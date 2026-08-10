Malá odsávací hubice, 170 mm (bílá) pro WV4-4, WV 6, WV 7
Perfektní pro mřížová okna a další malé okenní plochy: úzká sací hubice pro WV 4-4, WV 6 a WV 7 má šířku 170 mm.
Úzká sací hubice pro WV 4-4, WV 6 a WV 7 se šířkou 170 mm se hodí zejména k čištění mřížových oken a jiných malých okenních ploch, které nelze vyčistit většími sacími hubicemi.
Charakteristické znaky a výhody
Stěrka Xtra!Flex®
- Silikonová stěrka Xtra!Flex® s inovativní technologií umožňuje ještě flexibilnější čištění – je ideální pro použití až k podlaze a k okrajům.
- Dlouhá silikonová chlopeň umožňuje vyjímání najednou, takže je vysavač oken poháněný baterií ještě flexibilnější.
Úzký tvar
- Ideální pro mřížová okna nebo jiné úzké prostory.
Snadná výměna
- Sací trysky lze snadno vyměnit
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|172 x 98 x 41
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Dělená okna
- Hladké povrchy
- Okna a skleněné plochy
- Zrcadla
- Obkladačky
- Sprchové kouty/vany
- Pracovní plochy v kuchyni
- Kondenzace
- Čištění fotovoltaických systémů