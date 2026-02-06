Акумуляторний віконний пилосос WV 2 Plus NP

Зручність, економія часу та відсутність брудної води на підвіконнях і підлогах: віконний пилосос дає змогу швидко й ретельно очистити скло, не залишивши на ньому жодних смуг або розводів.

Інноваційний акумуляторний віконний пилосос Kärcher здійснив справжній переворот у сфері миття вікон: тепер ця робота виконується дуже легко, зі значною економією часу і без забруднення навколишнього простору краплями брудної води, що стікають. Продумана комбінація пульверизатора для нанесення засобу для чищення, мікроволоконної насадки для його розподілу по склу і самого склоочисника, оснащеного електричним всмоктувальним пристроєм, забезпечує сяючу чистоту скла - на ньому не залишається ніяких смуг або розводів. При цьому гарантується максимальна гігієнічність - адже користувачеві не доводиться вступати в контакт із брудною водою. Додаткова вузька всмоктувальна насадка дає змогу легко очищати поверхні малих розмірів або важкодоступні місця, наприклад вікна з горбильками або вітрини. Завдяки цьому апарат придатний для прибирання в усьому будинку.

Особливості та переваги
Акумуляторний віконний пилосос WV 2 Plus NP: Легко виливати брудну воду
Легко виливати брудну воду
Контейнер з брудною водою можна легко вилити в будь-який час.
Акумуляторний віконний пилосос WV 2 Plus NP: Змінна всмоктуюча насадка
Змінна всмоктуюча насадка
Залежно від розмірів поверхні, яка очищується, може використовуватися насадка великого чи малого розміру.
Акумуляторний віконний пилосос WV 2 Plus NP: Світлодіодний дисплей постійно на виду
Світлодіодний дисплей постійно на виду
Вбудований у вимикач світлодіодний індикатор своєчасно інформує про необхідність зарядити акумулятор.
Легкий і тихий
  • Мала вага і тихий звук роблять використання віконного пилососа WV 2 ще більш приємним.
Стандарт якості
  • Kärcher - винахідник акумуляторних віконних пилососів, що має великий досвід і унікальні ноу-хау в цій галузі.
У три рази швидше
  • Мити вікна віконним пилососом в три рази швидше, ніж традиційними методами.
Очищення без розводів і крапель води
  • Електричний всмоктувальний пристрій виключає забруднення навколишнього простору краплями брудної води, що стікають, і забезпечує сяючу чистоту скла.
Повністю гігієнічно
  • Очищення контейнера без контакту з брудною водою.
Широкий спектр вирішуваних завдань
  • Віконний пилосос можна використовувати для очищення будь-яких гладких поверхонь (плитка, дзеркала, душові кабіни).
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина всмоктуючої насадки (мм) 280
Робоча ширина вузької всмоктуючої насадки (мм) 170
Об'єм бака для брудної води (мл) 100
Час роботи акумулятора (хв) 35
Час зарядки акумулятора (хв) 230
Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²) прим. 105
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 0,6
Вага (з упаковкою) (кг) 1,115
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 120 x 280 x 320

Комплектація

  • Зарядний пристрій: Зарядний пристрій WV & KV (1 шт.)
  • Пульверизатор Standard з мікроволоконною насадкою
  • Миючий засіб: Засіб для миття вікон RM 503, 20 мл
  • Вузька всмоктувальна насадка
  • Скребок

Оснащення

  • Всмоктувальна насадка
  • Змінна всмоктувальна насадка
Акумуляторний віконний пилосос WV 2 Plus NP
Області застосування
  • Гладкі поверхні
  • Вікна та скляні поверхні
  • Дзеркала
  • Керамічна плитка
  • Скляні столи
  • Душова кабіна / ванна
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для WV 2 Plus NP

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
