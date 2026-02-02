HK 7.5, Sada vysokotlaké hadice
Sada s vysokotlakou hadicí 7,5 metrů pro vysokotlaké čističe Kärcher od roku výroby 1992 (kromě strojů s bubnem na navíjení hadice). S Quick Connect adaptérem pro třídy K 2 - K 7.
Součástí sady příslušenství jsou vysokotlaká hadice 7,5 metru, ergonomická vysokotlaká pistole a adaptér k přestrojení na praktický a rychlý systém Quick Connect pro třídy K 2 až K 7. Vhodná pro všechny hobby vysokotlaké čističe Kärcher bez bubnu na navíjení hadice od roku výroby 1992.
Charakteristické znaky a výhody
Adaptér
- Jednoduché odpojení vysokotlaké hadice od pistole a stroje.
- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Vysokotlaká hadice
- S připojením Quick Connect pro rychlé připojení
Vysokotlaká pistole
- Pro ergonomickou práci
Specifikace
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 60
|Max. tlak (bar)
|180
|Délka (m)
|7,5
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|551 x 250 x 60
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Příslušenství
Náhradní díly HK 7.5, Sada vysokotlaké hadice
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.