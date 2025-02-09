Пилосос Karcher T-RANGE для професійного прибирання
Економічна, ергономічна, надзвичайно тиха: нова лінійка пилососів T-Range від Kärcher для професійних потреб
Пилососи для сухого прибирання нової лінійки T-Range від Kärcher поєднують ергономічний дизайн із винятковою ефективністю. Вони працюють майже безшумно, забезпечуючи бездоганну якість прибирання. Пилососи виготовлені на 45% із переробленого пластику, а їхнє виробництво відповідає принципам ресурсозбереження. Завдяки потужному всмоктуванню, широкому вибору аксесуарів і вигідному співвідношенню ціни та якості ці пилососи відповідають найвищим вимогам щодо продуктивності та економічності. Вони відрізняються міцністю і довговічністю, завдяки надійному шасі, зносостійкому корпусу, захисним бамперам і великим колесам. Акумуляторні моделі оснащені потужними батареями Kärcher Battery Power+ на 36 В, які забезпечують тривалий час роботи. А надзвичайно низький рівень шуму — лише 52 дБ(А) у мережевих версіях — робить ці пилососи ідеальним рішенням для місць, де важлива тиша, таких як готелі та лікарні.
Огляд лінійки T-Range
T 10/1
- Об’єм контейнера (л): 10
- Матеріал контейнера: пластик (на 45% із переробленого матеріалу)
- Макс. номінальна потужність (Вт): 500
- Швидкість потоку повітря (л/с): 38
- Розрідження (мбар): 185
- Рівень звукового тиску: (дБ[A]): 52
- Паркувальне положення: так
- Щілинна насадка: так
- Кабель живлення: так
- Довжина кабелю живлення (м): 12
- Система змотування кабелю: так
- Вага (кг): 6,6
T 15/1
- Об’єм контейнера (л): 15
- Матеріал контейнера: пластик (на 45% із переробленого матеріалу)
- Макс. номінальна потужність (Вт): 500
- Швидкість потоку повітря (л/с): 38
- Розрідження (мбар): 185
- Рівень звукового тиску: (дБ[A]): 52
- Паркувальне положення: так
- Щілинна насадка: так
- Кабель живлення: так
- Довжина кабелю живлення (м): 12
- Система змотування кабелю: так
- Вага (кг): 6,9
T 10/1 Bp
- Живлення від акумулятора: 36 В
- Об’єм контейнера (л): 10
- Матеріал контейнера: пластик (на 45% із переробленого матеріалу)
- Макс. номінальна потужність (Вт): 500
- Швидкість потоку повітря (л/с): 40
- Розрідження (мбар): 223
- Рівень звукового тиску: (дБ[A]): 59
- Час роботи від акумулятора 7,5 А·год: максимум 62 хвилини
- Режим eco!efficiency: так
- Паркувальне положення: так
- Щілинна насадка: так
- Вага (кг): 6,8
T 15/1 Bp
- Живлення від акумулятора: 36 В
- Об’єм контейнера (л): 15
- Матеріал контейнера: пластик (на 45% із переробленого матеріалу)
- Макс. номінальна потужність (Вт): 500
- Швидкість потоку повітря (л/с): 40
- Розрідження (мбар): 223
- Рівень звукового тиску: (дБ[A]): 59
- Час роботи від акумулятора 7,5 А·год: максимум 62 хвилини
- Режим eco!efficiency: так
- Паркувальне положення: так
- Щілинна насадка: так
- Вага (кг): 7,1
Переваги
Використання перероблених матеріалів
Оптимальний баланс: виготовлені на 45% з перероблених матеріалів. Енергоспоживання значно зменшене на етапі виробництва, а потреба у дорогих природних ресурсах зведена до мінімуму. Використання екологічно чистих перероблених матеріалів дозволяє заощадити до 2,0 кг нового пластику на одиницю продукції.
Ергономічний дизайн
Ергономічний, витончений дизайн, зручна ручка для перенесення та мала вага дозволяють носити пилосос близько до тіла. Компактна конструкція забезпечує безпеку, знижує навантаження на руки та спину і допомагає запобігти виникненню проблем зі здоров'ям. Завдяки ергономічному вигину, прибирання стає легким та комфортним.
Зниження енергоспоживання
У межах нової лінійки T-Range ми представляємо мережеві пилососи з нижчим енергоспоживанням (500 Вт замість 700 Вт). У моделях на акумуляторному живленні час роботи значно збільшується в режимі eco!efficiency з нижчим рівнем шуму.
