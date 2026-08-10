FC 2-4 válec na dlažbu
Čištění choulostivých tvrdých podlah a špinavých štěrbin nemůže být jednodušší: S kamenným válečkem pro čistič podlah FC 2-4 nemají odolné skvrny šanci. Lze prát v pračce na 60°C.
Válec pro FC 2-4 je dokonalým doplňkem pro hloubkové čištění necitlivých tvrdých podlah, jako je kámen nebo keramika (není však vhodný pro jemné podlahy z přírodního kamene, jako je mramor nebo terakota). Kompatibilní s čističem podlah FC 2-4. Díky integrovaným štětinám válec na kameny snadno odstraňuje odolné nečistoty a dokonce i štěrbiny, spáry a nerovné povrchy. Vhodné pro praní v pračce do 60°C.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
Integrované štětiny
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|180 x 60 x 60
Oblasti použití
- Kamenné podlahy
- Ulpívající nečistoty
- Spáry