Přípojka vody

Kärcher Geka-spojka

Geka-spojka

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Kärcher Sací filtr

Sací filtr

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Kärcher Jemný vodní filtr

Jemný vodní filtr

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Kärcher Hadice pro přívod vody

Hadice pro přívod vody

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