Дуже тихий: робота з мінімальним рівнем шуму
Мережеві моделі нової лінійки T-Range мають винятково низький рівень шуму — всього 52 дБ(А). Він сприяє ергономічному робочому процесу і є ідеальним рішенням для прибирання вдень, навіть у місцях з високими вимогами до тиші.
Безщітковий електродвигун (для версій Bp)
Завдяки електронному управлінню цей двигун має низку переваг, зокрема, вищу ефективність і продуктивність при меншому енергоспоживанні, що суттєво подовжує термін служби пилососа.
Фільтр HEPA-14
HEPA-14 (DIN EN 1822:2019) ефективно очищує повітря, видаляючи частинки та віруси, зокрема SARS-CoV-2. Завдяки коефіцієнту фільтрації 99,995% гарантується максимальний рівень безпеки.
Екологічність
Відповідальний підхід до матеріалів – чистота у кожній деталі:
Нова лінійка T-Range від Kärcher є зразком екологічності, поєднуючи екологічно чисті матеріали з інноваційними технологіями виробництва. Пилососи виготовлені на 45% із переробленого пластику (промисловий рециклат) – вторинної сировини, отриманої з виробничих відходів, таких як браковані деталі, обрізки та залишки. Це дозволяє заощадити до 2 кг первинного пластику на кожен пристрій, скорочуючи кількість відходів, що потрапляють на звалища, зберігаючи природні ресурси та захищаючи довкілля. Використання екологічних матеріалів знижує енергоспоживання у виробництві та значно скорочує потребу у новій сировині.
Зовнішні стандарти також мають значення: пилососи лінійки T-Range від Kärcher виробляються з дотриманням екологічних норм та мають упаковку, безпечну для довкілля. Вона на 80% складається з переробленого картону без пластикового покриття. Це означає, що картон можна повторно використовувати у процесі переробки паперу, без шкоди для довкілля. Лінійка T-Range демонструє, як технологічні інновації та екологічна відповідальність можуть гармонійно поєднуватися на всіх етапах – від виробництва до використання. Стійкість, інновації та нові підходи – усе це втілено у кожній деталі.
Повний вперед заради довкілля: менше CO₂ – більше потужності:
Нова лінійка T-Range від Kärcher відповідає найвищим вимогам екологічності та інновацій. Вона поєднує екологічно чисті матеріали з енергоефективними технологіями прибирання, що дозволяє значно знижувати споживання енергії та скорочувати викиди CO₂ під час використання пилососа, забезпечуючи при цьому ефективне та економне прибирання з турботою про довкілля. Крім того, акумуляторні моделі Bp дозволяють працювати в режимі eco!efficiency, що допомагає знизити енергоспоживання на 1,46 кВт⋅год на кожні 1000 м² прибраної площі – це еквівалентно енергії, необхідній для приготування 18 чашок свіжозавареної кави на годину.* Одночасно, викиди парникових газів скорочуються до 53%.
Менше енергоспоживання – це не лише зниження впливу на довкілля, а й економія витрат. Лінійка T-Range від Kärcher пропонує екологічне рішення для професійного прибирання, яке активно сприяє зменшенню викидів CO₂ та збереженню ресурсів – для більш екологічно чистого майбутнього.
*Режим eco!efficiency порівняно зі стандартним: економія енергії приблизно 0,42 кВт⋅год на годину. Значення можуть змінюватися залежно від специфіки використання та акумулятора. Викиди розраховані на основі енергоспоживання на 1 м² у процесі експлуатації (eco!efficiency vs. стандарт).
Особливості та технічні характеристики
Інноваційна модульна концепція
Єдина для всіх: нова лінійка T-Range вражає інноваційною модульною концепцією, забезпечуючи максимальну універсальність. Вона включає дві мережеві та дві акумуляторні моделі з об’ємом контейнера 10 або 15 літрів – ідеально адаптовані до специфічних потреб професійного прибирання. Але це ще не все: модульність T-Range виходить за межі окремих моделей. Модульна система дозволяє швидко та за потреби змінювати аксесуари, щоб завжди мати під рукою потрібне рішення.
Заради доброї справи
Екологічність та надійність: нова модульна лінійка T-Range вражає чітким посилом – це екологічність та інновації. Пилососи виготовлені на 45% із переробленого пластику. В даній лінійці ми робимо акцент на справжній екологічності, потужному всмоктуванні та довговічності. Використання вторинної сировини дозволяє знизити енерговитрати на виробництво, зберегти цінні природні ресурси та заощадити до 2 кг нового пластику на кожній одиниці. Перероблений пластик отримують із виробничих відходів, таких як браковані деталі, обрізки та залишки, що допомагає зменшити кількість відходів і зберегти природні ресурси. При цьому, якість надійної лінійки T-Range залишається безкомпромісною: перероблений пластик має ті ж відмінні властивості, що й новий.
