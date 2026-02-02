Zahradní hadice

Zahradní hadice Kärcher jsou extrémně robustní, pružné a odolné proti zlomení. Zároveň optimalizované z hlediska funkčnosti a manipulace. Mnoho z našich hadic je dodáváno v praktických sadách a jsou tak vždy ihned po ruce.


Zahradní hadice Kärcher produkty:

Zahradní hadice Kärcher


Zdravé zalévání – bez ftalátů

Kärcher hadice

Hadice kvality Kärcher's PrimoFlex® neobsahují plastifikátory, které poškozují zdraví. Zapůsobí svou robustností, flexibilitou a odolností proti zalomení, jakož i vynikající funkčností a ovladatelností.

Odpovědný výběr materiálů

Společnost Kärcher klade velký důraz na pečlivý výběr materiálů a vyhýbá se látkám, jako jsou ftaláty a těžké kovy, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví. Další výhody: hadice, které byly optimalizovány z hlediska funkčnosti a manipulace, jsou robustní, flexibilní a odolné proti zalomení.

Kvalitní zahradní hadice

Kvalita, které důvěrujeme

Kärcher klade na kvalitu svých přístrojů vysoké nároky. Pokud by Vaše zahradní hadice Kärcher přesto byla v důsledku vady materiálu nebo chyby při výrobě vadná, máte během záruční doby nárok na bezplatné odstranění vady. Záruční doba činí podle modelu zahradní hadice Kärcher 12 až 18 let:

PrimoFlex®: 12 let
PrimoFlex® Plus: 15 let
PrimoFlex® Premium: 18 let
Performance Plus: 15 let
Performance Premium: 18 let


Ze záruky jsou výslovně vyloučeny změny barvy zahradní hadice Kärcher. Jinak platí záruční podmínky vydané našimi distribučními společnostmi, které najdete zde nebo si je můžete vyžádat u svého prodejce. V záručních podmínkách najdete podrobnosti k obsahu záruky a k oblasti platnosti záruční ochrany a jméno a adresu poskytovatele záruky. Vaše zákonná práva ze záruky vůči prodejci přístroje zůstávají poskytnutou zárukou samozřejmě nedotčena.

