Boční kartáč na vlhký odpad S 6
Dva boční zametací kartáče se speciální konfigurací kartáčů na mokrý odpad. Vhodné pro zametací stroje S 6 až S 6 Twin.
Boční kartáče s konfigurací kartáčů, které jsou tvořeny standardními štětinami a třikrát tvrdšími štětinami, jsou ideální pro uvolňování a zametání mokrého odpadu. Doporučujeme to použít například k zametání listí, které zvlhly od deště a jsou přilepené k zemi. Postranní kartáče jsou vhodné pro zametací stroje S 6 až S 6 Twin.
Charakteristické znaky a výhody
Speciální směs štětin ze standardních štětin a 3krát tvrdších štětin
- Větší síla k uvolňování a zametání vlhkých nečistot.
- Spolehlivě zametá i jemnozrné nečistoty.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|290 x 290 x 61
Oblasti použití
- Cesty
- Mokré nečistoty