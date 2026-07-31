Профессиональная цепная пила CS 400/36 Bp
Наша аккумуляторная цепная пила CS 400/36 Bp прекрасно подходит для ежедневного использования в самых сложных условиях, она удобна в работе благодаря сбалансированной эргономичной конструкции, простоте в управлении и низкому уровню вибраций.
Надежная аккумуляторная цепная пила CS 400/36 Bp идеально подходит для ежедневного ухода за домом, садоводством, ликвидацией последствий стихии, небольших лесозаготовительных работ, благоустройства парков и городских территорий. Пила прекрасно сбалансирована и очень удобно лежит в руке, с минимальным уровнем вибрации и абсолютно без выделения вредных веществ в атмосферу. Она работает намного тише, чем бензопилы, и имеет низкие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Особенности и преимущества
Механический тормоз цепиНемедленная остановка при отбросе пилы.
Автоматическое смазывание цепиОптимальное смазывание цепи для обеспечения длительного срока службы. Упрощенное техническое обслуживание.
Встроенный масляный бачок со смотровым окошкомПростота контроля уровня масла. Крышка масляного бачка закреплена во избежание ее потери.
Комплектация с комбинированным ключом
- Возможность быстрого натяжения цепи.
- Простота замены цепи и шины.
Быстрая и мощная
- Высокая скорость цепи 23 м/с обеспечивает более быструю и точную распиловку.
- Высокая производительность на уровне бензиновых моделей, даже для твердых пород дерева.
Бесщеточный электродвигатель
- Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
- Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
- Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
- Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
- Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
- Безопасен для здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
- Чрезвычайно экономичен, так как отсутствуют эксплуатационные расходы на бензин, фильтры и т.д.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Шина (мм)
|400
|Скорость движения цепи (м/с)
|23
|Шаг цепи
|3/8″
|Толщина приводных звеньев
|1,3 мм / 0,050''
|Число приводных звеньев
|56
|Объем масляного бачка (мл)
|160
|Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|3
|Уровень вибрации на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|3,4
|Привод
|Бесщеточный электродвигатель
|Напряжение (В)
|36
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (разр.)
|макс. 170 (6,0 Aч) / макс. 230 (7,5 Ач)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 25 (6,0 Aч) / макс. 30 (7,5 Ач)
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,118
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|904 x 217 x 261
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Шина
- Цепь пилы
- Защитный кожух цепи
- Автоматическое смазывание цепи
- Тормоз цепи
- Индикатор уровня масла
Видео
Области применения
- Идеально подходит для ухода за участком, садоводства и заготовки дров
- Для расчистки территории после штормов и ураганов, а также для валки небольших и средних деревьев
- Для ухода за деревьями и кустарниками в парках и городских районах
- Для обработки бревен, например, для нарезки балок
- Подходит для работы в закрытых помещениях
Принадлежности
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Запчасти для CS 400/36 Bp
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