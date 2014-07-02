Sada lešticích padů, kámen, linoleum, PVC
3 lešticí pady pro leštičku s odsáváním FP 303. Pro dokonalé leštění matných kamenných podlah, PVC nebo linolea. Lešticí pady pro zapečetěné podlahy byly speciálně vyvinuty pro toto použití a zaručují díky svým vlastnostem leštění ještě lepší výsledek leštění na matných kamenných podlahách, PVC a linoleu. Lešticí pady jednoduše umístěte na kotouče leštičky a jde se na to.
Sada 3 lešticích padů pro leštičku s odsáváním FP 303. Pro dokonalé leštění matných kamenných podlah, PVC nebo linolea. Lešticí pady pro zapečetěné podlahy byly speciálně vyvinuty pro toto použití a zaručují díky svým vlastnostem leštění ještě lepší výsledek leštění na matných kamenných podlahách, PVC a linoleu. Lešticí pady jednoduše umístěte na kotouče leštičky a jde se na to.
Charakteristické znaky a výhody
Leštící pady z vysoce kvlaitního mikrovlákna
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|3
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|125 x 125 x 15
Oblasti použití
- Matné podlahy z umělého nebo přírodního kamene