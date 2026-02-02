Robotický vysavač s mopováním RVC 3
Inteligentní RVC 3 s přesnou navigací LiDAR a praktickým ovládáním pomocí aplikace systematicky a zcela autonomně čistí koberce s nízkým vlasem a tvrdé podlahy, v případě potřeby i za mokra.
Inteligentní robotický vysavač RVC 3 se stará o čištění podlah, systematicky a samostatně čistí tvrdé podlahy a koberce s nízkým vlasem. Suchá nečistota je spolehlivě transportována do integrované nádoby na prach pomocí hlavního a bočního kartáče a sacího komponentu. V případě potřeby RVC 3 nejen čistí suché nečistoty, ale může také sbírat lehké nečistoty, když je vlhký, čímž účinněji váže prach. Když se kapacita baterie sníží, RVC 3 se pravidelně dobíjí a po dokončení práce se vždy vrací do nabíjecí stanice. Aplikace vyšle RVC 3 na průzkumnou cestu a automaticky vytvoří mapu místností naskenováním okolí (LiDAR). Pro každou místnost lze nastavit individuální parametry čištění, například které místnosti mají být čištěny suché nebo mokré nebo vůbec. Dodatečné senzory zabraňují například pádu zařízení ze schodů. RVC 3 lze pohodlně spustit pomocí aplikace, pomocí přednastaveného individuálního plánu nebo stisknutím tlačítka na zařízení. Pokud čisticí robot potřebuje pomoc, často vám to sdělí prostřednictvím hlasového výstupu.
Charakteristické znaky a výhody
Silný sací výkonDíky silnému sacímu výkonu 15 000 Pa lze účinně odstranit většinu druhů nečistot – dokonce i pepřová zrna, arašídy a cereální vločky. Pro každý úklidový úkol si můžete vybrat ze čtyř různých režimů sání. Kombinovaný úklidový účinek hlavního a bočního kartáče zajišťuje obzvláště účinné čištění podlahy v celém domě.
Hlavní a boční kartáč bez chlupůModel RVC 3 Comfort má speciální konstrukci držáku kartáčů, která zabraňuje zamotávání vlasů do kartáčů. Tím se snižuje množství údržby vyžadované uživatelem. Speciálně tvarovaný boční kartáč zabraňuje zamotávání vlasů. Speciální struktura hřebenu účinně zabraňuje zamotávání vlasů do hlavního kartáče.
Přesná navigaceDíky rychlé a robustní navigaci LiDAR robot přesně skenuje a mapuje místnosti, čímž zajišťuje nejlepší orientaci pro spolehlivé úklidové cykly i ve tmě.
Mokré vytírání
- Pro ještě lepší výsledky čištění může RVC 3 Comfort čistit také mokré povrchy. V případě potřeby použijte stírací jednotku s mikrovláknovou utěrkou, naplňte nádrž na čistou vodu a můžete začít.
- Robot lze použít buď pouze pro suché čištění, pouze pro mokré čištění, nebo pro obě možnosti společně v kombinovaném režimu čištění.
- Čisticí nádrž 2 v 1 s nádobou na prach o objemu 240 ml a nádržkou na vodu o objemu 280 ml se snadno používá a rychle vyměňuje.
Senzor pádu
- Senzory pádu spolehlivě zabraňují pádu RVC 3 například ze schodů nebo z výšek.
- Senzory snímají podlahu. Pokud je detekován velký pokles, řídicí jednotka obdrží signál, aby se vysavač otočil.
Pohodlně se ovládá přes mobilní aplikaci i na dálku
- Aplikaci lze použít k přizpůsobení mnoha nastavení tak, aby odpovídala individuálním preferencím.
- Pomocí aplikace můžete konfigurovat čisticího robota RVC 3 a ovládat ho z jakéhokoli místa. I když nejste doma.
- Prostřednictvím aplikace jsou dostupné informace o aktuálním stavu zařízení a aktuální průběh čištění.
Ochrana dat a aktualizace
- Kärcher jako výrobce se sídlem v Německu klade velký důraz na ochranu dat a dbá na to, aby byly splněny všechny platné zákonné požadavky v tomto ohledu.
- Veškerý přenos dat mezi aplikací ve vašem smartphonu a robotickým vysavačem a mopem probíhá prostřednictvím cloudu výhradně na servery umístěné v Německu.
- Pravidelné aktualizace zlepšují a rozšiřují výkon robotického vysavače a aplikace. To také znamená, že zabezpečení systému je neustále aktualizováno, aby odpovídalo aktuálním specifikacím.
Přesné mapování s všestrannými možnostmi přizpůsobení
- Aplikace může uložit více map, např. pro více podlaží.
- Je možné definovat zóny, kam si nepřejete, aby robotický vysavač jezdil uklízet (např. škrabadlo pro kočky, hřiště v dětských pokojích nebo překážky apod.).
- Zvolení vybraných oblastí, které se mají čistit vícekrát, čistit v režimu intenzivního čištění nebo vytírat větším množstvím vody.
Úprava parametrů čištění
- Definice různých parametrů čištění v aplikaci pro jednotlivé oblasti místností (např. sací výkon nebo objem vody, počet čištění na určenou plochu).
- Prostřednictvím aplikace můžete plánovat časy úklidu a vytvářet plány úklidu.
- RVC 3 samostatně spouští čisticí cykly na základě naplánovaných dat/časů.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Doba nabití baterie (min)
|230
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Kapacita baterie (Ah)
|2,6
|Doba čištění na jedno nabití (min)
|130
|Plošný výkon (v závislosti na režimu čištění) (m²/h)
|45
|Nádoba na odpad 2 v 1 (ml)
|240
|Nádrž na čerstvou vodu 2 v 1 (ml)
|280
|Sací výkon (Pa)
|max. 15000
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 67
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost robotického vysavače (včetně stírací jednotky a utěrky) (kg)
|2,8
|Hmotnost nabíjecí stanice (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,7
|Výška robotického vysavače (mm)
|97
|Rozměry nabíjecí stanice (mm)
|146 x 66 x 101
Obsah balení
- Čisticí kartáč
- Boční kartáč: 1 x
- Filtr: 1 x
- Stírací jednotka
- Utěrka: 1 x
- Nádoba na odpad 2 v 1 včetně nádrže na čerstvou vodu
- Nabíjecí stanice
Vybavení
- autonomní čištění
- Senzory proti pádu
- Provoz pomocí aplikace
- Připojení přes WLAN
- Připojení přes Bluetooth
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
- Hlasový výstup
- Laserový navigační systém (LiDAR)
- Funkce časovače: Možnost vícero timerů
- Režimy čištění: Suché čištění/ Mokré čištění/ Kombinace čištění (mokré a suché)
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Na kobercích s nízkým vlasem
Příslušenství
Náhradní díly RVC 3
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.