Zahradní hadice 1" PrimoFlex 15 M
Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1") je 15 m dlouhá, teplotně odolná, je dodávána s tlakově odolnou výztuhou a neobsahuje žádné látky škodlivé lidskému zdraví. Průtržný tlak: 24 bar.
Hadice PrimoFlex®, která měří 1" v průměru a 15 m na délku, je perfektní pro zavlažování malých až středních ploch a zahrad. Třívrstvá zahradní hadice s tlakově odolnou výztužnou síťovinou neobsahuje ftaláty (< 0,1%) , kadmium, baryum a olovo – to znamená, že neobsahuje absolutně žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Vnější vrstva odolná proti UV záření chrání materiál a neprůhledná střední vrstva zabraňuje hromadění řas uvnitř hadice. Průtržný tlak je 24 bar. Vodní hadice se také může pochlubit působivou teplotní odolností mezi -20 a 65 °C. Na tuto flexibilní zahradní hadici poskytujeme záruku 12 let. Zahradní hadice ze zavlažovací řady Kärcher jsou mimořádně flexibilní, robustní a odolné Výhody jsou zřejmé: Dlouhá životnost a jednoduchá manipulace Kärcher: Chytrá volba pro vaše potřeby zavlažování.
Charakteristické znaky a výhody
12 let záruka
- Dlouhá životnost.
Tři vrstvy
- Odolná proti zlomení
Průtržný tlak 24 bar
- Garantovaná robustnost
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
- Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C
- Garantovaná robustnost
Bez kadmia, barya a olova
- Zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí.
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
- Garantovaná robustnost a dlouhá životnost
Kvalitní zahradní hadice bez ftalátů
- Zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí.
Vnější vrstva odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Garantovaná robustnost
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1″
|Délka hadice (m)
|15
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|5,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|420 x 420 x 150
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
