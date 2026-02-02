HK 4, Sada vysokotlaké hadice
Sada s VT hadicí 4 metry - vhodná pro vysokotlaké čističe Kärcher K 2 od roku výroby 1992 (kromě strojů s bubnem na navíjení hadice). Včetně vysokotlaké pistole a Quick Connect adaptéru.
Sada příslušenství včetně vysokotlaké hadice 4 m, ergonomická vysokotlaká pistole a adaptér k přestrojení na praktický a rychlý systém Quick Connect pro třídu K 2. Ideální sada pro všechny hobby vysokotlaké čističe Kärcher od roku výroby 1992 (kromě modelů s bubnem na navíjení hadice).
Charakteristické znaky a výhody
Adaptér
- Jednoduché odpojení vysokotlaké hadice od pistole a stroje.
Vysokotlaká hadice
- S připojením Quick Connect pro rychlé připojení
Vysokotlaká pistole
- Pro ergonomickou práci
Specifikace
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 40
|Max. tlak (bar)
|120
|Délka (m)
|4
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|551 x 190 x 188
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Příslušenství
Náhradní díly HK 4, Sada vysokotlaké hadice
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.