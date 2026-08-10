Pracovní nástavec MJ 24 5v1 Multi Jet
Univerzální nástavec 5v1 pro tlakovou myčku KHB 5. Vhodný proud je snadno nastavitelný otočením hlavy trysky.
Multifunkčí pistole s více tryskami nabízí v jedné stříkací trubici pět typů stříkání: bodové,ploché,oplachovací,mlhové a proudové trysky. Vstřikovací tryska je proto vhodná pro širokou škálu aplikací. Jednoduše otočíte tryskou a vyberete správný paprsek. Adaptér Quick Connect mezi hlavou trysky a prodlužovací trubkou umožňuje rychlý a snadný přechod na další příslušenství pro ruční čističe pouze jednou rukou. Prodlužovací přívod usnadňuje ergonomickou práci a díky vdzálenosti do značné míry chrání uživatele před stříkající vodou. Ruční MJ 24 je kompatibilní s tlakovou myčkou KHB 5 s baterií.
Charakteristické znaky a výhody
Stříkací trubice 5 v 1
- Pět různých typů stříkání v jedné trubici.
Úspora času
- Pracovní nástavec se měnit nemusí
Čištění a zálévání v jednom
- Není třeba přepínat zahradní hadici a stříkací pistoly
Bodový paprsek
- Čištění kloubů,štěrbin a úzkých mezer a odstraňování nečistot.
Plochý proud
- Čištění povrchů a předmětů.
Opláchnutí stěrky
- Opláchnutí uvolnění nečistot
Trysková mlha
- Čištění prachu nebo pylu z rostlin při mírném zalévání
Proudový paprsek
- Zalévání rostlin
Quick Connect konektor
- Snadná a rychlá výměna.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|423 x 58 x 60
Oblasti použití
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Květináče
- Na očištění od listů
- Zalévání rostlin
Náhradní díly Pracovní nástavec MJ 24 5v1 Multi Jet
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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