігієнічність - адже користувачеві не доводиться вступати в контакт із брудною водою. Додаткова вузька всмоктувальна насадка дає змогу легко очищати поверхні малих розмірів або важкодоступні місця, наприклад вікна з горбильками або вітрини. Завдяки цьому апарат придатний для прибирання в усьому будинку.
Особливості та переваги
Легко виливати брудну водуКонтейнер з брудною водою можна легко вилити в будь-який час.
Змінна всмоктуюча насадкаЗалежно від розмірів поверхні, яка очищується, може використовуватися насадка великого чи малого розміру.
Світлодіодний дисплей постійно на видуВбудований у вимикач світлодіодний індикатор своєчасно інформує про необхідність зарядити акумулятор.
Легкий і тихий
- Мала вага і тихий звук роблять використання віконного пилососа WV 2 ще більш приємним.
Стандарт якості
- Kärcher - винахідник акумуляторних віконних пилососів, що має великий досвід і унікальні ноу-хау в цій галузі.
У три рази швидше
- Мити вікна віконним пилососом в три рази швидше, ніж традиційними методами.
Очищення без розводів і крапель води
- Електричний всмоктувальний пристрій виключає забруднення навколишнього простору краплями брудної води, що стікають, і забезпечує сяючу чистоту скла.
Повністю гігієнічно
- Очищення контейнера без контакту з брудною водою.
Широкий спектр вирішуваних завдань
- Віконний пилосос можна використовувати для очищення будь-яких гладких поверхонь (плитка, дзеркала, душові кабіни).
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина всмоктуючої насадки (мм)
|280
|Робоча ширина вузької всмоктуючої насадки (мм)
|170
|Об'єм бака для брудної води (мл)
|100
|Час роботи акумулятора (хв)
|35
|Час зарядки акумулятора (хв)
|230
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|прим. 105
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,115
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|120 x 280 x 320
Комплектація
- Зарядний пристрій: Зарядний пристрій WV & KV (1 шт.)
- Пульверизатор Standard з мікроволоконною насадкою
- Миючий засіб: Засіб для миття вікон RM 503, 20 мл
- Вузька всмоктувальна насадка
- Скребок
Оснащення
- Всмоктувальна насадка
- Змінна всмоктувальна насадка
Області застосування
- Гладкі поверхні
- Вікна та скляні поверхні
- Дзеркала
- Керамічна плитка
- Скляні столи
- Душова кабіна / ванна
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для WV 2 Plus NP
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.