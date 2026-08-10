Nabíjecí stanice a výměnná baterie pro WV 5

Sada sestávající se z nabíjecí stanice a výměnné baterie pro aku okenní vysavač WV 5 a WVP 10

Sada sestávající se z nabíjecí stanice a výměnné baterie pro aku okenní vysavač WV 5. V nabíjecí stanici můžete nabíjet a uchovávat nejen samotnou baterii, ale i kompletní aku okenní vysavač.

Charakteristické znaky a výhody
Výměnná baterie pro čištění bez konce
Komfortní nabíjecí zařízení
Atraktivní úschova
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 200 x 132 x 50