Tryskové šroubení / držák pro udržení odstupu

Kärcher Tryskové šroubení

Tryskové šroubení

NA NABÍDKU
Kärcher Držák pro udržení odstupu (vč. tryskového šroubení)

Držák pro udržení odstupu (vč. tryskového šroubení)

NA NABÍDKU