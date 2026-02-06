Професійний пилосос сухого прибирання T 15/1
Надзвичайно тихий, екологічний і довговічний: пилосос для сухого прибирання T 15/1, виготовлений на 45% з перероблених матеріалів*, має відмінну потужність всмоктування та ергономічний, зручний для користувача дизайн.
Пилосос T 15/1 виготовлений на 45% із перероблених матеріалів*, що робить його максимально екологічним рішенням. Цей апарат вирізняється надзвичайною силою всмоктування, тихою роботою, довговічністю та відмінним співвідношенням ціни та якості. Його надійність забезпечується міцними шасі, корпусом, бампером і великими колесами. Навіть при високій потужності рівень шуму становить лише 52 дБ(А), що робить його ідеальним рішенням для денного використання у місцях із підвищеними вимогами до тиші. Завдяки компактному дизайну пилосос не перекидається, легко маневрує, а складна ручка дозволяє зручно його транспортувати. Контейнер для збору сміття має об'єм 15 літрів. Щілинна насадка завжди буде під рукою завдяки інтегрованому відсіку для аксесуарів. Як додаткова опція, доступний фільтр HEPA 14 з високим рівнем ефективності.
Особливості та переваги
Екологічний та міцний: на 45% із переробленого матеріалуВиробництво: знижене використання сировини та енергії. Використання перероблених матеріалів знижує викиди CO₂.
Надзвичайно тихий: рівень шуму становить лише 52 дБ(А)Ідеальне рішення для денного прибирання. Знижене шумове навантаження навіть уночі. Знижує ризики для здоров’я, такі як стрес і ушкодження слуху.
Ергономічний, компактний та зручний дизайнЕргономічне транспортування: можна переносити поруч з собою. Ергономічний дизайн і зручна ручка для транспортування. Економія простору та розумне рішення: швидке й зручне зберігання.
Від'єднуваний кабель живлення
- Проста і швидка заміна кабелю живлення, що не потребує спеціальних знань.
- Безперервний процес прибирання.
- Зменшує або виключає потребу в додаткових витратах на обслуговування.
Продумана система ручного змотування кабелю
- Легке та швидке змотування кабелю.
- Економія часу: змотування кабелю за кілька секунд.
- Кабель живлення не заплутується і завжди акуратно змотаний.
Невелика вага
- Можливе зручне транспортування однією рукою.
- Зручний для перенесення по сходах та через підйоми.
Зручна для користувача концепція управління
- Велика кнопка для ввімкнення і вимкнення.
- Швидке та зручне управління ногою або рукою.
- Практичне паркувальне положення для акуратного зберігання.
Високоефективний фільтр HEPA 14 можна замовити як опцію.
- Для дотримання найвищих стандартів безпеки на об'єктах із суворими гігієнічними вимогами.
- Високий ступінь фільтрації та очищення: 99,995 %.
Стаціонарний основний фільтр
- Міцний, надійний і довговічний.
- Виготовлений із флісу.
- Можливість ручного прання за температури 30°C і багаторазового використання.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Щілинна насадка зручно зберігається у верхній частині корпусу.
- Компактне зберігання, завжди під рукою.
- Безпечне та зручне транспортування пристрою та аксесуарів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Розрідження (мбар/кПа)
|185 / 18
|Витрата повітря (л/с)
|40
|Споживана потужність (Вт)
|585
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|15
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|12
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|52
|Маса (без приладдя) (кг)
|6,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,124
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|440 x 250 x 410
*Усі пластикові деталі, за винятком аксесуарів.
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Коліно: Антистатичний, з регулятором потоку повітря
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Сталь, хромована
- Комбінована насадка для підлоги.
- Щілинна насадка
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Фільтр захисту електродвигуна
- Стаціонарний основний фільтр: з нетканого матеріалу
Оснащення
- Матеріал контейнера для сміття.: Пластик із вмістом вторинної сировини
- Продумана система ручного змотування кабелю
- Від'єднуваний кабель живлення: Стандарт
- Складна ергономічна ручка для перенесення
- Тримач насадки для підлоги
- Інтегрований органайзер для аксесуарів
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для клінінгових компаній, прибирання в готелях, ресторанах та магазинах
- Підлоги з твердим покриттям.
- Килимове покриття.
- Щоденне підтримуюче прибирання
Аксесуари
Запчастини для T 15/1
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.