Пылесос T 15/1 изготовлен на 45% из переработанных материалов*, представляет собой экологически безопасное и эффективное решение. Аппарат сочетает в себе мощную силу всасывания, бесшумную работу, долговечность и отличное соотношение цены и качества. Его надежность гарантируется прочными шасси, корпусом, бампером и большими колесами. При высокой мощности уровень шума составляет всего 52 дБ(А), что делает пылесос идеальным для использования днем, даже в местах с повышенными требованиями к тишине. Компактный дизайн обеспечивает устойчивость к опрокидыванию, легкость в маневрировании, а складная ручка позволяет удобно транспортировать аппарат. Контейнер для сбора мусора объемом 15 литров делает процесс уборки еще более удобным. Щелевая насадка всегда находится под рукой благодаря встроенному отсеку для аксессуаров. Для пылесоса также доступен высокоэффективный HEPA 14 фильтр, который можно приобрести дополнительно.