Plochý skládaný filtr Standard, do BIA-C třída prachů M

Kärcher Plochý skládaný filtr (papír)

Plochý skládaný filtr (papír)

NA NABÍDKU
Kärcher Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES)

NA NABÍDKU
Kärcher Plochý skládaný filtr (PTFE)

Plochý skládaný filtr (PTFE)

NA NABÍDKU