Robotický vysavač a mop RVM 4 Comfort Extra
RVM 4 Comfort Extra vysává, vytírá a díky multifunkční stanici nabízí vysokou míru autonomie. Díky přesné navigaci LiDAR, duálnímu laserovému systému a kameře se snadno vyhýbá překážkám.
Čisté podlahy každý den. Inteligentní robotický vysavač a mop RVM 4 Comfort Extra systematicky čistí tvrdé podlahy a koberce s nízkým vlasem. Suché čištění provádí rotační kartáč, boční kartáč a výkonná sací funkce. Dva zvedací mopové disky, z nichž jeden lze vysunout až k okraji, odstraní i odolné skvrny. Po úvodním průzkumném běhu vytvoří RVM 4 Comfort Extra pomocí laserového senzoru LiDAR mapu místností. Zde lze nakonfigurovat individuální nastavení čištění. Díky integrovanému duálnímu laserovému systému a kameře detekuje RVM 4 Comfort Extra ploché překážky, jako jsou kabely nebo ponožky, a obchází je. Další senzory zabraňují pádům, například ze schodů. Ultrazvukový senzor detekuje koberce a funkce Auto Boost upravuje sací výkon. V režimu vytírání jsou koberce obcházeny nebo jsou zvednuty rotační mopy. Multifunkční stanice mopy umývá a suší a automaticky vyprazdňuje nádobu na prach robota. Zařízení lze snadno ovládat pomocí aplikace, přednastaveného časového plánu nebo stisknutím tlačítka na zařízení. Pokud čisticí robot potřebuje pomoc, upozorní vás na to hlasovým výstupem.
Charakteristické znaky a výhody
Přesná navigace pomocí umělé inteligenceDíky duálnímu laserovému senzoru detekuje RVM 4 překážky, objíždí je a nezůstává tak zaseknutý ani nezpůsobuje žádné škody. Dvojitý laserový senzor mu dokonce umožňuje rozpoznat malé nebo ploché předměty, které jsou pro systém LiDAR příliš malé (např. boty, ponožky nebo kabely). Díky rychlé a robustní navigaci LiDAR robot přesně skenuje a mapuje místnosti, čímž zajišťuje nejlepší orientaci pro spolehlivé úklidové cykly i ve tmě.
Stírací jednotka s rotujícími stíracími diskyRotační mopy účinně odstraňují nečistoty díky vysoké rychlosti a silnému tlaku na podlahu. Jakmile robot detekuje koberec, zvednou se mopy, aby se koberec nenamočil. Mop na pravé straně lze vysunout pro čištění okrajů, což zaručuje nejlepší výsledky čištění.
Detekce koberců a Auto BoostRVM 4 Comfort Extra automaticky detekuje kobercové plochy pomocí ultrazvukového senzoru a zobrazuje je na mapě v aplikaci. Když je aktivována funkce vytírání, robot se vyhýbá detekovaným kobercovým plochám nebo se pohybuje po koberci se zvednutými vytíracími jednotkami. Funkce Auto Boost zvyšuje sací výkon na kobercích, když je to potřeba, aby bylo dosaženo ještě lepších výsledků čištění.
Různé režimy čištění
- RVM 4 Comfort Extra může buď vysávat, mopovat, kombinovat obě možnosti v jednom režimu čištění, nebo provádět mokré mopování po dokončení suchého vysávání.
- Pro ještě lepší výsledky čištění může RVM 4 Comfort Extra také mokře čistit až k okrajům; k tomu se během mokrého čištění vysune stírací jednotka.
Senzor pádu
- Senzory pádu spolehlivě zabraňují pádu RVM 4 Comfort Extra například ze schodů nebo říms.
- Senzory snímají podlahu. Pokud je detekován velký pokles, řídicí jednotka obdrží signál, aby se vysavač otočil.
Ochrana dat a aktualizace
- Kärcher jako výrobce se sídlem v Německu klade velký důraz na ochranu dat a dbá na to, aby byly splněny všechny platné zákonné požadavky v tomto ohledu.
- Veškerý přenos dat mezi aplikací ve vašem smartphonu a robotickým vysavačem s mopem probíhá prostřednictvím cloudu výhradně na servery umístěné v Německu.
