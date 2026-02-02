Ponorné kalové čerpadlo SP 16.000 Flood Box
Kalové čerpadlo SP 16.000 pro nouzové situace, jako je záplava nebo velká voda: Čerpadlo vč. látkové hadice a praktickým boxem, který lze použít jako předfiltr. Zařízení přečerpá 16000 l/h.
Když je v případě záplav v domě a sklepě vyžadován rychlý zásah, je Kärcher SP 16.000 Flood Box perfektním řešením pro velké objemy vody. Krabice obsahuje všechny potřebné položky pro rychlé nasazení. S výkonným čerpadlem na znečištěnou vodu SP 16.000 lze odčerpat nečistoty až 16.000 l/h. Čerpadla si poradí s částicemi nečistot do velikosti 20 mm. V případě většího znečištění, jako je tomu u zatopení, lze box použít jako přídavný předfiltr s hrubým pletivem - chrání tak oběžné kolo čerpadla proti ucpání. Připojovací závit Quick Connect umožňuje rychlé a jednoduché připojení látkové hadice 1 1/4" v sadě. Vzhledem k tomu, že hadicová spona má křídlový šroub, připojení je provedeno bez použití nářadí. 10 metrů dlouhá hadice je ideální pro přepravu velké objemy vody.Lze srolovat naplocho a uložit do krabice pro úsporu místa.
Charakteristické znaky a výhody
Sada čerpadla a hadice připravených k použitíBox obsahuje vše potřebné pro rychlé a náročné nasazení ve špinavé vodě.
Keramické těsněníPro obzvláště dlouhou životnost.
Praktický plastový box s okyČerpadlový box funguje jako přenosný box i jako dodatečný předfiltr při obzvláště silném stupni znečištění.
Výškově nastavitelný plovákový spínač
- Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.
Quick Connect
- Připojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.
Konstruováno na špinavou vodu
- Spolehlivé odčerpání vody s částečkami nečistot až do velikosti 20 mm.
1 1/4" odvodňovací hadice
- Větší průměr pro zvýšený průtok.
Včetně hadicové svorky z ušlechtilé oceli s křídlovým šroubem
- Umožňuje připojení bez nářadí.
Možnost zafixování plovákového spínače
- Přepnutí na trvalý provoz.
Komfortní držadlo
- Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|550
|Průtok max. (l/h)
|< 16000
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Dodání do (m)
|8
|Tlak (bar)
|max. 0,8
|Velikost zrn (mm)
|max. 20
|Ponorná hloubka (m)
|max. 7
|Min. zbytková voda, manuální (mm)
|25
|Výška zbytkové vody (mm)
|25
|Připojovací závit
|G1 1/2
|Připojovací závit na straně
|Vnitřní závit G1 / 2
|Připojovací kabel (m)
|10
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|229 x 238 x 303
Obsah balení
- Připojovací kus hadice: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Včetně sady textilní hadice 10 m (1 ¼")
- Včetně hadicové svorky z ušlechtilé oceli
Vybavení
- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz: Možnost zafixování plováku
- Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu
- V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody
- V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně
- Keramické těsnění
Oblasti použití
- Pro použití při povodních
- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
Příslušenství
Náhradní díly SP 16.000 Flood Box
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
