Pěnovací systémy

Kärcher Pěnovací nástavec s nádobou

Pěnovací nástavec s nádobou

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Kärcher Inno Foam Set

Inno Foam Set

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Kärcher Easy Foam Set

Easy Foam Set

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Kärcher Sady trysek pro Inno/Easy Set

Sady trysek pro Inno/Easy Set

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Kärcher Nástavbová sada pěnovací tryska

Nástavbová sada pěnovací tryska

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