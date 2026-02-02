Robotický vysavač s mopováním RVC 3 Comfort Extra
Inteligentní RVC 3 Comfort zcela samostatně čistí koberce s nízkým vlasem a tvrdé podlahy, v případě potřeby i mokrým čištěním. Nádoba na prach se automaticky vyprazdňuje prostřednictvím odsávací stanice.
Více času na příjemnější věci v životě: inteligentní robotický vysavač RVC 3 Comfort se postará o úklid podlah, systematicky a samostatně vyčistí tvrdé podlahy a koberce s nízkým vlasem. Suché nečistoty jsou spolehlivě transportovány do integrované nádoby na prach pomocí hlavního a bočního kartáče a sacího komponentu. V případě potřeby může RVC 3 Comfort vysávat lehké nečistoty jemným stíráním a tím účinněji vázat prach. Pomocí LiDARu skenuje své okolí a automaticky vytváří mapu. Pro každou místnost lze prostřednictvím aplikace nastavit individuální parametry čištění. Senzory zabraňují například pádu zařízení ze schodů. RVC 3 Comfort lze pohodlně spustit pomocí aplikace, přednastaveného časového plánu nebo stisknutím tlačítka na zařízení. Pokud robotický vysavač potřebuje pomoc, často vám to sdělí hlasovým výstupem. Po dokončení úkolu nebo kdykoli je to nutné se automaticky vrátí do sací stanice, kde automaticky vyprázdní nádobu na prach a dobije baterii.
Charakteristické znaky a výhody
Silný sací výkonDíky silnému sacímu výkonu 15 000 Pa lze účinně odstranit většinu druhů nečistot – dokonce i pepřová zrna, arašídy a cereální vločky. Pro každý úklidový úkol si můžete vybrat ze čtyř různých režimů sání. Kombinovaný úklidový účinek hlavního a bočního kartáče zajišťuje obzvláště účinné čištění podlahy v celém domě.
Hlavní a boční kartáč bez chlupůRVC 3 Comfort má speciální konstrukci držáku kartáčů, která zabraňuje zamotávání vlasů do kartáčů. To snižuje nároky na údržbu pro uživatele. Speciálně tvarovaný boční kartáč zabraňuje zamotávání vlasů. Speciální struktura hřebenu účinně zabraňuje zamotávání vlasů do hlavního kartáče.
Automatické vyprazdňování prachuAutomatické vyprazdňování nádoby na prach výrazně prodlužuje dobu autonomního úklidu vysavače RVC 3 Comfort. Nádoba na prach robota Comfort nemusí být vyprazdňována ručně, čímž se zabrání kontaktu s prachem a nečistotami. Pravidelné vyprazdňování nádoby na prach zajišťuje, že sací výkon vysavače RVC 3 Comfort zůstává trvale vysoký.
Přesná navigace
- Díky rychlé a robustní navigaci LiDAR robot přesně skenuje a mapuje místnosti, čímž zajišťuje nejlepší orientaci pro spolehlivé úklidové cykly i ve tmě.
Mokré vytírání
- Pro ještě lepší výsledky čištění může RVC 3 Comfort čistit také mokré povrchy. V případě potřeby použijte stírací jednotku s mikrovláknovou utěrkou, naplňte nádrž na čistou vodu a můžete začít.
- Robot lze použít buď pouze pro suché čištění, pouze pro mokré čištění, nebo pro obě možnosti společně v kombinovaném režimu čištění.
- Čisticí nádrž 2 v 1 s nádobou na prach o objemu 240 ml a nádržkou na vodu o objemu 280 ml se snadno používá a rychle vyměňuje.
Senzor pádu
- Senzory pádu spolehlivě zabraňují pádu RVC 3 Comfort například ze schodů nebo z výšek.
- Senzory snímají podlahu. Pokud je detekován velký pokles, řídicí jednotka obdrží signál, aby se vysavač otočil.
Pohodlně se ovládá přes mobilní aplikaci i na dálku
- Aplikaci lze použít k přizpůsobení mnoha nastavení tak, aby odpovídala individuálním preferencím.
- Pomocí aplikace můžete nakonfigurovat čisticího robota RVC 3 Comfort 5 a ovládat jej z jakéhokoli místa. I když nejste doma.
- Prostřednictvím aplikace jsou dostupné informace o aktuálním stavu zařízení a aktuální průběh čištění.
Ochrana dat a aktualizace
- Kärcher jako výrobce se sídlem v Německu klade velký důraz na ochranu dat a dbá na to, aby byly splněny všechny platné zákonné požadavky v tomto ohledu.
- Veškerý přenos dat mezi aplikací ve vašem smartphonu a robotickým vysavačem a mopem probíhá prostřednictvím cloudu výhradně na servery umístěné v Německu.
- Pravidelné aktualizace zlepšují a rozšiřují výkon robotického vysavače a aplikace. To také znamená, že zabezpečení systému je neustále aktualizováno, aby odpovídalo aktuálním specifikacím.
Přesné mapování s všestrannými možnostmi přizpůsobení
- Aplikace může uložit více map, např. pro více podlaží.
- Je možné definovat zóny, kam si nepřejete, aby robotický vysavač jezdil uklízet (např. škrabadlo pro kočky, hřiště v dětských pokojích nebo překážky apod.).
- Zvolení vybraných oblastí, které se mají čistit vícekrát, čistit v režimu intenzivního čištění nebo vytírat větším množstvím vody.
Úprava parametrů čištění
- Definice různých parametrů čištění v aplikaci pro jednotlivé oblasti místností (např. sací výkon nebo objem vody, počet čištění na určenou plochu).
- Prostřednictvím aplikace můžete plánovat časy úklidu a vytvářet plány úklidu.
- RVC 3 Comfort samostatně spouští úklidové cykly na základě naplánovaných dat/časů.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Doba nabití baterie (min)
|230
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Kapacita baterie (Ah)
|2,6
|Doba čištění na jedno nabití (min)
|130
|Plošný výkon (v závislosti na režimu čištění) (m²/h)
|45
|Nádoba na odpad 2 v 1 (ml)
|240
|Nádrž na čerstvou vodu 2 v 1 (ml)
|280
|Sací výkon (Pa)
|max. 15000
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 67
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost robotického vysavače (včetně stírací jednotky a utěrky) (kg)
|2,8
|Hmotnost nabíjecí stanice (kg)
|1,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7
|Výška robotického vysavače (mm)
|97
|Rozměry nabíjecí stanice (mm)
|212 x 167 x 260
Obsah balení
- Čisticí kartáč
- Boční kartáč: 1 x
- Filtr: 1 x
- Stírací jednotka
- Utěrka: 1 x
- Nádoba na odpad 2 v 1 včetně nádrže na čerstvou vodu
- Množství filtračních sáčků: 4 Kusy
Vybavení
- autonomní čištění
- Senzory proti pádu
- Nabíjecí a odsávací stanice
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Provoz pomocí aplikace
- Připojení přes WLAN
- Připojení přes Bluetooth
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
- Hlasový výstup
- Laserový navigační systém (LiDAR)
- Funkce časovače: Možnost vícero timerů
- Režimy čištění: Suché čištění/ Mokré čištění/ Kombinace čištění (mokré a suché)
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Na kobercích s nízkým vlasem
