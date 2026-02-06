Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus NP

Удобство, экономия времени и отсутствие грязной воды на подоконниках и полах: оконный пылесос позволяет быстро и тщательно очистить стекла, не оставив на них никаких полос или разводов.

Инновационный аккумуляторный оконный пылесос Kärcher произвел настоящий переворот в области мойки окон: теперь эта работа выполняется очень легко, со значительной экономией времени и без загрязнения окружающего пространства стекающими каплями грязной воды. Продуманная комбинация пульверизатора для нанесения чистящего средства, микроволоконной насадки для его распределения по стеклу и самого стеклоочистителя, оснащенного электрическим всасывающим устройством, обеспечивает сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов. При этом гарантируется максимальная гигиеничность – ведь пользователю не приходится вступать в контакт с грязной водой. Дополнительная узкая всасывающая насадка позволяет легко очищать поверхности малых размеров или труднодоступные места, например окна с горбыльками или витрины. Благодаря этому аппарат пригоден для уборки во всем доме.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus NP: Легко выливать грязную воду
Легко выливать грязную воду
Контейнер с грязной водой можно легко опустошить в любое время.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus NP: Сменная всасывающая насадка
Сменная всасывающая насадка
В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus NP: Светодиодный дисплей постоянно на виду
Светодиодный дисплей постоянно на виду
Встроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.
Легкий и тихий
  • Маленький вес и отсутствие шума делают использование оконного пылесоса WV 2 еще более приятным.
Стандарт качества
  • Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В три раза быстрее
  • Мыть окна оконным пылесосом в три раза быстрее, чем традиционными методами.
Очистка без разводов и капель воды
  • Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Абсолютно гигиенично
  • Очистка контейнера без соприкосновения с грязной водой.
Широкий спектр решаемых задач
  • Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 280
Рабочая ширина узкой всасывающей насадки (мм) 170
Объем бака для грязной воды (мл) 100
Время работы аккумулятора (мин) 35
Время зарядки аккумулятора (мин) 230
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 105
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,6
Вес (с упаковкой) (кг) 1,115
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 120 x 280 x 320

Комплектация

  • Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
  • Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
  • Узкое всасывающее сопло
  • Скребок

Оснащение

  • Всасывающее сопло
  • Сменная всасывающая насадка
Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus NP
Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Душевая кабина / ванна
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для WV 2 Plus NP

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.