Компактний дизайн, максимальний комфорт
Ергономічність та легкість у використанні: нова модульна лінійка T-Range вражає своїм витонченим та ергономічним дизайном, що забезпечує безліч переваг. Завдяки особливо компактній конструкції, пилососи легко зберігати, навіть у невеликих приміщеннях. Ергономічна форма також спрощує транспортування – пилососи зручно носити близько до тіла, що зменшує фізичне навантаження та втому. Продуманий дизайн забезпечує швидкий і зручний доступ до аксесуарів та всіх функцій. З T-Range у вас завжди під рукою все необхідне для ефективного прибирання.
Надзвичайно тихе прибирання
Прислухайтеся уважно: нова модульна лінійка T-Range вражає своїми надтихими мережевими моделями з рівнем шуму всього 52 дБ(А), що робить їх значно тихішими за всі попередні пилососи. Це стало можливим, завдяки ефективному двигуну, спеціальній шумоізоляції та покращеній системі кріплення. Завдяки цій технології, прибирання можна виконувати навіть удень у місцях, де важливий низький рівень шуму, не заважаючи роботі. Лінійка T-Range ідеально підходить для використання в офісах, державних установах, школах, будинках для літніх людей, готелях, на круїзних лайнерах та всюди, де важливий низький рівень шуму.
Багато аксесуарів – мінімум місця для зберігання
Все під рукою: інноваційний дизайн нової лінійки пилососів T-Range дозволяє зручно зберігати аксесуари, такі як щілинна насадка або насадка для меблів, безпосередньо на корпусі апарату (залежно від моделі). Завдяки цьому, аксесуари не губляться під час транспортування, оскільки вони інтегровані у конструкцію та завжди доступні. Складна ручка не тільки оптимізує зберігання, а й значно полегшує транспортування. Завдяки компактному та ергономічному дизайну пилосос можна легко переносити без зайвих зусиль. Інтегровані аксесуари та складна ручка роблять лінійку T-Range новим стандартом у зручності використання та доступності прибиральної техніки.
Гігієнічний захист із фільтром HEPA-14
Надійний захист: залежно від моделі, нова лінійка T-Range вже оснащена потужним фільтром HEPA-14 або може бути доукомплектована ним за потреби. Ця технологія фільтрації вже десятиліттями використовується в медичних та наукових установах. Фільтри HEPA-14 ефективно зменшують поширення у повітрі частинок та мікроорганізмів, таких як віруси та бактерії. Вони сертифіковані, відповідно до стандартів DIN EN 1822:2019 і DIN EN 60335-2-69 та надійно затримують найдрібніші частинки, включно з вірусами COVID-19. Завдяки цьому, лінійка T-Range робить цінний внесок у збереження чистого повітря та захист здоров’я, створюючи безпечне та гігієнічне робоче середовище для персоналу та клієнтів.
Зручне змотування кабелю
Ефективність змотування: мережеві моделі нової лінійки T-Range оснащено зручним механізмом змотування кабелю для більшої зручності та ефективності. 12-метровий кабель можна змотати за лічені секунди, що дозволяє продовжувати роботу без затримок та марнування часу. Мережевий кабель можна швидко та легко замінити, мінімізуючи простої та забезпечуючи безперервний процес прибирання. Зручний механічний розмотувач для кабелю живлення економить час, підвищує продуктивність і легко адаптується до будь-якої задачі з прибирання.
Режим eco!efficiency
Більш тривала автономна робота, мінімальний рівень шуму: режим eco!efficiency у новій лінійці T-Range забезпечує особливо енергоощадну та тиху роботу акумуляторних моделей. Ця технологія була спеціально розроблена для максимізації продуктивності при мінімальному споживанні енергії, що забезпечує довший час роботи від акумулятора. З акумулятором Battery Power+ 36/75 можливий час прибирання до 68 хвилин на одному заряді – ідеально підходить для тривалого безперервного використання. Крім того, режим eco!efficiency знижує рівень шуму, що дозволяє використовувати техніку навіть вдень без зайвих звуків, які можуть заважати оточуючим.
Акумуляторна технологія 36 В
Висока продуктивність: акумуляторні моделі нової лінійки T-Range використовують нашу потужну 36-вольтову акумуляторну платформу, яка забезпечує максимальну ефективність та тривалий час роботи. Для оптимальної продуктивності ми рекомендуємо використовувати акумуляторні батареї Battery Power+.
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)
Час роботи від акумулятора (хв.):
50 (eкo) / 22 (звичайний режим)
68 (eкo) / 31 (звичайний режим)