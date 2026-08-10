Malá odsávací hubice, 170 mm (bílá) pro WV4-4, WV 6, WV 7

Perfektní pro mřížová okna a další malé okenní plochy: úzká sací hubice pro WV 4-4, WV 6 a WV 7 má šířku 170 mm.

Úzká sací hubice pro WV 4-4, WV 6 a WV 7 se šířkou 170 mm se hodí zejména k čištění mřížových oken a jiných malých okenních ploch, které nelze vyčistit většími sacími hubicemi.

Charakteristické znaky a výhody
Stěrka Xtra!Flex®
  • Silikonová stěrka Xtra!Flex® s inovativní technologií umožňuje ještě flexibilnější čištění – je ideální pro použití až k podlaze a k okrajům.
  • Dlouhá silikonová chlopeň umožňuje vyjímání najednou, takže je vysavač oken poháněný baterií ještě flexibilnější.
Úzký tvar
  • Ideální pro mřížová okna nebo jiné úzké prostory.
Snadná výměna
  • Sací trysky lze snadno vyměnit
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 172 x 98 x 41
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Dělená okna
  • Hladké povrchy
  • Okna a skleněné plochy
  • Zrcadla
  • Obkladačky
  • Sprchové kouty/vany
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Kondenzace
  • Čištění fotovoltaických systémů
Příslušenství