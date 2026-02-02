Boční kartáč na vlhký odpad S 6

Dva boční zametací kartáče se speciální konfigurací kartáčů na mokrý odpad. Vhodné pro zametací stroje S 6 až S 6 Twin.

Boční kartáče s konfigurací kartáčů, které jsou tvořeny standardními štětinami a třikrát tvrdšími štětinami, jsou ideální pro uvolňování a zametání mokrého odpadu. Doporučujeme to použít například k zametání listí, které zvlhly od deště a jsou přilepené k zemi. Postranní kartáče jsou vhodné pro zametací stroje S 6 až S 6 Twin.

Charakteristické znaky a výhody
Speciální směs štětin ze standardních štětin a 3krát tvrdších štětin
  • Větší síla k uvolňování a zametání vlhkých nečistot.
  • Spolehlivě zametá i jemnozrné nečistoty.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 290 x 290 x 61
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Cesty
  • Mokré nečistoty