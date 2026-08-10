Nabíjecí stanice a výměnná baterie pro WV 5
Sada sestávající se z nabíjecí stanice a výměnné baterie pro aku okenní vysavač WV 5 a WVP 10
Sada sestávající se z nabíjecí stanice a výměnné baterie pro aku okenní vysavač WV 5. V nabíjecí stanici můžete nabíjet a uchovávat nejen samotnou baterii, ale i kompletní aku okenní vysavač.
Charakteristické znaky a výhody
Výměnná baterie pro čištění bez konce
Komfortní nabíjecí zařízení
Atraktivní úschova
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|200 x 132 x 50