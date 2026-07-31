Професійний пилосос сухого прибирання T 10/1
Надзвичайно тихий, екологічний і довговічний: пилосос для сухого прибирання T 10/1, виготовлений на 45% з перероблених матеріалів¹⁾, має відмінну потужність всмоктування та ергономічний, зручний для користувача дизайн.
Пилосос T 10/1 виготовлений на 45% із перероблених матеріалів¹⁾, що робить його максимально екологічним рішенням. Цей апарат вирізняється надзвичайною силою всмоктування, тихою роботою, довговічністю та відмінним співвідношенням ціни та якості. Його надійність забезпечується міцними шасі, корпусом, бампером і великими колесами. Навіть при високій потужності рівень шуму становить лише 52 дБ(А), що робить його ідеальним рішенням для денного використання у місцях із підвищеними вимогами до тиші. Завдяки компактному дизайну пилосос не перекидається, легко маневрує, а складна ручка дозволяє зручно його транспортувати. Контейнер для збору сміття має об'єм 10 літрів. Щілинна насадка завжди буде під рукою завдяки інтегрованому відсіку для аксесуарів. Як додаткова опція, доступний фільтр HEPA 14 з високим рівнем ефективності.
Особливості та переваги
Екологічний та міцний: на 45% із переробленого матеріалуВиробництво: знижене використання сировини та енергії. Використання перероблених матеріалів знижує викиди CO₂.
Надзвичайно тихий: рівень шуму становить лише 52 дБ(А)Ідеальне рішення для денного прибирання. Знижений рівень шумового навантаження навіть уночі. Знижує ризики для здоров’я, такі як стрес і пошкодження слуху.
Ергономічний, компактний та зручний дизайнЛегке та зручне транспортування Ергономічний дизайн і зручна ручка для транспортування. Економія простору та розумне рішення: швидке й зручне зберігання.
Від'єднуваний кабель живлення
- Проста і швидка заміна кабелю живлення, що не потребує спеціальних знань.
- Безперервний процес прибирання.
- Зменшує або виключає потребу в додаткових витратах на обслуговування.
Система ручного змотування кабелю
- Легке та швидке змотування кабелю.
- Економія часу: змотування кабелю за кілька секунд.
- Кабель живлення не заплутується і завжди акуратно змотаний.
Низька вага
- Легке транспортування, навіть однією рукою
- Зручний для перенесення по сходах та через підйоми.
Зручна для користувача концепція керування
- Велика кнопка для ввімкнення і вимкнення.
- Швидке та зручне управління ногою або рукою.
- Практичне паркувальне положення для акуратного зберігання.
Високоефективний фільтр HEPA 14 можна замовити як опцію.
- Для дотримання найвищих стандартів безпеки на об'єктах із суворими гігієнічними вимогами.
- Високий ступінь фільтрації та очищення: 99,995 %.
Постійний основний фільтр-корзина
- Міцний, надійний і довговічний.
- Виготовлений із флісу.
- Можливість ручного прання за температури 30°C і багаторазового використання.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Щілинна насадка зручно зберігається у верхній частині корпусу.
- Компактне зберігання, завжди під рукою.
- Безпечне та зручне транспортування пристрою та аксесуарів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Розрідження (мбар/кПа)
|185 / 18
|Витрата повітря (л/с)
|40
|Номінальна потужність (Вт)
|585
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|10
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|12
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|52
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|9,8
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Всі пластикові деталі, за винятком аксесуарів.
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Коліно: Антистатичний, з регулятором потоку повітря
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована
- Регульована насадка для підлоги.
- Щілинна насадка
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
- Фільтр захисту електродвигуна
- Стаціонарний основний фільтр: з нетканого матеріалу
Оснащення
- Матеріал сміттєзбірника: Пластик із вмістом вторинної сировини
- Продумана система ручного змотування кабелю
- Від'єднуваний кабель живлення: Стандарт
- Складна ергономічна ручка для перенесення
- Тримач насадки для підлоги
- Інтегрований органайзер для аксесуарів
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для клінінгових компаній, прибирання в готелях, ресторанах та магазинах
- Підлоги з твердим покриттям.
- Килимове покриття.
- Щоденне підтримуюче прибирання
Аксесуари
Запчастини для T 10/1
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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