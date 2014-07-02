Sada lešticích padů na voskované parkety
3 lešticí pady pro leštičku s odsáváním FP 303. Pro dokonalé leštění voskovaných tvrdých ploch ale i podlah s olejovým-voskovým finishem jako například parket. Lešticí pady pro voskované podlahy byly speciálně vyvinuty pro toto použití a zaručují díky svým vlastnostem leštění ještě lepší výsledek leštění na voskovaných tvrdých plochách a podlahách s olejovým-voskovým finishem. Lešticí pady jednoduše umístěte na kotouče leštičky a jde se na to.
3 lešticí pady pro leštičku s odsáváním FP 303. Pro dokonalé leštění voskovaných tvrdých ploch ale i podlah s olejovým-voskovým finishem jako například parket. Lešticí pady pro voskované podlahy byly speciálně vyvinuty pro toto použití a zaručují díky svým vlastnostem leštění ještě lepší výsledek leštění na voskovaných tvrdých plochách a podlahách s olejovým-voskovým finishem. Lešticí pady jednoduše umístěte na kotouče leštičky a jde se na to.
Charakteristické znaky a výhody
Leštící pady z vysoce kvlaitního mikrovlákna
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|3
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|125 x 125 x 10
Oblasti použití
- Voskované dřevěné podlahy