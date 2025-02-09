Пилосос Karcher T-RANGE для професійного прибирання

Відповідальний підхід до матеріалів – чистота у кожній деталі:

Нова лінійка T-Range від Kärcher є зразком екологічності, поєднуючи екологічно чисті матеріали з інноваційними технологіями виробництва. Пилососи виготовлені на 45% із переробленого пластику (промисловий рециклат) – вторинної сировини, отриманої з виробничих відходів, таких як браковані деталі, обрізки та залишки. Це дозволяє заощадити до 2 кг первинного пластику на кожен пристрій, скорочуючи кількість відходів, що потрапляють на звалища, зберігаючи природні ресурси та захищаючи довкілля. Використання екологічних матеріалів знижує енергоспоживання у виробництві та значно скорочує потребу у новій сировині.

Зовнішні стандарти також мають значення: пилососи лінійки T-Range від Kärcher виробляються з дотриманням екологічних норм та мають упаковку, безпечну для довкілля. Вона на 80% складається з переробленого картону без пластикового покриття. Це означає, що картон можна повторно використовувати у процесі переробки паперу, без шкоди для довкілля. Лінійка T-Range демонструє, як технологічні інновації та екологічна відповідальність можуть гармонійно поєднуватися на всіх етапах – від виробництва до використання. Стійкість, інновації та нові підходи – усе це втілено у кожній деталі.