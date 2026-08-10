G 180 Q, pistole Quick Connect a Full Control Plus
S LCD displejem a regulačními tlačítky pro tlak a čisticí prostředek: vysokotlaká pistole G 180 Q Full Control Plus pro všechny stroje Kärcher Full Control K 5 Premium, K 7 a K 7 Premium.
Tolik kontroly jste při čištění ještě nikdy neměli. Díky tlačítkům +/– na vysokotlaké pistoli G 180 Q Full Control Plus lze stupně tlaku a dávkování čisticího prostředku jednoduše řídit stisknutím tlačítka. Navíc máte svá nastavení na LCD displeji kdykoli na dohled – jedno za jakého počasí. Pistole včetně přípojky Quick Connect je vhodná pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher Full Control tříd K 5 Premium, K 7 a K 7 Premium od modelového roku 2017.
Charakteristické znaky a výhody
Náhradní pistole pro Kärcher Full Control Plus-HDR tříd K 5 Premium, K 7 a K 7 Full Control od 2017
- Pro jednoduchou výměnu pistole.
Tlačítka +/- na rukojeti
- Pro pohodlné nastavení stupně tlaku a koncentrace čisticího prostředku.
Zobrazení stupně tlaku na LCD displeji
- Pro jednoduché nastavení vhodného stupně tlaku pro čištěný objekt.
Kontrolka dávkování čisticího prostředku na LCD displeji
- Pro jednoduché nastavení požadovaného množství čisticího prostředku.
Quick Connect konektor
- Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8