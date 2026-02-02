Ponorné kalové čerpadlo SP 22.000 Flood Box
Kärcher SP 22.000 Flood Box pro nouzové situace, jako jsou záplavy nebo vysoká voda: S čerpadlem na špinavou vodu, textilní hadicí a přepravním pouzdrem s hrubými oky, které lze použít jako předfiltr.
V případě potřeby rychlého zásahu v případě zaplavení domu a sklepa je Kärcher SP 22.000 Flood Box ideálním řešením pro velké množství vody. Box obsahuje všechny potřebné položky pro rychlé nasazení. Pomocí výkonného čerpadla na špinavou vodu SP 22.000 lze odčerpat až 22 000 l/h nečistot. Čerpadla si poradí s částicemi nečistot o velikosti až 20 mm. V případě silnějšího znečištění, jako je tomu v případě zaplavení, lze box použít jako přídavný předfiltr s hrubými oky - chrání tak oběžné kolo čerpadla před ucpáním. Připojovací závit Quick Connect umožňuje rychlé a jednoduché připojení 1 1/4" textilní hadice v sadě. Vzhledem k tomu, že hadicová svorka je opatřena křídlovým šroubem, lze připojení provést bez použití nářadí. Hadice o délce 10 m je ideální pro odvoz velkých objemů vody. Lze ji srolovat naplocho a uložit do krabice, aby se ušetřilo místo.
Charakteristické znaky a výhody
Sada čerpadla a hadice připravených k použitíBox obsahuje vše potřebné pro rychlé a náročné nasazení ve špinavé vodě.
Keramické těsněníPro obzvláště dlouhou životnost.
Praktický plastový box s okyČerpadlový box funguje jako přenosný box i jako dodatečný předfiltr při obzvláště silném stupni znečištění.
Výškově nastavitelný plovákový spínač
- Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.
Quick Connect
- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1", 1 1/4" a 1 1/2" hadic k čerpadlu.
Konstruováno na špinavou vodu
- Spolehlivé odčerpání vody s částečkami nečistot až do velikosti 30 mm.
1 1/4" odvodňovací hadice
- Větší průměr pro zvýšený průtok.
Včetně hadicové svorky z ušlechtilé oceli s křídlovým šroubem
- Umožňuje připojení bez nářadí.
Možnost zafixování plovákového spínače
- Přepnutí na trvalý provoz.
Komfortní držadlo
- Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|750
|Průtok max. (l/h)
|< 22000
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Dodání do (m)
|8
|Tlak (bar)
|max. 0,8
|Velikost zrn (mm)
|max. 30
|Ponorná hloubka (m)
|max. 7
|Min. zbytková voda, manuální (mm)
|35
|Výška zbytkové vody (mm)
|35
|Připojovací závit
|G1 1/2
|Připojovací závit na straně
|Vnitřní závit G1 / 2
|Připojovací kabel (m)
|10
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 291 x 354
Obsah balení
- Připojovací kus hadice: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
- Včetně sady textilní hadice 10 m (1 ¼")
- Včetně hadicové svorky z ušlechtilé oceli
Vybavení
- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz: Možnost zafixování plováku
- Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu
- V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody
- V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně
- Keramické těsnění
Oblasti použití
- Pro použití při povodních
- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
Příslušenství
Náhradní díly SP 22.000 Flood Box
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.