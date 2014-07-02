Kärcher Power tryska

Kärcher VT tryska úhel rozstřiku 0°

VT tryska úhel rozstřiku 0°

NA NABÍDKU
Kärcher Power tryska úhel rozstřiku 15°

Power tryska úhel rozstřiku 15°

NA NABÍDKU
Kärcher Power tryska úhel rozstřiku 25°

Power tryska úhel rozstřiku 25°

NA NABÍDKU
Kärcher Power tryska úhel rozstřiku 40°

Power tryska úhel rozstřiku 40°

NA NABÍDKU