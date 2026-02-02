Bateriové koště KB 5
Komfortní úklid tvrdých podlah rychle, snadno, kdykoliv. AKU koště je stále při ruce, zaujme silným výkonem a dosahuje skvělých výsledků během pár chvil.
Na průběžný úklid již nemusíte tahat vysavač ani se smířit s nedostatky zametání. Použijte rychlé a efektivní AKU koště KB 5, hybrid koštěte a vysavače určený pro každodenní poklízení drobných i větších nehod. Pomocí adaptivního systému čištění si skvěle poradí s nečistotami na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem, snadno se s ním manipuluje a především je díky nenáročnému uskladnění a nízké hmotnosti kdykoliv při ruce. Ergonomický tvar zajišťuje komfortní zametání pod nábytkem, v drobných skulinách i na schodech bez nutnosti ohýbání a dodatečného zametání okrajů. Stejně snadno si poradíte také s vysypáváním sběrné nádoby jediným kliknutím. Koště se automaticky zapíná i vypíná, disponuje flexibilním dvojitým kloubem pro snadné ovládání a také univerzálním kartáčem, se kterým zvládnete i náročnější úklid jedním tahem. A vaše domácnost bude každý den jako ze škatulky.
Charakteristické znaky a výhody
Kärcher Adaptive Cleaning SystémOdstraňuje spolehlivě nečistoty na všech podlahových krytinách. Inovativní pohyblivá hrana zametání pro optimální pojmutí nečistot. Zlepšená vnitřní geometrie s optimálním vedením nečistot pro jejich bezpečné odstranění.
Snadné vyjmutí a vložení nádrže na nečistotyRychlé a snadné vyprázdnění bez kontaktu s nečistotami.
Flexibilní dvojitý kloubNásadou lze pohybovat bez námahy do všech směrů. Snadná ovladatelnost. I mezi nábytkem a židlemi.
Automatické spínání a vypínání
- Pohodlné zapnutí a vypnutí.
- Intuitivní a rychlé.
- Bez nutnosti ohýbání se.
Univerzální kartáč
- Pro ideální pojmutí nečistot jak na tvrdých podlahách, tak i na kobercích.
- Umožňuje jednoduché odstraňování chlupů.
- Umožňuje zametání až do krajů.
Jednoduché vyjímání a nasazování univerzálního kartáče
- Rychle a jednoduše jednou rukou.
- Usnadňuje čištění univerzálního kartáče.
Technologie lithium-iontové baterie
- S dobou chodu baterie až 30 minut na tvrdých podlahách.
- Bez paměťového efektu.
- Kdykoli připraven k použití.
Uložení úsporné na místo
- Pro nekomplikované uložení - nenáročné na místo, i v malých výklencích.
- Bateriové koště je tam, kde ho je třeba.
Parkovací poloha
- Přístroj může být během krátkých pracovních přestávek pohodlně zaparkován kdekoliv v místnosti.
Nízká hmotnost
- Snadná přeprava a manévrování.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Pracovní šířka univerzálního kartáče (mm)
|210
|Objem nádrže (ml)
|370
|Napětí baterie (V)
|3,6
|Doba chodu baterie na tvrdých podlahách (min)
|30
|Doba chodu baterie na kobercích (min)
|20
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,8
|Hmotnost vč. baterie (kg)
|1,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|215 x 230 x 1120
Obsah balení
- Nabíječka baterií
Vybavení
- Univerzální kartáč: odnímatelný
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Koberce
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Schody
Náhradní díly KB 5
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
