Профессиональный пылесос сухой уборки T 15/1
Сверхтихий, экологичный и долговечный: пылесос для сухой уборки T 15/1, изготовленный на 45% из переработанных материалов*, имеет превосходную мощность всасывания и эргономичный, удобный для пользователя дизайн.
Пылесос T 15/1 изготовлен на 45% из переработанных материалов*, представляет собой экологически безопасное и эффективное решение. Аппарат сочетает в себе мощную силу всасывания, бесшумную работу, долговечность и отличное соотношение цены и качества. Его надежность гарантируется прочными шасси, корпусом, бампером и большими колесами. При высокой мощности уровень шума составляет всего 52 дБ(А), что делает пылесос идеальным для использования днем, даже в местах с повышенными требованиями к тишине. Компактный дизайн обеспечивает устойчивость к опрокидыванию, легкость в маневрировании, а складная ручка позволяет удобно транспортировать аппарат. Контейнер для сбора мусора объемом 15 литров делает процесс уборки еще более удобным. Щелевая насадка всегда находится под рукой благодаря встроенному отсеку для аксессуаров. Для пылесоса также доступен высокоэффективный HEPA 14 фильтр, который можно приобрести дополнительно.
Особенности и преимущества
Экологичный и прочный: на 45% из переработанного материала.Производство: сниженное использование сырья и энергии. Использование переработанного сырья снижает выбросы CO₂.
Чрезвычайно тихий: уровень шума составляет всего 52 дБ(А).Идеальное решение для дневной уборки. Сниженная шумовая нагрузка даже ночью. Снижает риски для здоровья, такие как стресс и повреждение слуха.
Эргономичный, компактный и удобный дизайнЭргономичная транспортировка: можно переносить рядом с собой. Эргономичный дизайн и удобная ручка для транспортировки. Компактный и продуманный: быстро складывается после использования.
Отсоединяемый сетевой кабель
- Простая и быстрая замена кабеля питания, не требующая специальных знаний.
- Непрерывный процесс уборки.
- Уменьшает или исключает потребность в дополнительных расходах на обслуживание.
Продуманная система ручного сматывания кабеля
- Легкое и быстрое сматывание кабеля.
- Экономия времени: сматывание кабеля за несколько секунд.
- Кабель питания не запутывается и всегда аккуратно смотан.
Малый вес
- Возможна удобная транспортировка одной рукой.
- Легко переносится по лестницам и ступенькам.
Удобная для пользователя концепция управления
- Большая кнопка для включения и выключения.
- Быстрое и удобное управление рукой или ногой.
- Практичное парковочное положение для аккуратного хранения.
Высокоэффективный фильтр HEPA 14 можно заказать как опцию.
- Для соблюдения высочайших стандартов безопасности на объектах со строгими гигиеническими требованиями.
- Высокая степень фильтрации и очистки: 99,995 %.
Стационарный основной фильтр
- Надежный, долговечный и экологичный.
- Изготовлен из флиса.
- Возможность ручной стирки при температуре 30°C и многократного применения.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Щелевая насадка удобно хранится в верхней части корпуса.
- Компактное хранение, всегда под рукой.
- Безопасная и удобная транспортировка аппарата и аксессуаров.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|185 / 18
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|585
|Объем мусоросборника (л)
|15
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|52
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,124
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|440 x 250 x 410
*Все пластиковые детали, за исключением аксессуаров.
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Комбинированная насадка для пола.
- Щелевая насадка
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: Флис
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик с содержанием вторичного сырья
- Продуманная система ручного сматывания кабеля
- Отсоединяемый сетевой кабель: Стандарт
- Складная эргономичная ручка для переноски.
- Держатель насадки для пола
- Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Видео
Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Твердые напольные покрытия
- Ковровое покрытие
- Ежедневная поддерживающая уборка
Принадлежности
Запчасти для T 15/1
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.