- Pravidelné aktualizace zlepšují a rozšiřují výkon robotického vysavače a mopu a aplikace. To také znamená, že bezpečnost systému je neustále aktualizována tak, aby odpovídala aktuálním specifikacím.
Pohodlně se ovládá přes mobilní aplikaci i na dálku
- Aplikaci lze použít k přizpůsobení mnoha nastavení tak, aby odpovídala individuálním preferencím.
- Pomocí aplikace můžete nakonfigurovat robotický vysavač a mop RVM 4 Comfort Extra a ovládat jej z jakéhokoli místa. I když nejste doma.
- Prostřednictvím aplikace jsou dostupné informace o aktuálním stavu zařízení a aktuální průběh čištění.
Přesné mapování s všestrannými možnostmi přizpůsobení
- Aplikace může uložit více map, např. pro více podlaží.
- Je možné definovat zóny, do kterých robot nesmí vjíždět a uklízet (např. škrabadlo pro kočky, hrací plochy v dětských pokojích nebo překážky, které robot nemůže obejít).
- Zvolení vybraných oblastí, které se mají čistit vícekrát, čistit v režimu intenzivního čištění nebo vytírat větším množstvím vody.
Úprava parametrů čištění
- Definice různých parametrů čištění v aplikaci pro jednotlivé oblasti místností (např. sací výkon nebo objem vody, počet čištění na určenou plochu).
- V aplikaci lze nastavit časy úklidu a harmonogramy úklidu.
- RVM 4 Comfort Extra spouští čisticí procesy autonomně na základě naplánovaných dat a časů.
Vlastní údržba pomocí multifunkční stanice
- Po dokončení úklidu se RVM 4 Comfort Extra vrátí do multifunkční stanice, kde automaticky vyprázdní nádobu na prach a umyje a vysuší mopy.
- Stírací jednotka se rychleji suší horkým vzduchem, aby se zabránilo vzniku zápachu.
- Zpráva se zobrazí, pokud je nádrž na čistou vodu prázdná nebo není nainstalována, nádrž na špinavou vodu je plná nebo není nainstalována, nebo není nainstalován filtrační sáček.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Doba nabití baterie (min)
|230
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí baterie (V)
|14,4
|Kapacita baterie (Ah)
|5,2
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 67
|Sací výkon (Pa)
|max. 15000
|Kontejner na odpad (ml)
|300
|Doba čištění na jedno nabití (min)
|160 (vysávání)
|Plošný výkon (m²/h)
|45
|multifunkční stanice pro nádrž na pitnou vodu (l)
|2,5
|multifunkční stanice pro nádrž na špinavou vodu (l)
|3
|multifunkční stanice s filtračním sáčkem (l)
|2,3
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Rozměry robota (D x Š x V) (mm)
|100
|Průměr robota (mm)
|350
|Hmotnost robota (kg)
|3,8
|rozměry multifunkční stanice (D x Š x V) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|hmotnost multifunkční stanice (kg)
|6
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|14,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|350 x 350 x 100
Obsah balení
- Čisticí kartáč
- Množství filtračních sáčků: 4 Kusy
- Boční kartáč: 1 x
- Stírací jednotka
- Stěračové kotouče: 2 Kusy
Vybavení
- Senzory proti pádu
- autonomní čištění
- Kobercový senzor
- Provoz pomocí aplikace
- Připojení přes WLAN
- Připojení přes Bluetooth
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
- Hlasový výstup
- Laserový navigační systém (LiDAR)
- Laserový senzor a kamera
- Funkce časovače: Možnost vícero timerů
- Režim suchého čištění
- Režim mokrého čištění
- Kombinovaný režim čištění (mokré a suché)
- autonomní čištění: Studená voda
- autonomní sušení mopu: Horký
- Automatické vyprazdňování prachu
- Zametání až ke kraji
- Výsuvný boční mop pro čištění okrajů
- automatická výsuvná stírací jednotka
- zvedací mop
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Na kobercích s nízkým vlasem
Příslušenství
Náhradní díly RVM 4 Comfort Extra
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.