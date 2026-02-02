Zavlažovací pistole Plus
Zahradní pistoli Plus lze individuálně obsluhovat prostřednictvím otočné rukojeti. Ideální pro jednoduché zavlažovací úlohy.
Vysoký komfort ve zavlažování. Tato zahradní pistole nabízí otočnou rukojeť, se kterou nastavíte spouštěč s aretací dopředu nebo dozadu – to umožňuje individuální použití pistole. Navíc si vás získá na dotek příjemnými prvky z měkkého plastu, které poskytují dodatečnou ochranu. Mimoto lze průtok vody podle potřeby přizpůsobit skrze jednou rukou ovladatelný regulační ventil. Zavlažovací pistole Plus nabízí 2 obrysy postřiku: bodový a kuželový paprsek. Ty můžete podle potřeby plynule nastavit - např. k zavlažování květinových a rostlinných záhonů nebo k odstranění hrubých nečistot z teras nebo zahradního nábytku. Zahradní postřikovače od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy a snadno je připojíte k hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Otočná rukojeť
- Individuální obsluhovatelnost s rukojetí spouštěče nastavenou dopředu nebo dozadu.
Ergonomický regulační ventil
- Regulace průtokového množství vody na postřikovači jen jednou rukou.
Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče
- Pro pohodlné a trvalé zavlažování.
Obrys postřiku lze plynule navolit od bodového až po kuželový paprsek.
- Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek) a čištění (bodový paprsek).
Prvky z měkkého plastu
- Pro protiskluznost, větší komfort a ochranu před poškozením.
Samovyprazdňování
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|210 x 42 x 105
Vybavení
- Počet postřikovacích obrazců: 2
- Otočná rukojeť
- Aretace na rukojeti
- Nastavitelné množství vody
- Funkce samostatného vyprazdňování
- Prvky z měkkého plastu
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
Videa
Oblasti použití
- Zalévání rostlin
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro čištění lehce znečištěných ploch
Příslušenství
Náhradní díly Zavlažovací pistole Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.