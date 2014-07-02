Sada lešticích padů, kámen, linoleum, PVC

3 lešticí pady pro leštičku s odsáváním FP 303. Pro dokonalé leštění matných kamenných podlah, PVC nebo linolea. Lešticí pady pro zapečetěné podlahy byly speciálně vyvinuty pro toto použití a zaručují díky svým vlastnostem leštění ještě lepší výsledek leštění na matných kamenných podlahách, PVC a linoleu. Lešticí pady jednoduše umístěte na kotouče leštičky a jde se na to.

Sada 3 lešticích padů pro leštičku s odsáváním FP 303. Pro dokonalé leštění matných kamenných podlah, PVC nebo linolea. Lešticí pady pro zapečetěné podlahy byly speciálně vyvinuty pro toto použití a zaručují díky svým vlastnostem leštění ještě lepší výsledek leštění na matných kamenných podlahách, PVC a linoleu. Lešticí pady jednoduše umístěte na kotouče leštičky a jde se na to.

Charakteristické znaky a výhody
Leštící pady z vysoce kvlaitního mikrovlákna
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 3
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 125 x 125 x 15
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Matné podlahy z umělého nebo přírodního kamene