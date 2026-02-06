Пилосос T 15/1 виготовлений на 45% із перероблених матеріалів*, що робить його максимально екологічним рішенням. Цей апарат вирізняється надзвичайною силою всмоктування, тихою роботою, довговічністю та відмінним співвідношенням ціни та якості. Його надійність забезпечується міцними шасі, корпусом, бампером і великими колесами. Навіть при високій потужності рівень шуму становить лише 52 дБ(А), що робить його ідеальним рішенням для денного використання у місцях із підвищеними вимогами до тиші. Завдяки компактному дизайну пилосос не перекидається, легко маневрує, а складна ручка дозволяє зручно його транспортувати. Контейнер для збору сміття має об'єм 15 літрів. Щілинна насадка завжди буде під рукою завдяки інтегрованому відсіку для аксесуарів. Як додаткова опція, доступний фільтр HEPA 14 з високим рівнем ефективності.