Аккумуляторный оконный пылесос WV 2 Plus NP
Удобство, экономия времени и отсутствие грязной воды на подоконниках и полах: оконный пылесос позволяет быстро и тщательно очистить стекла, не оставив на них никаких полос или разводов.
Инновационный аккумуляторный оконный пылесос Kärcher произвел настоящий переворот в области мойки окон: теперь эта работа выполняется очень легко, со значительной экономией времени и без загрязнения окружающего пространства стекающими каплями грязной воды. Продуманная комбинация пульверизатора для нанесения чистящего средства, микроволоконной насадки для его распределения по стеклу и самого стеклоочистителя, оснащенного электрическим всасывающим устройством, обеспечивает сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов. При этом гарантируется максимальная гигиеничность – ведь пользователю не приходится вступать в контакт с грязной водой. Дополнительная узкая всасывающая насадка позволяет легко очищать поверхности малых размеров или труднодоступные места, например окна с горбыльками или витрины. Благодаря этому аппарат пригоден для уборки во всем доме.
Особенности и преимущества
Легко выливать грязную водуКонтейнер с грязной водой можно легко опустошить в любое время.
Сменная всасывающая насадкаВ зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
Светодиодный дисплей постоянно на видуВстроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.
Легкий и тихий
- Маленький вес и отсутствие шума делают использование оконного пылесоса WV 2 еще более приятным.
Стандарт качества
- Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В три раза быстрее
- Мыть окна оконным пылесосом в три раза быстрее, чем традиционными методами.
Очистка без разводов и капель воды
- Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Абсолютно гигиенично
- Очистка контейнера без соприкосновения с грязной водой.
Широкий спектр решаемых задач
- Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|280
|Рабочая ширина узкой всасывающей насадки (мм)
|170
|Объем бака для грязной воды (мл)
|100
|Время работы аккумулятора (мин)
|35
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|230
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 105
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,115
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|120 x 280 x 320
Комплектация
- Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
- Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
- Узкое всасывающее сопло
- Скребок
Оснащение
- Всасывающее сопло
- Сменная всасывающая насадка
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Стеклянные столы
- Душевая кабина / ванна
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для WV 2 Plus NP
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.