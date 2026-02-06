Инновационный аккумуляторный оконный пылесос Kärcher произвел настоящий переворот в области мойки окон: теперь эта работа выполняется очень легко, со значительной экономией времени и без загрязнения окружающего пространства стекающими каплями грязной воды. Продуманная комбинация пульверизатора для нанесения чистящего средства, микроволоконной насадки для его распределения по стеклу и самого стеклоочистителя, оснащенного электрическим всасывающим устройством, обеспечивает сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов. При этом гарантируется максимальная гигиеничность – ведь пользователю не приходится вступать в контакт с грязной водой. Дополнительная узкая всасывающая насадка позволяет легко очищать поверхности малых размеров или труднодоступные места, например окна с горбыльками или витрины. Благодаря этому аппарат пригоден для уборки во всем доме.