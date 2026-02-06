Інноваційний акумуляторний віконний пилосос Kärcher здійснив справжній переворот у сфері миття вікон: тепер ця робота виконується дуже легко, зі значною економією часу і без забруднення навколишнього простору краплями брудної води, що стікають. Продумана комбінація пульверизатора для нанесення засобу для чищення, мікроволоконної насадки для його розподілу по склу і самого склоочисника, оснащеного електричним всмоктувальним пристроєм, забезпечує сяючу чистоту скла - на ньому не залишається ніяких смуг або розводів. При цьому гарантується максимальна гігієнічність - адже користувачеві не доводиться вступати в контакт із брудною водою. Додаткова вузька всмоктувальна насадка дає змогу легко очищати поверхні малих розмірів або важкодоступні місця, наприклад вікна з горбильками або вітрини. Завдяки цьому апарат придатний для прибирання в усьому будинку.